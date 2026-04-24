  • Cotizaciones
    viernes 24 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Las cuatro AFAP lanzan campaña por sus 30 años, en medio de debate sobre futuro rol

    La eventual reforma del sistema previsional prevista por el gobierno de Yamandú Orsi es la cuestión que más inquieta sobre Uruguay en el exterior, reconoce el ministro Oddone

    El director de la OPP junto al ministro de Economía.

    El director de la OPP junto al ministro de Economía.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    No es común que la administradora de fondos previsionales (AFAP) de propiedad estatal, República, sume su voz a la de las tres privadas, Itaú, Sura e Integración, que habitualmente se expresan a través de su asociación (Anafap). Pero la campaña recordatoria de los 30 años del pilar de ahorro individual lanzada por estos días, justo cuando se están poniendo en discusión cambios al régimen y al futuro rol de estas empresas, encuentra a las cuatro juntas.

    La comunicación en medios masivos enfatiza, entre otras cosas, que el trabajador afiliado a una AFAP es “dueño” o “dueña” del ahorro acumulado en su cuenta personal –“te pertenece”– y recuerda que, en caso de fallecimiento, la familia tiene derecho a heredar el saldo.

    Leé además

    Sede central de República AFAP, la administradora propiedad del Estado.
    Administradoras privadas

    AFAP ganaron US$ 30,5 millones en 2025; están expectantes ante posibles cambios en su rol

    Por Redacción Búsqueda
    Uno de los eventos de discusión en torno al Diálogo Social, en julio de 2025. 
    Seguridad Social

    Reforma del sistema de protección social instala debate sobre una “estatización” de las AFAP

    Por Redacción Búsqueda

    “Se cumplen 30 años de las AFAP, 30 años que son tuyos”, remata el aviso.

    Las AFAP surgieron de la reforma jubilatoria de 1996 que creó el pilar de ahorro individual en paralelo al de solidaridad intergeneracional en manos del Banco de Previsión Social (BPS). La primera de estas empresas en empezar a operar fue República, propiedad del banco estatal del mismo nombre, del de Seguros del Estado y del BPS.

    “El 11 de abril de 1996 dimos un paso clave en la historia del país: abrimos las puertas de República AFAP y comenzamos a ser parte de una gran transformación del sistema previsional uruguayo”, reseña esa administradora en un texto publicado en su web.

    República AFAP, la más grande del mercado, agrega: “Hoy miramos estos 30 años con orgullo y con la certeza de que el mayor desafío sigue siendo el que tenemos por delante: continuar mejorando, innovando nuestros servicios personalizados, incorporando nuevas herramientas adaptándonos a los cambios normativos y fortaleciendo una gestión que responda a las necesidades de los trabajadores y del mercado laboral en constante cambio”.

    Usar dos veces en el mismo párrafo la palabra “cambio” no queda redundante, en una semana que cierra con la atención desde el sistema político, económico y mediático ubicada, precisamente, en torno a las AFAP y su futuro.

    Los cambios polémicos

    La polémica se instaló ya antes de que, el próximo martes 28, el Poder Ejecutivo divulgue los resultados del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social para, luego, empezar a tomar y proponer medidas. Algunas versiones e interpretaciones de actores involucrados en ese ámbito recogidas por los medios de comunicación dieron lugar a rápidas reacciones.

    El punto central del debate no es sobre los cambios que propondrá el Ejecutivo para mejorar la protección social de los más vulnerables o en la edad a la que una persona podrá jubilarse (manteniendo los 65 años, pero habilitando el retiro anticipado a los 60 a trabajadores con mayor desgaste o riesgo), sino sobre el manejo de los fondos de ahorro previsional.

    Como informó Búsqueda este jueves 23, una fuente del gobierno consideró como un avance significativo que del diálogo emergerá una convalidación del sistema “multipilar” de la seguridad social, incluido el del ahorro individual, pero modificando el rol de las AFAP. Luego, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, hizo una valoración similar entrevistado en el programa El Perspectiva.

    La intención del Poder Ejecutivo es acotar la actuación de las AFAP exclusivamente a la gestión de los portafolios de inversión con el dinero de los trabajadores, con lo cual se reducirían los costos comerciales actuales. Se prevé que las administradoras participen en “licitaciones” mediante las cuales se ofrecerá la gestión de los aportes previsionales efectuados con posterioridad a esta reforma; esto “baja las barreras de entrada” a otros eventuales participantes en el rol de gestores de las inversiones, según la fuente.

    En su edición de este viernes, El País, citando un borrador del documento del diálogo, amplió que la propuesta es que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un “organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”, y que esa entidad “licite o asigne los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado”.

    ¿Estatización de ahorros?

    Dirigentes de la oposición política advirtieron que hay una “estatización” de los ahorros previsionales, un señalamiento hecho también por economistas y por la Anafap.

    Por su lado, el PIT-CNT, que fracasó en el plebiscito del 2024 en su intento por incorporar en la Constitución la prohibición a que haya “lucro” con los ahorros previsionales y así eliminar las empresas administradoras, celebró la “desvinculación de las AFAP” de la gestión directa de los ahorros jubilatorios que surgirá del diálogo.

    Oddone rechazó que vaya a haber una “estatización” de los ahorros previsionales y garantizó que éstos seguirán siendo gestionados por manos profesionales: “Aquí no hay ninguna confiscación de fondos, ninguna posibilidad de uso de esos fondos para otro fin que no sea servir las jubilaciones”.

    A febrero, las AFAP manejaban ahorros previsionales por el equivalente a unos US$ 28.100 millones, que pertenecen a 1,7 millones de afiliados. El cambio en la gestión de estos portafolios se aplicaría para los aportes previsionales que se hagan a partir de esta reforma, que para su aprobación deberá pasar por el Parlamento.

    El ministro reconoció que las reformas en torno a la seguridad social son la principal preocupación que percibió entre los representantes de fondos de inversión y calificadoras de riesgo con los que conversó en su reciente viaje a Washington D.C. para participar en las reuniones del Fondo Monetario Internacional.

    A partir del martes próximo, cuando se presente el documento final del diálogo social que se coordinó desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, su director, tomará la vocería en defensa de estas reformas.

    Selección semanal
    Cargo académico

    La ginecóloga Fernanda Nozar dejará la dirección general de Salud del MSP

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Inmujeres sin diagnóstico sobre cómo la IA puede afectar el trabajo de las mujeres

    Por Redacción Búsqueda
    Actividad económica

    La economía uruguaya recuperó un “mayor dinamismo”, afirma el Banco Central

    Por Redacción Búsqueda
    Periodismo

    Búsqueda se suma a medios de América Latina que aplican IA con impacto en sus negocios

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El director de la OPP junto al ministro de Economía.

    Las cuatro AFAP lanzan campaña por sus 30 años, en medio de debate sobre futuro rol

    Por Ismael Grau
    Basura electrónica.

    Ambiente intima a empresa que mantiene basura electrónica de Antel, con plomo y mercurio, desde hace siete años

    Por Federico Castillo
    Robin Henderson.

    La sucesión de Henderson: Justicia reconoció “vínculo afectivo” con un hijo y sus tres hijos biológicos evalúan apelar

    Por Federico Castillo
    Pantalla de la computadora de la directora de BBSIM, Rossana Etcheverry.

    Maternales ofrecen a padres monitoreo con cámaras como un “diferencial”, pero desde el MEC y el sindicato lo cuestionan

    Por Nicolás Delgado