Arrestan en Londres al exministro Peter Mandelson en una investigación vinculada a Jeffrey Epstein
El exministro y embajador británico Peter Mandelson fue arrestado como parte de una investigación sobre la presunta transferencia de información sensible al financista y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein
Peter Mandelson aparece en la imagen cuando sale de su residencia en el centro de Londres el 21 de febrero de 2026.
La policía del Reino Unido arrestó a un hombre de 72 años este lunes 23 bajo sospecha de “incumplimiento del deber”, según informó en un comunicado oficial sin revelar la identidad del detenido, una práctica habitual en el sistema británico durante las primeras fases de una investigación.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Sin embargo, imágenes difundidas por la BBC y Sky News mostraron al exministro y diplomático Peter Mandelson, de 72 años, saliendo de su vivienda en el centro de Londres acompañado por dos personas que lo escoltaron hasta un automóvil sin distintivos, lo que confirmó públicamente su vinculación con el operativo.
De acuerdo con la investigación, las autoridades analizan documentos que sugerirían que Mandelson entregó información gubernamental confidencial al financiero estadounidense Jeffrey Epstein hace unos quince años. Las fuentes remarcan que el político no está acusado de conducta sexual inapropiada.
Embed - Crisis en Reino Unido: Starmer descarta dimitir tras revelaciones sobre Epstein
Mandelson ya había sido destituido de su cargo diplomático en septiembre, tras la publicación de correos electrónicos que revelaron que mantenía una amistad con Epstein incluso después de la condena del financista en 2008 por delitos sexuales contra menores.
La apertura de la actual investigación criminal se produjo tras la difusión de nuevos detalles contenidos en documentos publicados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que aportaron información adicional sobre contactos y comunicaciones vinculadas al caso Epstein.
La policía británica continúa reuniendo pruebas mientras el proceso avanza en su etapa inicial. Hasta el momento no se han anunciado cargos formales.