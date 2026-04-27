¿Quién es Cole Allen?: el profesor señalado como autor del tiroteo en una cena de periodistas con Trump

Cole Tomas Allen, residente en Torrance, California, fue identificado como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, el sábado 25 de abril, en la que, por primera vez desde su segundo mandato, estaba presente el presidente Donald Trump .

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Su perfil, reconstruido a partir de fuentes oficiales y registros públicos, muestra la trayectoria de un profesional con formación técnica avanzada, actividad docente y señales recientes de radicalización contra un sector específico.

Estados Unidos Intento de ataque en Washington: investigan si el sospechoso actuó solo y el posible objetivo en Trump

Estados Unidos Disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: Trump ileso, sospechoso detenido e identificado

Embed - Sospechoso de tiroteo habría elaborado “manifiesto” contra funcionarios de Trump • FRANCE 24

Allen se describe en su perfil profesional como ingeniero mecánico e informático, además de desarrollador independiente de videojuegos. Cursó estudios en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), donde se graduó en ingeniería mecánica en 2017 y, posteriormente, obtuvo una maestría en ciencias de la computación en 2025 en la Universidad Estatal de California.

En el ámbito laboral, trabajaba como profesor a tiempo parcial en la empresa de tutorías C2 Education desde 2020. Allí impartía clases de preparación académica a estudiantes de secundaria y llegó a ser reconocido como “profesor del mes” en diciembre de 2024.

Testimonios de alumnos publicados por distintas instituciones educativas lo describen como una persona inteligente, con amplio dominio de materias científicas, y con un comportamiento generalmente tranquilo, en el que basaba sus conversaciones en estudios, investigaciones y el método científico.

Además de su labor docente, Allen desarrolló proyectos en el ámbito de los videojuegos y la programación tecnológica. Entre ellos figura un juego en línea publicado en 2018 en la plataforma Steam, lo que refuerza su perfil técnico y creativo dentro del sector digital.

Cole-Tomas-Allen El profesor Cole Allen.

“Arreglar los problemas del mundo”

Según entrevistas realizadas a familiares, el sospechoso tenía tendencia a emitir declaraciones cada vez más extremas y a expresar ideas sobre la necesidad de intervenir para “arreglar los problemas del mundo”.

Su entorno cercano también indicó que había participado en protestas políticas, incluyendo manifestaciones contra el presidente Trump, y que mantenía vínculos con círculos de activismo social en contra de la política republicana estadounidense.

En paralelo, registros oficiales muestran que en 2024 realizó una donación de 25 dólares a una campaña política a través de la plataforma ActBlue, la reconocida plataforma digital que financia principalmente a candidatos y causas del Partido Demócrata y organizaciones progresistas.

Otro elemento clave en su perfil es el acceso a armas. De acuerdo con la investigación, Allen adquirió dos pistolas y una escopeta, que almacenó en la vivienda de sus padres sin que estos tuvieran conocimiento del tema. El día del suceso en cuestión, la noche del 25 de abril, portaba ese arsenal junto con varios cuchillos, según la Policía.

Detencion-Cole-Allen Cole Tomas Allen, sospechoso del incidente del tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, yace en el suelo tras ser detenido por agentes de la ley, en Washington, D.C., EE.UU., 25 de abril de 2026, en esta captura de pantalla de un video.

El manifiesto de Allen

Uno de los aspectos más relevantes del caso es el manifiesto que el sospechoso envió a sus familiares minutos antes del ataque.

El documento, de más de mil palabras, detalla una planificación estructurada, en la que Allen se autodenomina “Friendly Federal Assassin” (asesino federal amistoso) y establece una lista de objetivos centrada en funcionarios de alto nivel del gobierno republicano estadounidense.

En ese texto, el sospechoso expone una visión ideológica marcada por el rechazo a la administración y críticas a sectores religiosos, especialmente al cristianismo.

En uno de los fragmentos, argumenta que “poner la otra mejilla” frente a la opresión de otros constituye complicidad, reinterpretando principios religiosos para justificar la violencia.

Allen afirma que buscaba minimizar daños colaterales, planteando el uso de munición específica y evitando, en la medida de lo posible, atacar a personas ajenas a sus objetivos.

Embed - ¿Hubo fallas de seguridad en la cena de corresponsales con Trump interrumpida por tiroteo?

Pese a esto, el sospechoso reconoce en ese texto que podría causar daño indiscriminado si lo consideraba necesario para cumplir su misión.

Otro componente destacado del documento es su análisis de la seguridad del lugar en el que Allen describe lo que percibió como una falta de controles efectivos en el hotel donde se celebraba el evento, señalando que pudo ingresar armado sin levantar sospechas. Estas afirmaciones están siendo evaluadas por las autoridades en el marco de la investigación.

El recorrido previo al ataque también forma parte del perfil y los movimientos que las autoridades están estudiando, pues, según fuentes oficiales, el sospechoso viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y posteriormente a Washington, lo que sugiere un desplazamiento planificado con antelación.

Luego del escándalo que concentraba a los medios y periodistas más reconocidos de la capital estadounidense, el sospechoso no resultó herido durante su detención, aunque fue trasladado a un hospital para una evaluación médica.

Ahora, está previsto que Allen comparezca ante un tribunal federal, enfrentando cargos relacionados con el uso de armas de fuego en un delito violento y agresión a un agente federal. Hasta el momento, las autoridades consideran que actuó solo y no han confirmado vínculos directos con organizaciones externas.

Con información de Reuters, AP y medios locales

FUENTE:FRANCE24