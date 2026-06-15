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    Compras con franquicia aduanera cayeron 43% en el primer mes del “impuesto Temu”

    En mayo hubo 112.355 envíos, cuando empezaron a pagar IVA, salvo excepciones, y se modificó el monto permitido a comprar a través de este régimen

    La plataforma china Temu.

    La plataforma china Temu.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En mayo, cuando entró en vigor el llamado impuesto Temu, junto con otras modificaciones en el régimen de franquicia aduanera para compras por encomienda desde el exterior, se produjo una caída en su uso.

    Se realizaron 112.355 envíos, un 42,6% menos que en el mismo mes de 2025. Esa cifra es, además, la más baja en un mes desde junio de 2024, cuando todavía no había explotado el “efecto Temu”, un boom de compras a través de esa plataforma de comercio electrónico china que entró a Uruguay con una política comercial agresiva. De hecho, el fuerte crecimiento del uso del régimen de franquicias a partir de eso, señalado con preocupación por los comerciantes tradicionales que perdían ventas, fue lo que llevó al Poder Ejecutivo a introducirle cambios.

    Pese a la baja en mayo, en los primeros cinco meses de este año hubo un incremento de casi 36% en las compras con franquicia aduanera respecto a los mismos meses del año pasado; fueron 1.085.409, la mayor parte vestimenta y manufacturas textiles, calculó Búsqueda a partir de datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

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    Con estas modificaciones, cada persona mayor de 18 años quedó habilitada a realizar hasta tres compras con un límite total de US$ 800, en lugar del tope de tres de hasta US$ 200 por año. La reforma permite gastar los US$ 800 en una única compra.

    Para dar un trato más equitativo frente al comercio tradicional, estas compras web desde el exterior empezaron a estar gravadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tasa de 22%, salvo aquellas realizadas en Estados Unidos (debido a un tratado bilateral con ese país). Los envíos desde esa procedencia siguen siendo hasta tres al año de un máximo de US$ 200 cada uno.

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