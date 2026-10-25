“Estoy aquí”: María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi un año fuera del país

“Estoy aquí. Con ustedes”. Con estas palabras la política venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paza, María Corina Machado, confirmó este domingo 25 el retorno a su país.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, anunció que regresó a su país tras casi un año de haber salido en una operación con ayuda de Estados Unidos
“Estoy aquí. Con ustedes”. Con estas palabras la política venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paza, María Corina Machado, confirmó este domingo 25 el retorno a su país.
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Su regreso podría tensar las relaciones con la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un vínculo que ella ha procurado cultivar desde antes de que ese Gobierno lograra la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
Trump ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la presidenta interina Delcy Rodríguez —quien fuera vicepresidenta de Maduro— y ha celebrado acuerdos sobre la producción petrolera y otros proyectos comerciales de empresas estadounidenses en el país latinoamericano.
El pasado setiembre, el líder republicano señaló que aún es demasiado pronto para plantear la celebración de elecciones democráticas en Venezuela.
FUENTE:FRANCE24