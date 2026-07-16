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    Padraig Harrington ganó el US Senior Open

    Por su victoria recibió el trofeo Francis Ouimet, un cheque por US$ 800.000 y la clasificación directa al próximo US Open

    Padraig Harrington en el US Senior Open.

    Padraig Harrington en el US Senior Open.

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    AFP

    Con un ronda final espectacular recorrida en 66 golpes, el irlandés Padraig Harrington entró en la mejor historia al ganar su tercer US Senior Open. En el Scioto Country Club de Ohio, Estados Unidos, se disputó el 46º Senior Open, donde Harrington con un acumulado de 268 golpes se quedó con el título.

    En segundo lugar, con cuatro golpes más, finalizó el estadounidense Stewart Cink. Por su victoria, Harrington recibió el trofeo Francis Ouimet y un cheque por US$ 800.000 de los US$ 4 millones que repartió el certamen en premios. Además, su triunfo le permitió clasificar directamente para el próximo US Open que se jugará en junio en Pebble Beach.

    El argentino Ricardo González fue el mejor latino en la competencia. Quedó ubicado en el puesto 54, mientras que su compatriota Ángel Cabrera no pasó el corte clasificatorio.

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    El torneo estuvo marcado por condiciones climáticas adversas con horarios alterados en las dos rondas finales por la presencia de tormentas eléctricas en la zona.

    En la conferencia de prensa Harrington afirmó que “la definición del campeonato no fue fácil, aunque de afuera lo pareciera”. Contó que defender un título implica “una gran presión” y que intentó mantener la concentración “golpe a golpe”, sin cometer errores. “Quisiera felicitar a las autoridades del club, ya que el campo fue un verdadero desafío para nosotros. Aquí uno siente que está jugando un torneo de alta competencia”, subrayó Harrington.

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