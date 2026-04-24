Las cuatro AFAP lanzan campaña por sus 30 años, en medio de debate sobre futuro rol

No es común que la administradora de fondos previsionales (AFAP) de propiedad estatal, República, sume su voz a la de las tres privadas, Itaú, Sura e Integración, que habitualmente se expresan a través de su asociación (Anafap). Pero la campaña recordatoria de los 30 años del pilar de ahorro individual lanzada por estos días, justo cuando se están poniendo en discusión cambios al régimen y al futuro rol de estas empresas, encuentra a las cuatro juntas.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La comunicación en medios masivos enfatiza, entre otras cosas, que el trabajador afiliado a una AFAP es “dueño” o “dueña” del ahorro acumulado en su cuenta personal –“te pertenece”– y recuerda que, en caso de fallecimiento, la familia tiene derecho a heredar el saldo.

Las AFAP surgieron de la reforma jubilatoria de 1996 que creó el pilar de ahorro individual en paralelo al de solidaridad intergeneracional en manos del Banco de Previsión Social (BPS). La primera de estas empresas en empezar a operar fue República, propiedad del banco estatal del mismo nombre, del de Seguros del Estado y del BPS.

“El 11 de abril de 1996 dimos un paso clave en la historia del país: abrimos las puertas de República AFAP y comenzamos a ser parte de una gran transformación del sistema previsional uruguayo”, reseña esa administradora en un texto publicado en su web.

República AFAP, la más grande del mercado, agrega: “Hoy miramos estos 30 años con orgullo y con la certeza de que el mayor desafío sigue siendo el que tenemos por delante: continuar mejorando, innovando nuestros servicios personalizados, incorporando nuevas herramientas adaptándonos a los cambios normativos y fortaleciendo una gestión que responda a las necesidades de los trabajadores y del mercado laboral en constante cambio”.

Usar dos veces en el mismo párrafo la palabra “cambio” no queda redundante, en una semana que cierra con la atención desde el sistema político, económico y mediático ubicada, precisamente, en torno a las AFAP y su futuro.

Los cambios polémicos

La polémica se instaló ya antes de que, el próximo martes 28, el Poder Ejecutivo divulgue los resultados del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social para, luego, empezar a tomar y proponer medidas. Algunas versiones e interpretaciones de actores involucrados en ese ámbito recogidas por los medios de comunicación dieron lugar a rápidas reacciones.

El punto central del debate no es sobre los cambios que propondrá el Ejecutivo para mejorar la protección social de los más vulnerables o en la edad a la que una persona podrá jubilarse (manteniendo los 65 años, pero habilitando el retiro anticipado a los 60 a trabajadores con mayor desgaste o riesgo), sino sobre el manejo de los fondos de ahorro previsional.

Como informó Búsqueda este jueves 23, una fuente del gobierno consideró como un avance significativo que del diálogo emergerá una convalidación del sistema “multipilar” de la seguridad social, incluido el del ahorro individual, pero modificando el rol de las AFAP. Luego, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, hizo una valoración similar entrevistado en el programa El Perspectiva.

La intención del Poder Ejecutivo es acotar la actuación de las AFAP exclusivamente a la gestión de los portafolios de inversión con el dinero de los trabajadores, con lo cual se reducirían los costos comerciales actuales. Se prevé que las administradoras participen en “licitaciones” mediante las cuales se ofrecerá la gestión de los aportes previsionales efectuados con posterioridad a esta reforma; esto “baja las barreras de entrada” a otros eventuales participantes en el rol de gestores de las inversiones, según la fuente.

En su edición de este viernes, El País, citando un borrador del documento del diálogo, amplió que la propuesta es que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un “organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”, y que esa entidad “licite o asigne los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado”.

¿Estatización de ahorros?

Dirigentes de la oposición política advirtieron que hay una “estatización” de los ahorros previsionales, un señalamiento hecho también por economistas y por la Anafap.

Por su lado, el PIT-CNT, que fracasó en el plebiscito del 2024 en su intento por incorporar en la Constitución la prohibición a que haya “lucro” con los ahorros previsionales y así eliminar las empresas administradoras, celebró la “desvinculación de las AFAP” de la gestión directa de los ahorros jubilatorios que surgirá del diálogo.

Oddone rechazó que vaya a haber una “estatización” de los ahorros previsionales y garantizó que éstos seguirán siendo gestionados por manos profesionales: “Aquí no hay ninguna confiscación de fondos, ninguna posibilidad de uso de esos fondos para otro fin que no sea servir las jubilaciones”.

A febrero, las AFAP manejaban ahorros previsionales por el equivalente a unos US$ 28.100 millones, que pertenecen a 1,7 millones de afiliados. El cambio en la gestión de estos portafolios se aplicaría para los aportes previsionales que se hagan a partir de esta reforma, que para su aprobación deberá pasar por el Parlamento.

El ministro reconoció que las reformas en torno a la seguridad social son la principal preocupación que percibió entre los representantes de fondos de inversión y calificadoras de riesgo con los que conversó en su reciente viaje a Washington D.C. para participar en las reuniones del Fondo Monetario Internacional.

A partir del martes próximo, cuando se presente el documento final del diálogo social que se coordinó desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, su director, tomará la vocería en defensa de estas reformas.