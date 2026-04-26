Disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: Trump ileso, sospechoso detenido e identificado
El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó este sábado al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania Trump, junto a otros miembros del gabinete, del salón donde se realizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luego de que se escucharan disparos
Donald y Melania Trump previo a ser evacuados de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
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Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) este sábado, en Washigton (Estados Unidos).
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El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., es evacuado por agentes del orden durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en Washington, D.C., el 25 de abril de 2026.
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Agentes de las fuerzas del orden escoltan a los asistentes a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026.
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Personal de seguridad permanece en alerta tras escuchar disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asisten el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026.
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Personal de seguridad monta guardia en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a la que asisten el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026.
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Invitados a las afueras del hotel Washington Hilton tras un tiroteo ocurrido frente al salón de baile del hotel, donde se celebraba la reunión de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026.
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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth (derecha), mientras Donald Trump habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca tras un tiroteo a las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca. EFE/EPA/WILL OLIVER
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Donald Trump habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca tras un tiroteo ocurrido a las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump fueron evacuados por el Servicio Secreto durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras el intento de ingreso de un hombre armado, que fue detenido luego de disparar contra un agente.
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El sospechoso fue identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California. El presidente difundió una imagen en la que se lo ve en el suelo, con el torso desnudo, tras ser reducido por la policía.
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Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado, luego de que se reportaran aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington (Estados Unidos).
EFE/ @realDonaldTrump
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que llevaba “varias armas” y que habría actuado solo. “Parece un lobo solitario, pero no está claro. Veremos”, dijo.
El mandatario estadounidense dijo que el presunto tirador fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto, y que alcanzó a disparar contra un agente, aunque la bala impactó en su chaleco antibalas.
Embed - Trump rushed off stage after shots fired at White House correspondents’ dinner • FRANCE 24 English
Otros funcionarios de la Administración Trump que asistían a la cena también fueron evacuados tras un estruendo cerca del salón de baile del hotel donde se celebraba la cena.
Muchos de los 2.600 asistentes se refugiaron mientras los camareros huían hacia la parte delantera del comedor.
Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por el personal de seguridad, Melania pareció reaccionar a algo entre la multitud y mostró una expresión de preocupación en su rostro, según una transmisión en vivo de CSPAN.
— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 26, 2026
El incidente comenzó después del discurso de bienvenida y durante la cena, antes de que Trump tuviera previsto hablar.
Al parecer, los funcionarios de la Administración Trump fueron los primeros en ser evacuados, y persistía la incertidumbre sobre lo que había sucedido exactamente.
Mehmet Oz, un miembro del gabinete, dijo que “se oyeron disparos en el piso de arriba” mientras era sacado rápidamente por el personal de seguridad.
Trump fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un pistolero disparó varias veces, matando a un asistente al mitin e hiriendo levemente al presidente en la oreja.