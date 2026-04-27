Ministro Oddone se reunió con Nvidia en EE.UU. y abrió contactos por tecnología, capacitación y Antel

La agenda del ministro de Economía, Gabriel Oddone, en su visita de mediados de este mes a Estados Unidos (EE.UU.), sumó una reunión con Nvidia, la empresa que domina el mercado de chips para inteligencia artificial (IA), según pudo saber Búsqueda.
El titular de Economía mantuvo un encuentro con la empresa tecnológica durante su gira, en el que se abordaron posibles líneas de trabajo en formación en inteligencia artificial, provisión de equipos y vínculos con Antel, en un contexto en el que Uruguay explora proyectos de centros de datos
La agenda del ministro de Economía, Gabriel Oddone, en su visita de mediados de este mes a Estados Unidos (EE.UU.), sumó una reunión con Nvidia, la empresa que domina el mercado de chips para inteligencia artificial (IA), según pudo saber Búsqueda.
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No hubo anuncios ni acuerdos firmados. La reunión fue, sobre todo, un contacto inicial. Según fuentes oficiales, Oddone planteó el interés de Uruguay en avanzar en inversiones vinculadas a tecnología y en fortalecer capacidades en IA.
Nvidia no invierte principalmente en centros de datos. Su negocio consiste en diseñar y vender hardware y software, especialmente las GPU, el tipo de procesador de alto rendimiento que se usa para entrenar y hacer funcionar sistemas de IA en todo el mundo. Por eso, una de las líneas de conversación fue su posible rol como proveedor.
Ahí aparece Antel. De acuerdo a lo señalado a Búsqueda, se manejó la opción de que la empresa estatal pueda incorporar tecnología de Nvidia en futuros desarrollos.
Antel prevé implementar en los próximos meses un nuevo centro de datos con foco en IA, con una inversión de US$ 8 millones en un lugar a determinar, y está en proceso de adquirir equipamiento especializado, como procesadores de alto rendimiento que vende Nvidia.
Durante su viaje, Oddone señaló que ya hay movimiento en centros de datos en Uruguay. “Estamos recibiendo data centers que vienen de compañías norteamericanas, y estamos con varios proyectos de inteligencia artificial donde compañías norteamericanas están evaluando el mercado uruguayo”, dijo a la prensa. También marcó oportunidades “en inteligencia artificial, centros de datos y en temas de energía”.
Otro punto que apareció en las conversaciones fue la capacitación. Nvidia tiene programas de formación en IA. Según las fuentes consultadas, se habló de la posibilidad de formar gente en el país en el uso de sus herramientas y plataformas.
La reunión con Nvidia se dio en el marco de una agenda más amplia en Washington. Oddone participó en las reuniones semestrales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde mantuvo encuentros con inversores, organismos multilaterales y autoridades del gobierno estadounidense.
Según informó el Ministerio de Economía, el jerarca también se reunió con el Departamento de Estado, el Tesoro y la oficina del representante comercial de EE.UU. A eso se sumaron contactos con fondos de inversión en bonos soberanos y empresas, además de presentaciones ante ejecutivos y economistas uruguayos radicados en ese país.