¿Conocerá Perú pronto a su nuevo presidente?: Fujimori amplía su ventaja sobre Sánchez

Este martes 16 de junio, la candidata derechista Keiko Fujimori amplió en más de 35.000 votos su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, cuando restan por escrutarse menos de 200.000 sufragios para definir al ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el pasado 7 de junio.

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Con el 99,07 % del escrutinio adelantado, hasta el mediodia de este martes, la líder de Fuerza Popular suma el 50,09 % de los sufragios —unos 9.129.196 votos—, frente al 49,9 % del líder del partido de izquierda Juntos por el Perú —acumuló 9.093.579 apoyos—, según los resultados del conteo del martes 16 de junio, compartidos en tiempo real en la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fujimori recuperó el liderato a mediados de la semana pasada, impulsada por los votos del extranjero, donde obtuvo un respaldo del 63 %, frente al 36 % de su rival.

Elecciones presidenciales Perú: 20.000 votos de diferencia y varias semanas de espera para resultado del balotaje

Balotaje Fujimori arrebata la delantera a Sánchez con apenas 650 votos en el recuento presidencial de Perú, aún sin concluir

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Así, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori lidera de momento el conteo y con ello acaricia la posibilidad de convertirse en la primera mujer presidente de Perú y sucesora del mandatario interino José María Balcázar. Sin embargo, el conteo sigue siendo reñido y ambos candidatos se mantienen a la espera de lo que ocurra con un millar de actas impugnadas, principalmente en Lima, la capital, donde la candidata de Fuerza Popular es la opción más votada.

Nueve días después de la segunda ronda electoral, quedan 866 actas con inconsistencias por evaluar, de un total de 92.766 emitidas, una por cada mesa de sufragio.

El tribunal electoral peruano comenzó a revisar el pasado jueves 11 de junio los votos impugnados de la segunda vuelta, en un proceso que contempla el conteo físico de los sufragios, utilizando las cédulas guardadas en los sobres lacrados remitidos por la ONPE a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Los jurados electorales han recibido 1.661 actas de votación observadas, de las cuales el 93,5 % fueron resueltas con su respectivo pronunciamiento.

Una portavoz del JNE recordó que el plazo máximo para la proclamación de los resultados vence a mediados de julio, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo presidencial.

El candidato victorioso que anuncie la ONPE obtendrá el derecho a gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política, con ocho mandatarios, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Congreso.

En cualquier caso, todo apunta a que esta será la tercera elección presidencial consecutiva que se define por menos del 1% de los votos, como ya ocurrió en 2016 y 2021, cuando Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo derrotaron a Fujimori por apenas 40.000 votos de ventaja.

Aunque Sánchez solicitó la invalidación de los casi 400.000 votos emitidos en el exterior, alegando irregularidades en su transporte, las autoridades electorales rechazaron el requerimiento. Fujimori también descartó la propuesta del izquierdista de pedir conjuntamente un recuento de los sufragios en el exterior.

Embed - Keiko Fujimori y su cuarto intento por alcanzar la presidencia de Perú • FRANCE 24 Español

Sánchez frena la colecta para anular mesas electorales

El partido político Juntos por el Perú (JP), del candidato izquierdista Roberto Sánchez, suspendió la recolección de fondos destinada a pedir la anulación de algunas mesas de votación favorables a Fujimori, según anunció el lunes la tesorera del partido, Luzmila Ayay.

JP presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque, Amazonas y Áncash, donde denunció "indicios graves, concordantes y sistemáticos" de fraude en beneficio del partido de Fujimori, Fuerza Popular.

La agrupación de Sánchez instó a sus simpatizantes el sábado 13 de junio a que enviaran donaciones para financiar la anulación de mesas, como una medida "fundamental para continuar con la defensa del voto popular".

Sin embargo, el pasado viernes 12 de junio, el JNE rechazó el pedido de anulación de mesas presentado por JP al no haber completado el pago de las tasas por 1.375 soles (404 dólares) por cada mesa, es decir, más de 700.000 dólares por la impugnación total.

"No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar más, vamos a parar", señaló Ayay antes de pedir a los seguidores de Sánchez que dejen de enviar sus aportes mediante billeteras digitales, sin especificar qué ocurrirá con el dinero recaudado.

No obstante, Sánchez insistió en las "sospechas" de irregularidades durante un viaje a la región andina de Cusco el fin de semana, uno de sus bastiones electorales.

En los últimos días, los partidarios del candidato de la izquierda peruana convocaron movilizaciones en Lima contra la ONPE, tras los llamados de Sánchez a "defender el voto popular". Las manifestaciones, que congregaron a cientos de participantes, transcurrieron pacíficamente.

Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea coincidieron en que la votación se ejecutó con normalidad e instaron al país a esperar el recuento oficial.

Con EFE, Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24