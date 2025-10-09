En una de las mejores ediciones de toda su historia, el equipo europeo volvió a conquistar la Ryder Cup en forma brillante

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El prolongado y alocado festejo del irlandés Shane Lowry sobre el green del hoyo 18 del Bethpage Black Course de Nueva York fue un claro reflejo de la tensión y los nervios vividos en el cierre de la Ryder Cup. Precisamente, un formidable birdie de Lowry en ese hoyo final le daba a Europa el punto decisivo para conquistar la 45ª Ryder Cup en suelo estadounidense y desatar la locura cuando aún quedaban cuatro partidos por definir. El score final fue de 15 puntos para el equipo europeo contra 13 de los estadounidenses, en lo que significa un claro predominio de los del Viejo Continente al ganar en 14 oportunidades el trofeo contra nueve de los estadounidenses desde la edición de 1979, cuando se integraron jugadores de todo el continente europeo a la competencia.

Son números difíciles de explicar, con una clara supremacía de los europeos en los últimos tiempos y donde la posición en el ranking mundial de los actores poco importa. Está claro que a lo largo de los tres días de juego que comprende la disputa de la Ryder poco importa esa posición en el escalafón mundial, así como la cantidad de majors ganados o el dinero acumulado en premios. Pues en el formato de juego de este certamen con partidos a 18 match play, donde cada hoyo es un capítulo único y lo que importa es hacer un golpe menos que el rival, las diferencias evidentemente se acortan. El drama, la tensión y la adrenalina que encierra esta modalidad de juego llevan a que se juegue de una manera más agresiva que cuando se juega en medal play, es decir, a la suma de golpes.

De acuerdo con datos oficiales, en la última Ryder 300.000 personas estuvieron entre las prácticas y días de juego en el espectacular campo de Bethpage. En materia de audiencia se calcula que fueron 700 millones de televidentes en 183 países que vieron en directo las instancias a lo largo de las tres jornadas de juego. Estos números, tanto en cantidad de público asistente como en teleaudiencia, colocan a la Ryder Cup en uno de los eventos deportivos más destacados, junto con los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol.

Temprano en la mañana del viernes 26 de setiembre pasado comenzó una nueva edición de la Ryder Cup con la disputa de cuatro foursomes (tiros alternados de la pareja). Contra todos los pronósticos, Europa ganó 3 a 1 esa serie, una ventaja que resultará crucial en la definición de la competencia.

Por la tarde se jugaron cuatro fourballs (mejor pelota de la dupla en cada hoyo). Allí, en busca de una rápida reacción, el capitán estadounidense Keegan Bradley cambió por completo la integración de las parejas. Los resultados finales de esa jornada inicial muestran que sus decisiones no surtieron el efecto deseado, ya que los visitantes se quedaron con dos victorias y un empate con un score acumulado de 5,5 puntos para Europa contra 2,5 de los locales.

En la mañana del sábado, los foursomes volvieron a ser favorables a los europeos, quienes seguían ampliando la ventaja ante la sorpresa general, con tres victorias. Por ejemplo, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, perdía los tres partidos que disputó sin poder darle a su equipo hasta ese momento un solo punto.

Por la tarde los europeos volvieron a salir airosos: ganaron dos matches y empataron uno, para llegar a la ronda final con una clara ventaja de siete puntos.

Una definición apasionante

Los 11 matches individuales (Viktor Hovland no jugó por problemas físicos) disputados en Bethpage, con los cuales se cerró la competencia, seguramente serán recordados dentro de los mejores de la Ryder Cup a raíz del alto nivel de juego demostrado por la mayoría de los protagonistas.

La estrategia de Bradley fue colocar a sus mejores jugadores en los primeros partidos, en busca de descontar rápidamente esa desventaja. La idea le dio buenos resultados, porque Cameron Young, Justin Thomas y Scottie Scheffler ganaron sus matches y trasladaron esa presión a los que venían jugando detrás.

Europa no podía ganar esos dos puntos que le faltaban para retener el trofeo hasta que en un final soñado con ese último birdie Shane Lowry le dio el título a su equipo y eso lo convirtió en el “héroe” de la jornada. “Soy enormemente afortunado, este deporte me ha dado muchos momentos fantásticos, pero esto sin duda es lo máximo”, dijo Lowry en la entrega de premios. Para las estadísticas quedará que el sueco Ludvig Aberg fue el único golfista en ganar su partido con un saldo final de seis victorias para los estadounidenses y cuatro empates.

En el balance final bien vale una mención para el capitán de Europa, Luke Donald, quien como jugador ganó la Ryder en cuatro oportunidades y ahora en la conducción ya tiene dos títulos.

Una voz especializada

Desde enero de 2021, Francisco Paco Aleman es el comentarista de Golf Channel Latinoamérica, actividad que le permite estar semana tras semana en contacto con el mejor golf del mundo. En una comunicación telefónica Búsqueda recogió las siguientes impresiones de Aleman sobre una nueva edición de la Ryder Cup. “La Ryder es un campeonato extraordinario, mucho más a mi entender que un major, es impresionante lo que mueve, lo que convoca”, dijo el comentarista. “Confieso que para el espectador es realmente difícil poder seguir el juego en la cancha, ya que son 200.000 personas siguiendo cuatro grupos solamente durante los dos primeros días de juego”.

“En esta oportunidad creo que el capitán de Estados Unidos, Bradley, erró feo con las condiciones en que presentó la cancha, la gente de Bethpage no podía creer cuando mandó bajar la altura del rough; más tarde reconoció su error y pidió disculpas al personal de campo del club”, agregó. En cuanto al comportamiento del público, Aleman confesó: “Aunque era de prever, creo que se pasaron de la raya. Ojalá la Ryder no pierda nunca su verdadero espíritu y dentro de dos años en Irlanda sea una verdadera fiesta”.