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    Delcy Rodríguez acusa a Machado de montar un “show” con su regreso a Venezuela

    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó el lunes 26 de octubre a la líder opositora María Corina Machado de montar un “show” con su sorpresivo regreso al país, muestra de la tensión surgida a pesar de que la dirigente aseguró estar abierta al diálogo

    Captura de pantalla tomada del Canal estatal VTV de Venezuela, que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante una rueda de prensa este lunes, donde dijo que la líder opositora María Corina Machado pudo evitar hacer un “show” a su regreso al país suramericano, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles para celebrar su retorno.&nbsp;

    Captura de pantalla tomada del Canal estatal VTV de Venezuela, que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante una rueda de prensa este lunes, donde dijo que la líder opositora María Corina Machado pudo evitar hacer un “show” a su regreso al país suramericano, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles para celebrar su retorno. 

    FOTO

    EFE/ Canal estatal VTV
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La opositora, Nobel de la Paz 2025, volvió a Venezuela tras diez meses de exilio y luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en enero.

    “Podría evitarse el show, ahí están los aeropuertos”, dijo el lunes Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

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    Fotografía cedida por el partido político Vente Venezuela que muestra a la premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado (c), siendo recibida por simpatizantes el domingo 25 de octubre de 2026, en el Santuario Divina Pastora en Barquisimeto (Venezuela).
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    Por  France 24  y Redacción Búsqueda

    La capacidad de movilización demostrada por Machado suma presión a la transición democrática que negocian parte de la oposición con el respaldo de Estados Unidos.

    “Espero que el diálogo siga siendo un espacio para la participación política” y la “convivencia democrática” para todas las voces, dijo Rodríguez.

    Sin embargo, también recriminó “que quienes le han hecho daño a Venezuela, que quienes pidieron sanciones, agresiones externas, tengan algo de remordimiento y arrepentimiento”.

    El gobierno chavista ha acusado a la oposición de solicitar las sanciones que Estados Unidos impuso contra Venezuela en la última década, y en 2024 abrió una investigación contra Machado por traición a la patria.

    Por la noche, la presidenta anunció que se prepara para hacer una gira. “Nos vamos por el país al renacer de Venezuela”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

    Un nuevo capítulo

    El lunes, Machado extendió una rama de olivo a Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro.

    Machado “ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen”, afirmó su portavoz, Claudia Macero, a la emisora local Unión Radio.

    La opositora de 59 años salió en secreto del país el pasado diciembre para recibir el Nobel tras pasar casi un año escondida. Sus seguidores se volcaron a las calles y plazas el domingo para celebrar su regreso.

    “Se abre un nuevo capítulo para el país”, afirmó Glendis Pirela de 44 años, con su nieto en brazos.

    Para Julia Puerta, maestra de 42 años, “se abren las puertas para una nueva Venezuela”.

    Machado no fue incluida en la mesa de diálogo, pero afirmó que no la obstaculizaría. Con su regreso, las expectativas se centran en su participación en las negociaciones que comenzaron en agosto.

    “Hay un proceso de discusión en una mesa de diálogo, hay un proceso de tutela (...) pero la gente siente que hace falta una silla en esa mesa y es la de ellos”, dijo Macero

    ”Creo que el rol de María Corina es escuchar esas propuestas de la gente, incorporarlas en la discusión”, agregó.

    “Regresar sin contratiempos”

    Machado, de 59 años, había hecho varios intentos fallidos de regresar a Venezuela, según fuentes de su partido.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el lunes que su gobierno dijo “hace semanas y semanas” a las autoridades interinas de Venezuela que a Machado “se le debería permitir regresar sin contratiempos”.

    “Sabemos muy bien que ella quería regresar. Y lo único que puedo decirles al respecto es que (...) hablamos con las autoridades provisionales y simplemente les dijimos: 'Ella debería poder volver con total tranquilidad'”.

    “Y ellos nos respondieron que ella podía aterrizar en el aeropuerto si así lo deseaba, y transmitimos esa información a su equipo”, precisó Rubio en declaraciones a periodistas.

    El domingo había dicho que el retorno de la opositora fue “resultado directo” del proceso de “reconciliación” que se impulsa en la mesa de diálogo de cara a la transición democrática.

    Washington impulsa en Venezuela un plan de tres fases de estabilización, recuperación económica y transición.

    La Unión Europea afirmó este lunes que el regreso de Machado es una “oportunidad” para avanzar en el diálogo “con vistas a unas elecciones libres y justas”.

    Alineado con Estados Unidos, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, expresó su esperanza de que el regreso de Machado permita “avanzar hacia la celebración de elecciones libres y una transición democrática”.

    “Es fundamental garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos políticos, así como los de todos los venezolanos”, añadió Ramdin.

    El partido de Machado Vente Venezuela exige elecciones en 2027, después de haber denunciado fraude en las de 2024 y reivindicar el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia frente a Maduro.

    FUENTE:FRANCE24

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