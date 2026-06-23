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    Colombia: formar alianzas en el Congreso no será difícil para De la Espriella

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, no contará con mayoría en el Congreso y deberá enfrentar la fuerte oposición del Pacto Histórico, el movimiento oficialista de su rival izquierdista Iván Cepeda. “Formar alianzas para gobernar no parece tan difícil para De la Espriella”, estima, sin embargo, nuestra enviada especial a Colombia, Paola Ariza

    Abelardo de la Espriella llega a votar en la segunda vuelta que elegirá quien gobernará al país en el periodo 2026-2030, en Barranquilla (Colombia)

    Abelardo de la Espriella llega a votar en la segunda vuelta que elegirá quien gobernará al país en el periodo 2026-2030, en Barranquilla (Colombia)

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    EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “De la Espriella no tendrá mayorías en el Congreso y su partido, Defensores de la Patria, ni siquiera contará con parlamentarios electos. Pero conseguir apoyos tal vez no le resulte tan difícil”, señala Paola Ariza, periodista de RFI.

    El segundo partido con mayor representación es el Centro Democrático, la formación del expresidente Álvaro Uribe, quien ya le había manifestado su apoyo tras la primera vuelta. Además, otros partidos de derecha, como Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Conservador, han expresado su voluntad de adherirse a su proyecto.

    Aunque De la Espriella cerró la puerta a esta iniciativa, los seguidores de esos partidos sí le dieron su voto al abogado de 47 años. Ahora está obligado a formar alianzas para gobernar y afrontar la fuerte oposición de izquierda. “Esa tarea no parece, sin embargo, tan difícil, dado el comportamiento de los otros partidos durante la campaña”, concluye Ariza.

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    Trump felicita a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

    El abogado millonario Abelardo de la Espriella gobernará Colombia alineado con los principios de la derecha que recupera terreno en el continente, con propuestas de construir megacárceles y aliarse sin reservas con Estados Unidos para combatir al narco.

    Sus propuestas disruptivas incluyen recortar drásticamente el Estado, bombardear guerrilleros y otros narcos con apoyo de Donald Trump, o revisar la permanencia de Colombia en organismos de cooperación como Naciones Unidas.

    Colombia, primer productor mundial de cocaína, vuelve a estar gobernado por un aliado de Estados Unidos en tiempos en los que Trump intensifica la persecución contra las mafias en la región.

    Embed - La derecha en América felicita a De la Espriella por su triunfo en Colombia, según el preconteo

    Plan Colombia II

    De la Espriella, ciudadano colombiano y estadounidense que se identifica como “republicano”, busca incorporar al país a esa alianza, y prometió combatir duramente al narcotráfico con bombardeos, la erradicación de narcoculvitos con herbicidas y la presencia de bases militares estadounidense en territorio colombiano.

    Bautizó su iniciativa como “Plan Colombia II”, en referencia a la millonaria cooperación de Washington con Bogotá a principios de siglo que acorraló a las guerrillas.

    “No habrá zonas vedadas para el Estado, no habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley”, les advirtió el domingo en su primer discurso como mandatario electo.

    Embed - Protestas en Colombia tras el preconteo electoral que da la victoria a Abelardo de la Espriella

    Megacárceles y armas

    Inspirado en los mandatarios de El Salvador, Nayib Bukele, y Ecuador, Daniel Noboa, quiere construir diez megacárceles para encerrar a criminales “a diez pisos bajo tierra”, donde se alimentarán con “pan y agua”, prometió.

    Ese tipo de prisiones de máxima vigilancia han generado alertas por parte de organizaciones por posibles violaciones a los derechos humanos.

    Los adversarios de De la Espriella ven tintes autoritarios en su discurso y expertos advierten de una posible escalada de la violencia derivada de esta estrategia.

    El presidente electo también propone flexibilizar el porte de armas para civiles.

    “Las personas que demuestren la idoneidad física y psicológica para portar un arma, en la era de El Tigre tendrán un arma”, afirmó durante la campaña.

    Embed - Iván Cepeda dice que el preconteo de las elecciones de Colombia "no es vinculante" • FRANCE 24

    Dolarización, fracking, menos Estado

    De la Espriella recibe un país con un déficit fiscal cercano al 7% del PIB, el segundo mayor de la región después de Brasil, tras un período de elevado gasto público para financiar programas sociales durante el gobierno de Petro.

    En campaña afirmó que lo “ideal” sería dolarizar la economía colombiana como parte del plan económico de su “país milagro”.

    También propone impulsar el fracking para aumentar la producción energética, reducir el tamaño del Estado en un 40%, inspirado por Javier Milei en Argentina, y bajar impuestos a las empresas.

    ¿Adiós a Naciones Unidas?

    En materia de cooperación, De la Espriella afirma que está dispuesto a revisar la continuidad de Colombia en entidades como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA). De la Espriella considera que esas organizaciones son un “directorio político de la izquierda” y que “no han servido para nada”.

    El jurista también deslizó la posibilidad de retirar a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera una “farsa”.

    Quiere además cerrar parte de las embajadas de Colombia en el exterior y las que permanezcan en pie convertirlas en centros de negocios.

    FUENTE:RFI

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