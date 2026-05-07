La postergación de un torneo del LIV Golf aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de la gira saudí

En un escueto comunicado, las autoridades del LIV Golf anunciaron la postergación del New Orleans Advocate Championship fijado para mediados de junio. La nueva fecha todavía no se confirmó. Las razones esgrimidas refieren a una “decisión estratégica” para evitar el calor en esa época, además de un calendario de campeonatos saturado. Sin embargo, ese mismo calendario muestra ahora un lapso de varias semanas sin actividad oficial.

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Este hecho, que puede ser normal en un circuito de golf, en este caso aumenta los rumores que en los últimos tiempos hablan de un inminente retiro del Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) de Arabia Saudita que sostiene económicamente la gira de golf. De acuerdo con medios especializados, luego de cinco años de actividad y US$ 5.000 millones invertidos, intentando marcar un nuevo rumbo en el golf profesional, hoy está el LIV Golf a punto de perder la financiación.

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Algunos sostienen que la gira saudí no llegará a cumplir el final de la actual temporada. En tanto, medios importantes como el New York Times, Financial Times o el Wall Street Journal, entre varios, han informado recientemente que el PIF dejaría de financiar el LIV a fines de este año. Asimismo, Golf Channel informó que varios jugadores y proveedores de ese circuito no han recibido sus pagos por servicios en los últimos días.

Los responsables del circuito saudí, con su director, Scott O’Neil, a la cabeza, salieron al cruce de estos informes y declararon que “el LIV Golf tiene un futuro prometedor y por el momento va a seguir funcionando como hasta ahora”. O’Neill afirmó en un reportaje que LIV Golf tenía financiamiento hasta el año 2030. Sin embargo, luego de los últimos hechos, se retractó y aseguró que la financiación es hasta fines del presente año.

La realidad muestra que luego de cinco años de actividad la gira no logró construir una gran base de aficionados alrededor del mundo, a pesar del gasto de miles de millones de dólares que hizo. Además, la guerra de Medio Oriente que involucra a Irán ha generado una gran presión financiera para el PIF de Arabia Saudita.

El último antecedente de la gira saudí fue la disputa a mediados de abril pasado del LIV Golf Mexico City, ganado por el español Jon Rahm, con una bolsa de US$ 20 millones. El certamen estuvo rodeado por una gran incertidumbre hasta último momento. Por ejemplo, se dio el retiro de su máxima figura, el estadounidense Bryson DeChambeau, tras la tercera vuelta. El corte por un lapso de dos horas de la trasmisión por televisión de la ronda final y la cancelación de algunas conferencias de prensa de jugadores y directivos fueron otros inconvenientes que se registraron.

La complicada situación de los jugadores

Desde el ingreso de Tiger Woods al Consejo Asesor de Jugadores del PGA Tour en agosto de 2023, la situación de los golfistas que abandonaron el circuito estadounidense para ir a jugar al LIV se volvió más complicada. Desde ese momento, se implementaron una serie de medidas para quienes quisieran regresar al PGA Tour, como una sanción mínima de un año de suspensión, además de una fuerte multa económica.

El norirlandés Rory McIlroy, ganador del último Masters de Augusta, declaró en su momento: “Los jugadores que abandonaron el PGA Tour causando un gran daño al circuito tienen que tener un castigo. Esto es claro, sus acciones tienen que tener consecuencias”.

Todo esto forma parte de una guerra declarada entre el PGA Tour y el LIV Golf con cruces de comunicados de fuerte tenor, anuncios de suspensiones, demandas y juicios: un enfrentamiento que no tuvo un solo día de tregua.

En la actualidad, los jugadores del PGA Tour que pasaron a la gira saudí y quieren regresar a la estadounidense tienen que cumplir la suspensión mínima de un año, que comienza a contabilizarse desde la disputa del último torneo jugado en el LIV.

El PGA Tour diseñó el Programa para el Retorno de Miembros, en el cual ofrecen un salvoconducto para aquellos golfistas que hayan ganado al menos un Major o el Players Championship entre los años 2022 y 2025. Evidentemente, es una solución muy restrictiva que apunta a una serie de jugadores que el circuito desea recuperar. Cumpliendo con estas exigencias, quedarían habilitados Brooks Koepka, Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith.

Esta opción se cerró el 2 de febrero pasado y no tuvo una buena acogida por parte de los jugadores del LIV, salvo Koepka y Patrick Read. La incógnita es si el PGA Tour mantendrá esta posibilidad en el futuro.

En tanto, la situación para las máximas estrellas del circuito saudí, Bryson DeChambeau y Jon Rahm, es muy complicada. Rahm está en plena disputa judicial contra el DP World Tour, el principal circuito europeo, por la restitución de su membresía.

Otro caso emblemático es el de Phil Mickelson, quien ingresó al LIV Golf en su propio comienzo en 2021, en lo que representó un claro enfrentamiento con el PGA Tour. El jugador zurdo llegó incluso a reclutar golfistas para el LIV y a presentar una demanda contra el circuito estadounidense.

Bryson DeChambeau: “Mi trabajo es ayudar a que la gira continúe”

En una reciente entrevista, la gran figura del LIV Golf, Bryson DeChambeau, salió al cruce de un abrupto final de la gira saudí y manifestó: “Entre todos vamos a lograr que esto funcione”. En medio de negociaciones por la renovación de su contrato, el futuro inmediato del LIV depende en gran medida de la decisión que tome su mayor estrella.

A fines de este año, “el científico” —como se lo conoce— quedará libre de compromiso con el circuito saudí. Los rumores hablan de una posible renovación a cambio de US$ 500 millones. “Estamos trabajando en un nuevo acuerdo y creo firmemente que estamos cerca de lograrlo. Mi trabajo es ayudar a que la gira continúe funcionando después de este año, siento que tengo una gran responsabilidad. Para quienes hemos estado desde el principio, como Phil Mickelson, Dustin Johnson, Jon Rahm, tenemos entre todos que encontrar la manera para que este circuito continúe funcionando”.

A pesar de su retiro del LIV en Ciudad de México, las declaraciones de DeChambeau lo muestran por demás comprometido con la liga.