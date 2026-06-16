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    Homenaje al guitarrista Julio Cobelli por sus seis décadas de trayectoria

    La Orquesta Filarmónica de Montevideo presenta el miércoles 17 en el Teatro Solís el espectáculo Cobelli 60, para rendir homenaje a quien fue la primera guitarra de Alfredo Zitarrosa y ha acompañado con sus arreglos a grandes cantantes de la canción popular rioplatense

    Julio Cobelli durante el homenaje por el 90º aniversario de Alfredo Zitarrosa en la Sala Zitarrosa.

    Julio Cobelli durante el homenaje por el 90º aniversario de Alfredo Zitarrosa en la Sala Zitarrosa.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Fue la primera guitarra de Alfredo Zitarrosa y con eso alcanzaría para presentarlo, pero no sería suficiente, porque Julio Cobelli (Montevideo, 1952) es uno de los mayores referentes de la guitarra popular rioplatense. Para muchos, es la guitarra del tango —y así se llama un libro escrito por Daniel Colino—, pero su acompañamiento y arreglos abarcan variados géneros: desde el folclore o la milonga hasta el jazz y el rock.

    El miércoles 17 en el Teatro Solís a las 19.30 horas, la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por Martín García, ofrecerá el espectáculo-homenaje Cobelli 60, que celebrará las seis décadas de uno de los maestros de la tradición guitarrística nacional.

    El programa incluirá una selección de tangos y de música popular, con la participación de invitados especiales. Acompañarán a Cobelli y la Filarmónica, Álvaro Hagopián en piano y Sergio Astengo en bandoneón. Las entradas están disponibles en Tickantel.

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    Cobelli integró el cuarteto de guitarras de Hilario Pérez. En los inicios de los 70, actuó con Alfredo Zitarrosa en Uruguay y países de la región. Luego vino la dictadura y el exilio de Zitarrosa, pero a su regreso, una vez recuperada la democracia, Cobelli fue director y arreglador de su cuarteto de guitarras, lo volvió a acompañar en giras e hizo con él nuevas grabaciones.

    Embed - El Violín De Becho

    A fines de los 70 conoció a Alfredo Sadi y Roberto Grela, para quienes hizo arreglos. Acompañó, además, a grandes cantantes e intérpretes, entre otros, a Roberto Goyeneche, Alberto Marino, Hugo Rivas, Tito Francia, Luis Salinas, Joan Manuel Serrat y Olga Delgrossi.

    Es hoy uno de los maestros de las nuevas generaciones de talentosos guitarristas. A Guzmán Mendaro, Andrés Poly Rodríguez y Nicolás Ibarburu, que surgieron como músicos con ritmos más ligados al rock o al jazz, los introdujo en los géneros criollos y con ellos formó el cuarteto Guitarreros, que dio origen a un disco del mismo nombre.

    Embed - No se puede (feat. Gustavo Montemurro)

    El alcance popular de Cobelli ha llegado también a la renovada canción Uruguay (Te queremos ver campeón), que, después de 46 años de ser compuesta por Alberto Triunfo y Roberto da Silva, regresa con una versión de cara al Mundial 2026. Con producción de Fabián Marquisio y Bizarro, participa, entre otros músicos y cantantes, el gran Julio Cobelli con su guitarra criolla.

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