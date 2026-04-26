Intento de ataque en Washington: investigan si el sospechoso actuó solo y el posible objetivo en Trump y funcionarios

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que el presunto atacante apuntaba a funcionarios de la administración de Donald Trump y posiblemente al propio presidente. El hecho ocurrió durante la cena de la Asociación de Corresponsales en el hotel Hilton de Washington, donde Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados por el Servicio Secreto cuando un hombre armado intentó ingresar y disparó contra un agente antes de ser detenido .

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Blanche agregó que el sospechoso “no coopera” con la investigación, lo que dificulta avanzar sobre el motivo del ataque. “Parece claro que tenía la intención de atacar a personas que trabajan en la administración, incluyendo probablemente al presidente”, dijo en NBC News.

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El hombre identificado como Cole Allen, oriundo de California, enfrenta cargos por uso de arma de fuego en un delito violento y por agredir a un agente federal, al que disparó aunque la bala impactó en su chaleco antibalas.

No se descarta que se sumen otros cargos.

Desde el gobierno señalaron que la investigación continúa con análisis de pruebas y testimonios.

Investigación en curso

Los investigadores analizan escritos del sospechoso y realizaron allanamientos para reunir más información sobre su conducta previa. También se revisan registros de cámaras para reconstruir cómo llegó armado al lugar.

Se sabe que el sospechoso viajó a Washington desde la localidad de Torrance en California, cerca de Los Ángeles. Sus perfiles en redes sociales indicarían que sería ingeniero mecánico, informático, desarrollador de videojuegos y profesor.

“Mi impresión es que era un lobo solitario”, comentó, por otro lado, el presidente Trump tras el suceso.

Por el momento, las autoridades no confirmaron públicamente una motivación.

Embed - Informe desde Washington: lo que sabemos del sospechoso de abrir fuego en el hotel Hilton

Salón de baile en la Casa Blanca

Trump afirmó que el ataque, ocurrido en la entrada del hotel Hilton donde se realizaba la cena con la prensa, refuerza la necesidad de construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

“Lo que ocurrió anoche es exactamente la razón por la que las Fuerzas Armadas, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden, junto con presidentes de los últimos 150 años, han exigido un salón amplio y seguro en la Casa Blanca”, escribió en Truth Social.

“Esto no habría pasado si ese salón ya existiera. No se puede construir lo suficientemente rápido”, agregó.

Condena internacional al ataque

Las reacciones llegaron desde distintos países pocas horas después del episodio. Varios líderes expresaron apoyo a Trump y rechazaron la violencia política.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, escribió que “Brasil repudia firmemente el ataque” y afirmó que “la violencia política es una afrenta a los valores democráticos”.

Embed Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos… — Lula (@LulaOficial) April 26, 2026

Desde Europa, el primer ministro británico, Keir Starmer, se mostró “conmocionado” y señaló que “cualquier ataque a las instituciones democráticas debe ser condenado”.

En la misma línea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que “la violencia nunca tiene lugar en democracia”.

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, remarcó que “la violencia política no tiene cabida en nuestras democracias”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que “la violencia no debe ser nunca el camino”, mientras que el presidente argentino, Javier Milei, expresó su “más enérgico repudio” al intento de ataque.

Con información de EFE, AFP, Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24