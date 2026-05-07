Priscila Almeida y Aparicio López se consagraron campeones del Club de Golf del Uruguay

Se disputaron el fin de semana pasado en el Club de Golf del Uruguay las finales del Campeonato del Club, el certamen de mayor tradición en el calendario de la institución. Priscila Almeida en damas y Aparicio López en caballeros son los nuevos campeones tras las finales jugadas en la modalidad de 36 hoyos
medal play. A continuación, la lista de campeones y vicecampeones de todas las categorías.
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Campeona: Priscila Almeida.
Vicecampeona: Josefina Aguerre.
Campeona: Rosana Rodríguez.
Vicecampeona: Mercedes Marqués.
3ª categoría:
Campeona: Lucía Saavedra.
Vicecampeona: Ristelia de Armas.
4ª categoría:
Campeona: Paulina Silveira.
Vicecampeona: Margarita Yamada.
Caballeros scratch:
Campeón: Aparicio López.
Vicecampeón: Nicolás Tribucio.
1ª categoría:
Campeón: Federico Levinsky.
Vicecampeón: Juan Martín Gallo.
2ª categoría:
Campeón: Ignacio Villa.
Vicecampeón: Federico Placitelli.
3ª categoría:
Campeón: Lucas Ramírez.
Vicecampeón: Bernardo Yelicich.
4ª categoría:
Campeón: Gonzalo Castillo.
Vicecampeón: Alejandro García Austt.
5ª categoría:
Campeón: Andrés Szafrán.
Vicecampeón: Walter Romay.
La Tahona Golf Club
En La Tahona se jugó la 18ª edición de la Copa HSBC en la modalidad de 18 hoyos
singles medal play. Formaron parte del certamen 200 golfistas y estos fueron los ganadores.
Damas scratch: 1) Carolina Mailhos, 76 golpes.
1ª categoría: 1) Emilia Albanesi, 70 golpes; 2) Rosana Rodríguez, 85.
2ª categoría: 1) Valentina Revello, 76 golpes; 2) Sol Fernández, 77.
Categoría senior: 1) Nicky Bryans, 77 golpes.
Caballeros scratch: 1) Juan Pedro Altamirano, 66 golpes; 2) Mauricio La Buonora, 72.
1ª categoría: 1) Ricardo Quiroga, 67 golpes; 2) Juan Ignacio Azpiroz, 70.
2ª categoría: 1) Diego Stein, 68 golpes; 2) Daniel Banchieri, 74.
3ª categoría: 1) Gastón Gamietea, 63 golpes; 2) Carlos Eguía, 70.
4ª categoría: 1) Santiago Zubirí, 66 golpes; 2) Guillermo Méndez, 69.
5ª categoría: 1) Santiago Bonilla, 61 golpes; 2) Paul Lindmayer, 70.
Senior 1ª categoría: 1) Mauricio Fernández, 69 golpes; 2) Juan Diego Vecino, 75.
Senior 2ª categoría: 1) Alberto Rossi, 67 golpes; 2) Gerard Bonet, 72.
Categoría supersenior: 1) Oscar Takata, 71 golpes.
Categoría principiantes: 1) Alexander Dzashkevich, 53 golpes; 2) Rodrigo Jiménez 72.