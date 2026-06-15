La economía uruguaya creció 0,9% en el primer trimestre

A dos semanas del plazo límite para presentar al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, este lunes 15 se conoció un dato relevante para la programación presupuestal. En enero-marzo, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,9% respecto al mismo período de 2025, y lo hizo 0,8% en la medición desestacionalizada que compara con octubre-diciembre anterior.
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El dato, informado por el Banco Central, es un insumo importante para los técnicos del Ministerio de Economía a cargo de elaborar las proyecciones macroeconómicas.
Sus autoridades adelantaron hace algunas semanas que la estimación de crecimiento del PIB de un 2,2% para el promedio de 2026 sería ajustado a la baja —a en torno de 1,6%—, entre otras cosas por los efectos adversos para Uruguay del contexto bélico en Medio Oriente.
El Consejo Fiscal Autónomo —antiguo Consejo Fiscal Asesor— advirtió en marzo al gobierno que un crecimiento económico “menor al previsto en el Presupuesto afectaría negativamente la recaudación tributaria”, una variable que tiende a ser procíclica, “lo que puede amplificar desvíos (fiscales) en contextos de desaceleración como el actual”.
Una Rendición restrictiva
La postura inicial del ministro de Economía, Gabriel Oddone, era la de presentar antes de julio una Rendición de Cuentas sin fondos presupuestales extra para 2027, según dijo en enero en una entrevista con Búsqueda. Pero con el paso de los meses el mensaje orientado a un proyecto con “gasto cero” se fue diluyendo dentro del oficialismo.
En abril, después de divulgado el documento final del diálogo sobre la protección social, el Poder Ejecutivo adelantó que tiene “dos medidas definidas” en las que pretende avanzar: el fortalecimiento del sistema de transferencias para la infancia y la habilitación de una causal de jubilación antes de la edad mínima exigida de 65 años. El reforzamiento de la asistencia a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social implicaría gastos del entorno de los US$ 30 millones, aunque parte de ese monto podría surgir de reasignaciones de partidas ya designadas.