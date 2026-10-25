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    “Estoy aquí”: María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi un año fuera del país

    La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, anunció que regresó a su país tras casi un año de haber salido en una operación con ayuda de Estados Unidos

    Fotografía cedida por el partido político Vente Venezuela que muestra a la premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado (c), siendo recibida por simpatizantes el domingo 25 de octubre de 2026, en el Santuario Divina Pastora en Barquisimeto (Venezuela).

    Fotografía cedida por el partido político Vente Venezuela que muestra a la premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado (c), siendo recibida por simpatizantes el domingo 25 de octubre de 2026, en el Santuario Divina Pastora en Barquisimeto (Venezuela).

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “Estoy aquí. Con ustedes”. Con estas palabras la política venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paza, María Corina Machado, confirmó este domingo 25 el retorno a su país.

    Su regreso podría tensar las relaciones con la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un vínculo que ella ha procurado cultivar desde antes de que ese Gobierno lograra la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

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    Trump ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la presidenta interina Delcy Rodríguez —quien fuera vicepresidenta de Maduro— y ha celebrado acuerdos sobre la producción petrolera y otros proyectos comerciales de empresas estadounidenses en el país latinoamericano.

    El pasado setiembre, el líder republicano señaló que aún es demasiado pronto para plantear la celebración de elecciones democráticas en Venezuela.

    FUENTE:FRANCE24

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