Arrestan en Londres al exministro Peter Mandelson en una investigación vinculada a Jeffrey Epstein

El exministro y embajador británico Peter Mandelson fue arrestado como parte de una investigación sobre la presunta transferencia de información sensible al financista y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein

Peter Mandelson aparece en la imagen cuando sale de su residencia en el centro de Londres el 21 de febrero de 2026.

La policía del Reino Unido arrestó a un hombre de 72 años este lunes 23 bajo sospecha de “incumplimiento del deber”, según informó en un comunicado oficial sin revelar la identidad del detenido, una práctica habitual en el sistema británico durante las primeras fases de una investigación.

Sin embargo, imágenes difundidas por la BBC y Sky News mostraron al exministro y diplomático Peter Mandelson, de 72 años, saliendo de su vivienda en el centro de Londres acompañado por dos personas que lo escoltaron hasta un automóvil sin distintivos, lo que confirmó públicamente su vinculación con el operativo.

Embed BREAKING: Peter Mandelson has been arrested on suspicion of misconduct in public office, the Metropolitan Police has saidhttps://t.co/CAU6JMk4vg



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Hgl7kPXEpa — Sky News (@SkyNews) February 23, 2026 De acuerdo con la investigación, las autoridades analizan documentos que sugerirían que Mandelson entregó información gubernamental confidencial al financiero estadounidense Jeffrey Epstein hace unos quince años. Las fuentes remarcan que el político no está acusado de conducta sexual inapropiada.

El arresto se produce apenas cuatro días después del de Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, quien también es sospechoso de un delito similar relacionado con su relación con Epstein, en un contexto de creciente escrutinio sobre figuras públicas vinculadas al empresario.

Embed - Crisis en Reino Unido: Starmer descarta dimitir tras revelaciones sobre Epstein Mandelson ya había sido destituido de su cargo diplomático en septiembre, tras la publicación de correos electrónicos que revelaron que mantenía una amistad con Epstein incluso después de la condena del financista en 2008 por delitos sexuales contra menores.