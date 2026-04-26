  • Cotizaciones
    domingo 26 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: Trump ileso, sospechoso detenido e identificado

    El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó este sábado al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania Trump, junto a otros miembros del gabinete, del salón donde se realizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luego de que se escucharan disparos

    Donald y Melania Trump previo a ser evacuados de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

    Donald y Melania Trump previo a ser evacuados de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE
    Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) este sábado, en Washigton (Estados Unidos).

    Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) este sábado, en Washigton (Estados Unidos).

    FOTO

    EFE/ Eduard Ribas
    El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., es evacuado por agentes del orden durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en Washington, D.C., el 25 de abril de 2026.&nbsp;

    El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., es evacuado por agentes del orden durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en Washington, D.C., el 25 de abril de 2026. 

    FOTO

    EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
    Agentes de las fuerzas del orden escoltan a los asistentes a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026.

    Agentes de las fuerzas del orden escoltan a los asistentes a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
    Personal de seguridad permanece en alerta tras escuchar disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asisten el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026.&nbsp;

    Personal de seguridad permanece en alerta tras escuchar disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asisten el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. 

    FOTO

    EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL
    Personal de seguridad monta guardia en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a la que asisten el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026.&nbsp;

    Personal de seguridad monta guardia en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a la que asisten el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. 

    FOTO

    EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL
    Invitados a las afueras del hotel Washington Hilton tras un tiroteo ocurrido frente al salón de baile del hotel, donde se celebraba la reunión de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026.&nbsp;

    Invitados a las afueras del hotel Washington Hilton tras un tiroteo ocurrido frente al salón de baile del hotel, donde se celebraba la reunión de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. 

    FOTO

    EFE/EPA/WILL OLIVER
    El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth (derecha), mientras Donald Trump habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca tras un tiroteo a las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca. EFE/EPA/WILL OLIVER

    El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izquierda), y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth (derecha), mientras Donald Trump habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca tras un tiroteo a las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca. EFE/EPA/WILL OLIVER

    FOTO

    EFE/EPA/WILL OLIVER
    Donald Trump habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca tras un tiroteo ocurrido a las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

    Donald Trump habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca tras un tiroteo ocurrido a las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE/EPA/WILL OLIVER
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump fueron evacuados por el Servicio Secreto durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras el intento de ingreso de un hombre armado, que fue detenido luego de disparar contra un agente.

    Trump escribió en redes sociales que “un tirador ha sido detenido” y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.

    Leé además

    El presidente estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca.
    Guerra en Medio Oriente

    Trump evalúa sanciones y recompensas para aliados “buenos y malos” de la OTAN
    Julio María Sanguinetti (izquierda) y Luis Alberto Lacalle (derecha) durante la Cumbre Mundial de Comunicación Política en la Intendencia de Montevideo.
    Julio María Sanguinetti

    Sanguinetti y Lacalle Herrera criticaron el manejo de las redes sociales de Trump y Milei

    El sospechoso fue identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California. El presidente difundió una imagen en la que se lo ve en el suelo, con el torso desnudo, tras ser reducido por la policía.

    Detenido-Tiroteo-Trump
    Fotograf&iacute;a difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este s&aacute;bado, luego de que se reportaran aparentes disparos durante la cena anual de la Asociaci&oacute;n de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington (Estados Unidos).

    Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado, luego de que se reportaran aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington (Estados Unidos).

    En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que llevaba “varias armas” y que habría actuado solo. “Parece un lobo solitario, pero no está claro. Veremos”, dijo.

    El mandatario estadounidense dijo que el presunto tirador fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto, y que alcanzó a disparar contra un agente, aunque la bala impactó en su chaleco antibalas.

    Embed - Trump rushed off stage after shots fired at White House correspondents’ dinner • FRANCE 24 English

    Otros funcionarios de la Administración Trump que asistían a la cena también fueron evacuados tras un estruendo cerca del salón de baile del hotel donde se celebraba la cena.

    Muchos de los 2.600 asistentes se refugiaron mientras los camareros huían hacia la parte delantera del comedor.

    Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por el personal de seguridad, Melania pareció reaccionar a algo entre la multitud y mostró una expresión de preocupación en su rostro, según una transmisión en vivo de CSPAN.

    El incidente comenzó después del discurso de bienvenida y durante la cena, antes de que Trump tuviera previsto hablar.

    Al parecer, los funcionarios de la Administración Trump fueron los primeros en ser evacuados, y persistía la incertidumbre sobre lo que había sucedido exactamente.

    Mehmet Oz, un miembro del gabinete, dijo que “se oyeron disparos en el piso de arriba” mientras era sacado rápidamente por el personal de seguridad.

    Trump fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un pistolero disparó varias veces, matando a un asistente al mitin e hiriendo levemente al presidente en la oreja.

    Con EFE, AP y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Empleo

    El gobierno prevé destinar al menos 10% de cupos del programa Uruguay Impulsa a personas en calle

    Por Redacción Búsqueda
    Fondos públicos

    Organismos públicos continúan contratando publicidad y suscripciones a empresas embargadas identificadas como “diario La República”

    Por Santiago Sánchez
    Gobierno

    La “crisis” por el debilitamiento de los partidos, con Uruguay como excepción, no tiene “vuelta atrás”

    Por Redacción Búsqueda
    Cargo académico

    La ginecóloga Fernanda Nozar dejará la dirección general de Salud del MSP

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Donald y Melania Trump previo a ser evacuados de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
    Video

    Disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: Trump ileso, sospechoso detenido e identificado

    Por France 24
    Patricia Bullrich en octubre de 2025, al encabezar el acto central por el aniversario de la Policía Federal Argentina.

    Entrevista a Patricia Bullrich: “Uruguay tiene una tasa de homicidios incompatible con su tipo de sociedad”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Entrada del edificio sede de ASSE. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

    Nuevos enfrentamientos políticos en ASSE por denuncias penales y auditorías

    Por Leonel García
    Una persona realiza una apuesta en la aplicación de Polymarket.
    Video

    Un soldado, apuestas y datos secretos: cuando los mercados de predicción se descontrolan

    Por France 24