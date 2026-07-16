Federico Armas: “La construcción de un ‘driving range’ público va a ser un punto de inflexión para el golf uruguayo”

En la asamblea general ordinaria de la Asociación Uruguaya de Golf (AUG), llevada a cabo el pasado 23 de junio fueron designados los nuevos integrantes del Consejo Directivo. Federico Armas (64 años) fue designado nuevamente como presidente y liderará a la AUG por los próximos dos años. Lo acompañarán María José Moreira como secretaria; Alfredo Muñoz como tesorero; Agustín Estefanell y Carlos Lorenze serán los volcales, y los suplentes serán Matías Paullier y Mauricio La Buonora.

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En una entrevista con Búsqueda llevada a cabo en la oficina de la AUG, Armas hizo un balance del ejercicio anterior, adelantó los objetivos de la nueva comisión, además de analizar la actualidad del golf uruguayo.

—Hay una larga tradición familiar en el ambiente del golf, la cual evidentemente hace mucha fuerza y pesó mucho en mi decisión. Por otra parte, luego de una consulta con dos prestigiosos abogados por un tema de estatutos (respecto a la posibilidad de ser relecto) y tras tener una posición afirmativa por parte de ambos, tomé la decisión de continuar en el cargo. Quisiera destacar el apoyo explícito de algunos clubes, que también fue determinante.

Otro aspecto que manejé fue la firma del comodato por 20 años con la Intendencia de Canelones por un predio en el parque Roosvelt para la construcción de un driving range. En mi condición de arquitecto entendí que puedo aportar bastante a ese proyecto que considero un punto de inflexión para el golf uruguayo. La otra razón que quisiera destacar es la realización de la Copa Los Andes en noviembre del 2028 en nuestro país, donde aspiramos a tener una buena participación.

—¿Qué metas se traza para la nueva gestión?

—Estamos realmente conformes porque en las pocas reuniones que hemos mantenido hemos logrado nombrar tres comisiones que entendemos que serán pilares para la gestión. Estamos en una etapa en la que es fundamental acercar gente a colaborar, a trabajar, la experiencia anterior me indica que no es posible regular el golf del país con siete personas. En este sentido, le adelanto que habrá una comisión de torneos y competencias, una comisión de juveniles y también una comisión para el proyecto del driving range.

Por otra parte, me gustaría hacer hincapié en un tema que estamos estudiando y es el cambio de estatutos, ya que hay un pedido expreso tanto de la Secretaría Nacional de Deportes como del Comité Olímpico Uruguayo para que las asociaciones se adapten al ciclo olímpico; es decir, que las autoridades estén cuatro años en sus cargos. Para ello es necesario convocar a una asamblea extraordinaria. Aspiramos a que sea luego de la Copa Los Andes del 2028.

Cuando decía que es fundamental acercar gente para aportar es porque vemos que el organigrama de la AUG con siete directivos y dos secretarias es insuficiente. Estamos en la búsqueda de un gerente, alguien que pueda ejecutar las decisiones de la comisión directiva en forma rápida. También que pueda aportar sus conocimientos en el área comercial.

—¿Qué puede adelantar sobre el driving range?

—En marzo de este año pudimos firmar el contrato con la Intendencia de Canelones por un período de 20 años, por un predio de cuatro hectáreas en el parque Roosvelt. La idea es que el driving range se convierta en un centro golfístico para los distintos niveles que encierra este deporte, desde los principiantes hasta el golf de alto rendimiento. Buscaremos que sea el primer contacto con el golf para quienes se inician, después llegará la decisión personal de asociarse a un club o no, pero el primer contacto con el golf queremos que sea en el driving range. Vamos a ofrecer becas para escuelas y liceos buscando agrandar la franja, sabiendo que no es tarea fácil, ya que los deportes colectivos ejercen hoy un claro predominio.

En cuanto al alto rendimiento, vamos a aportar simuladores buscando acercar al máximo la tecnología de hoy en día con la enseñanza. Será un lugar donde todos los equipos nacionales tendrán su espacio para practicar, un putting green, un gimnasio... En fin, todo lo necesario para el golf competitivo.

En este momento estamos en un proceso de afinar presupuestos. Es una obra que costaría, en un estimativo primario, US$ 1 millón. La obra llevaría unos seis meses; nuestra idea es que esté pronta para la primavera del 2027. Estamos en busca de fondos y ya elevamos el proyecto al director regional del R & A, Mark Lawrie, intentando lograr el apoyo de esa institución, lo cual para nosotros resulta básico.

Es un proyecto por demás interesante. Puedo adelantar también que estamos en conversaciones con la Asociación Uruguaya de Tenis, que está interesada en construir cuatro canchas en el mismo predio.

—¿Cómo ve la actualidad del golf uruguayo?

—Hay que separar el tema en dos facetas: por un lado el golf competitivo y por otro el recreativo. A nivel de hándicaps los números muestran un aumento del 8% con relación al año pasado, son números muy buenos, muy auspiciosos. Me consta que La Tahona y el Club de Golf del Uruguay tienen un programa de ocho clases gratuitas para personas que se quieren acercar al golf. Son planes muy buenos que han arrimado a mucha gente, especialmente chicos entre los 25 y 40 años. Es golf totalmente recreativo, juegan entre ellos, por divertimento. Y confirmando lo dicho en cuanto al crecimiento, puedo informar sobre la concreción de dos nuevos clubes en el interior de nuestro país. El Manantiales Golf es un proyecto de 27 hoyos generado por el mismo grupo que creó el Buenos Aires Golf. Está ubicado dentro de un desarrollo inmobiliario y, por la información que tenemos, para fines del año que viene ya estarían jugables algunos hoyos. El otro proyecto que está en proceso de formación es en José Ignacio, el Amaras Golf Club, un campo con 18 hoyos.

En cuanto al golf competitivo, aspiramos a que los grupos que están trabajando a las órdenes de nuestro coach, Álvaro Canessa, logren revertir la actual realidad. Hoy por hoy no tenemos una gran figura a nivel masculino mientras que entre las mujeres hay una camada muy buena. Varias de ellas han tenido actuaciones internacionales para destacar. La fórmula para mejorar la situación es tener una mayor base y es a lo que aspiramos con la concreción del driving range.

El objetivo es cumplir un papel decoroso en el próximo Sudamericano en Lima, Perú, especialmente con el equipo masculino, en el que aparece como prioritario mantener la categoría luego de los últimos descensos. Vemos a un grupo muy comprometido, entrenando fuerte en este programa que cada 20 días los reúne con un entrenamiento específico para la Copa Los Andes, practicando la modalidad foursome que es tan exigente. Las mujeres finalizaron sextas el año pasado en Guayaquil, prácticamente con el mismo equipo aspiramos a mejorar esa ubicación en esta edición. Como decía anteriormente, el gran objetivo es tener una destacada actuación con ambos equipos en el Campeonato Sudamericano del 2028 a jugarse en nuestro país.