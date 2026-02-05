Clubes de golf de Punta del Este destacan “una de las mejores temporadas golfísticas de los últimos tiempos”

Como ha ocurrido en los últimos años, la pasión por el golf se refleja a diario en las cuatro canchas de Punta del Este , tanto a nivel principiante como aficionado, lo que incluye a destacados amateurs de la región. Los clubes estiman que en enero alrededor de 700 golfistas jugaron por día en los campos del principal balneario, un número significativo que es, en parte, resultado de una intensa actividad que abarca más de tres meses y llegará con distintas competencias hasta fines de marzo.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Dentro de ese panorama, las canchas del Cantegril Country Club , el Club del Lago Golf, La Barra Golf Club y Las Piedras mostraron un importante flujo de golfistas desde las primeras horas del día hasta el atardecer.

El vínculo entre el golf y Punta del Este tiene una larga tradición de más de nueve décadas. Un primer hito fundamental fue la fundación del Punta del Este Golf Club en 1929. Más cerca en el tiempo, un 11 de diciembre de 1947 se fundó el Cantegril Country Club, que pasó a convertirse desde ese momento en el polo golfístico de Punta del Este.

Más allá de las diferentes circunstancias económicas por las que ha atravesado el balneario, el largo vínculo con el golf se sostuvo a través de la realización de grandes campeonatos y con la presencia de grandes figuras mundiales. Estos factores han contribuido a la consolidación del golf como la principal actividad deportiva de Punta del Este. La realidad muestra que pocos deportes pueden reunir a lo largo de la temporada tal cantidad de aficionados.

Asimismo, cabe destacar que el Cantegril, el Club del Lago Golf, La Barra y Las Piedras permanecen abiertos durante todo el año con variadas programaciones de torneos. Naturalmente, es en la alta temporada cuando estas instituciones procuran presentar sus canchas en las mejores condiciones como forma de atraer a los golfistas.

Una gran temporada golfística

Los capitanes y gerentes de Golf de Cantegril Country Club, La Barra Golf Club, Club del Lago Golf y Las Piedras coincidieron todos en que hasta el momento se “trata de una de las mejores temporadas golfísticas de los últimos tiempos”.

Si bien falta bastante para el fin del verano, el mes de enero es el gran termómetro que sirve como referencia de lo que se presentará el resto del año.

Con una vasta experiencia en el mundo del golf, el argentino Andrés Martínez Vivot es el capitán del Cantegril Country Club desde mayo del año pasado. “Estamos muy satisfechos con la concurrencia de golfistas a nuestro club en el primer mes del año, que además es el fuerte en materia de torneos”, dijo el dirigente a Búsqueda. Dentro de ese balance, destacó el cierre del mes que calificó como “espectacular” con la disputa de la Copa de Oro y las copas internacionales Artigas y Río de la Plata. En ellas participaron “42 jugadores de primera categoría” y el torneo tuvo “una gran definición” con “un playoff incluido”.

“Quisiera destacar el gran esfuerzo que hace la institución, abierta durante todo el año, buscando llegar al verano con la cancha en las mejores condiciones”, subrayó Martínez.

Los capitanes de La Barra Golf Club, Franco Guassoni y Luc Van Malder, también mostraron conformidad con la concurrencia de golfistas en sus instituciones. “El balance es por demás positivo, hay un claro aumento en el número de golfistas año tras año”, dijo Guassoni. Por su parte, Van Malder añadió: “Estamos muy satisfechos con lo que fue el Abierto de La Barra, nuestro principal campeonato, que tuvo además un alto nivel de juego con muy buenos golfistas tanto de Uruguay como de Argentina”.

Guassoni resaltó la realización del tercer Abierto del Este para profesionales, que se disputará en marzo como cierre de la temporada, y contó que “a partir de este año será fecha válida para el ranking mundial de aficionados”.

Gabriel Figueredo, gerente del Club del Lago Golf, sostuvo que en “la primera quincena de enero fue realmente impresionante la concurrencia de golfistas”. Según contó, en esa institución están “enfocados en la pronta inauguración de un nuevo driving range”, una reforma que implicó mucho trabajo previo a la temporada. Por esa obra, agradeció el apoyo de socios y auspiciantes que les permite seguir mejorando las instalaciones.

Finalmente, Velio Spano recientemente designado como gerente de Golf de Las Piedras, manifestó estar enfocado completamente en “la realización de un muy buen abierto a mediados de febrero, buscando presentar una cancha en muy buenas condiciones tanto para los socios como para los visitantes”.