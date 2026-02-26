  • Cotizaciones
    El gobierno de Estados Unidos omitió archivos del expediente Epstein que mencionan a Trump, según medios

    Los demócratas acusaron el miércoles a la administración de Donald Trump de llevar a cabo “el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna”, después que medios estadounidenses informaran que el gobierno omitió documentos del archivo de Jeffrey Epstein que mencionan al mandatario

    Un hombre señala una fotografía de Trump y Epstein después de que esta fuera instalada extraoficialmente en una parada de ómnibus el 17 de julio de 2025 en Londres.

    Un hombre señala una fotografía de Trump y Epstein después de que esta fuera instalada extraoficialmente en una parada de ómnibus el 17 de julio de 2025 en Londres.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El Departamento de Justicia ha publicado millones de páginas de archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en virtud de una ley de transparencia promulgada el año pasado.

    Sin embargo, la emisora pública NPR encontró vacíos en los archivos vinculados a una denuncia de agresión sexual presentada en 2019 por una mujer contra Trump.

    Leé además

    Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe de Reino Unido y hermano menor del rey Carlos III, se convirtió este jueves 19 de febrero en el primer exmonarca detenido tras la revelación de los archivos del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein.
    Caso Epstein

    Andrés, de príncipe a centro de la polémica en Reino Unido por el caso de Jeffrey Epstein

    Por France 24
    Peter Mandelson aparece en la imagen cuando sale de su residencia en el centro de Londres el 21 de febrero de 2026.
    Reino Unido

    Arrestan en Londres al exministro Peter Mandelson en una investigación vinculada a Jeffrey Epstein

    Por RFI
    Embed - Archivos Epstein: denuncian ocultamiento de documentos que mencionan a Trump • FRANCE 24 Español

    El republicano ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la publicación de los llamados “Archivos Epstein” del Departamento de Justicia lo exonera.

    Los índices y números de serie adjuntos al material de investigación sobre la red de tráfico de Epstein indican que agentes del FBI realizaron cuatro entrevistas con la denunciante, y escribieron resúmenes y notas anexas, según NPR.

    En la base de datos pública solo aparece un resumen centrado en gran medida en las acusaciones de la mujer contra Epstein.

    Los otros tres resúmenes y las notas relacionadas no están disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia, según la revisión del sistema de numeración de documentos realizada por NPR.

    El diario The New York Times y la cadena MS NOW informaron de hallazgos similares. “Es la mayor operación de encubrimiento del gobierno en la historia moderna”, aseguraron legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en un comunicado publicado en redes sociales. “Exigimos respuestas”, añadieron.

    Embed - Caso Epstein: investigación señala que archivos con denuncias contra Trump no se han publicado

    Denuncias contra Donald Trump

    De acuerdo con la investigación, la denunciante contactó por primera vez a las autoridades en julio de 2019, poco después del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual.

    Referencias internas posteriores en los archivos publicados señalan que la mujer alega que conoció a Trump a través del fallecido financiero y que Trump la agredió a mediados de la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

    Un documento del FBI de 2025 en la base de datos pública relata esa denuncia, pero no incluye una evaluación de su credibilidad. Los memorandos detallados de las entrevistas de seguimiento, realizadas en agosto y octubre de 2019, según los índices, no están incluidos.

    Expedientes faltantes

    Robert García, el demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión, afirmó que los legisladores demócratas “pueden confirmar que el Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente entrevistas del FBI con esta sobreviviente”.

    García añadió que los demócratas abrirían una investigación paralela y exigirían que los expedientes faltantes sean entregados al Congreso.

    En un comunicado publicado la noche del miércoles, el Departamento de Justicia afirmó que está revisando sus archivos sobre Epstein para ver si alguno fue manejado “de forma indebida”, pero negó haber cometido irregularidades.

    ”Si se determinara que algún documento fue etiquetado de forma indebida durante el proceso de revisión y responde a lo dispuesto en la Ley, el Departamento, por supuesto, lo publicará, de conformidad con la ley”, añadió la cartera de justicia.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

