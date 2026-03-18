Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino tras más de una década como ministro de Defensa de Venezuela

En un mensaje difundido a través de Telegram, la mandataria encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , anunció que reemplaza al ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino.

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Rodríguez agradeció al oficial por lo que llamó su “entrega y lealtad a la patria” y aseguró que asumirá “nuevas responsabilidades” dentro del aparato estatal, sin ofrecer detalles adicionales.

Padrino López había sido designado ministro de Defensa el 24 de octubre de 2014, en medio de una ola de protestas antigubernamentales durante el primer mandato presidencial de Nicolás Maduro. Desde entonces permaneció más de once años al frente de la cartera, convirtiéndose en una figura clave en la estructura militar y política del chavismo.

Su permanencia en el cargo se mantuvo incluso tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos durante una operación militar realizada en Caracas y otros tres estados del país hace poco más de dos meses, en la que también fue detenida la diputada Cilia Flores.

Según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters, mantener a Padrino López al frente del Ministerio de Defensa fue visto inicialmente como una medida para preservar la estabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, donde cerca de 2.000 generales dirigen distintos cuerpos de tropas y administran importantes intereses económicos.

El anuncio también llega solo horas después de que la Administración Trump señalara que flexibiliza parcialmente las sanciones al petróleo de Venezuela.

Embed - Informe desde Caracas: Delcy Rodríguez destituye a Padrino como ministro de Defensa

Un cambio en medio de las presiones de Estados Unidos

La salida de la cartera de Defensa de Vladimir Padrino se produce en un contexto de reconfiguración del poder político en el país. Desde que fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero, Rodríguez ha impulsado varios cambios en el gabinete.

Entre ellos figuran el nombramiento de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos y la designación de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, en sustitución del empresario Alex Saab.

Paralelamente, la mandataria ha iniciado un proceso de acercamiento con la Administración estadounidense encabezada por Donald Trump, a quien ha calificado como “socio y amigo”. En las últimas semanas, Caracas ha recibido la visita de varios altos funcionarios de Washington, entre ellos los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum.

El relevo en el Ministerio de Defensa marca uno de los cambios más significativos en la cúpula del poder militar venezolano desde el inicio del actual período de transición política.

¿Quién sustituye a Padrino como ministro de Defensa?

Vladimir Padrino será reemplazado por el general Gustavo González López, quien se desempeñaba desde el pasado enero como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial y también como jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

González López cuenta con una larga trayectoria en el aparato de seguridad del Estado: fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018 y nuevamente entre 2019 y 2024, además de ocupar previamente el cargo de ministro de Interior y Justicia.

Con Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24