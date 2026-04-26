Disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: Trump ileso, sospechoso detenido e identificado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump fueron evacuados por el Servicio Secreto durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras el intento de ingreso de un hombre armado, que fue detenido luego de disparar contra un agente.

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Trump escribió en redes sociales que “un tirador ha sido detenido” y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.

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El sospechoso fue identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California. El presidente difundió una imagen en la que se lo ve en el suelo, con el torso desnudo, tras ser reducido por la policía.

Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado, luego de que se reportaran aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington (Estados Unidos).

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que llevaba “varias armas” y que habría actuado solo. “Parece un lobo solitario, pero no está claro. Veremos”, dijo.

El mandatario estadounidense dijo que el presunto tirador fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto, y que alcanzó a disparar contra un agente, aunque la bala impactó en su chaleco antibalas.

Embed - Trump rushed off stage after shots fired at White House correspondents’ dinner • FRANCE 24 English

Otros funcionarios de la Administración Trump que asistían a la cena también fueron evacuados tras un estruendo cerca del salón de baile del hotel donde se celebraba la cena.

Muchos de los 2.600 asistentes se refugiaron mientras los camareros huían hacia la parte delantera del comedor.

Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por el personal de seguridad, Melania pareció reaccionar a algo entre la multitud y mostró una expresión de preocupación en su rostro, según una transmisión en vivo de CSPAN.

???????? US Secret Service confirms that the shooter is in custody. pic.twitter.com/mzFGU5Y9Jb — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 26, 2026

El incidente comenzó después del discurso de bienvenida y durante la cena, antes de que Trump tuviera previsto hablar.

Al parecer, los funcionarios de la Administración Trump fueron los primeros en ser evacuados, y persistía la incertidumbre sobre lo que había sucedido exactamente.

Mehmet Oz, un miembro del gabinete, dijo que “se oyeron disparos en el piso de arriba” mientras era sacado rápidamente por el personal de seguridad.

Trump fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un pistolero disparó varias veces, matando a un asistente al mitin e hiriendo levemente al presidente en la oreja.

Con EFE, AP y Reuters

FUENTE:FRANCE24