Corea del Sur: la huelga en Samsung mantiene en vilo a la economía mundial

Hasta 50.000 empleados de Samsung amenazan con ir a la huelga. Se trata de un conflicto laboral sin precedentes para el gigante surcoreano, primer fabricante mundial de chips de memoria, que preocupa tanto a la dirección como al Gobierno de Seúl. Más allá de las reivindicaciones salariales, es todo un modelo económico el que se tambalea, con posibles consecuencias para la industria mundial de los semiconductores y el auge de la inteligencia artificial

El primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, ofrece una rueda de prensa en el complejo gubernamental de Seúl, Corea del Sur, el 17 de mayo de 2026, en la que respalda la reanudación prevista de las negociaciones entre Samsung Electronics y su sindicato ante la inminente huelga, al tiempo que advierte que el gobierno evaluará todas las posibles respuestas.

A primera vista, el conflicto laboral que sacude actualmente a Samsung parece bastante clásico. Los empleados reclaman mejores salarios, la dirección se niega, se instala el pulso y se anuncia una huelga. Nada muy original. Excepto que, en este caso, no se trata de una empresa cualquiera, sino de Samsung, el mayor conglomerado surcoreano y el primer fabricante mundial de chips de memoria. Un actor industrial estratégico, cuyo peso económico es tal que el asunto llega hasta las más altas esferas del Estado surcoreano. Prueba de la delicadeza del asunto, el gobierno está incluso barajando medidas excepcionales para impedir el movimiento social.

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Lo que está en juego hoy en Samsung va, en realidad, mucho más allá de la propia empresa. Y es que el grupo es uno de los grandes ganadores del auge de la inteligencia artificial (IA). Sus chips de memoria están por todas partes: en servidores, centros de datos, la nube, teléfonos inteligentes o incluso en las infraestructuras digitales que alimentan los modelos de IA generativa. Gracias a esta experiencia industrial, Samsung obtiene hoy en día beneficios considerables. Es precisamente esto lo que alimenta la bronca de los empleados: ven cómo aumentan los beneficios, pero consideran que sus salarios no siguen el mismo ritmo.

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El problema es que una huelga de entre 45.000 y 50.000 empleados en un grupo de este tamaño preocupa a todo el mundo: a la dirección, evidentemente, pero también al gobierno surcoreano. Y con razón, ya que, en Corea del Sur, Samsung no es solo una empresa privada. Es casi una institución nacional. El grupo representa por sí solo cerca del 23 % de las exportaciones surcoreanas y alrededor del 26 % de la capitalización bursátil nacional. En otras palabras: si Samsung se ralentiza, es toda la economía surcoreana la que corre el riesgo de perder impulso.

Una huelga en Samsung amenaza el mercado mundial de chips electrónicos La preocupación traspasa con creces las fronteras de Corea del Sur. Algunos analistas estiman que una huelga prolongada podría costarle hasta 20.000 millones de dólares a Samsung y provocar tensiones en los precios mundiales de los componentes electrónicos. Y es que Samsung se encuentra en el centro de un sector que se ha vuelto altamente estratégico: el de los semiconductores.

Estados Unidos, China y Europa se encuentran inmersos actualmente en una auténtica guerra industrial en torno a los chips electrónicos. Todos ellos buscan asegurar sus suministros, relocalizar ciertas producciones y reforzar su soberanía tecnológica. En este contexto, ver cómo el líder mundial en chips de memoria frena bruscamente su actividad sería una señal muy negativa. Sobre todo, porque una simple ralentización en una fábrica de semiconductores puede provocar retrasos en las entregas en todo el mundo. A diferencia de otras industrias, las cadenas de producción de chips son extremadamente complejas: cuando se detienen, a veces se necesitan varias semanas para recuperar el ritmo normal. Es este riesgo sistémico el que hoy en día alarma a los mercados.