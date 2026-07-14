Tenfield, Kafka y barras pagos: los argumentos de Cerro ante el Parlamento por una denuncia en su contra

En abril, un grupo de socios del Club Atlético Cerro presentó una denuncia contra directivos de la institución por presuntas maniobras vinculadas al manejo de fondos en su gestión. La presentación fue realizada ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y fue puesta en conocimiento de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

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Además, motivó la intervención del Parlamento. El martes 7, la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Representantes recibió a una delegación de Cerro para escuchar sus argumentos, luego de que la comisión recibiera formalmente la denuncia y una solicitud de los socios para estudiar el tema.

El principal orador fue Juan Ramos, abogado del club, quien explicó que las cuentas bancarias de Cerro permanecen bloqueadas por un embargo desde hace varios años. Según relató, cuando esa medida se levantó, el paso del tiempo llevó a que el Banco República las mantuviera inactivas. Por ese motivo, la institución debe cobrarles la cuota social a sus socios de manera presencial en la sede: estos se acercan, abonan el monto correspondiente y se les entrega un recibo.

Ramos añadió que Cerro integra un amplio grupo de clubes uruguayos —en torno al 50%— que carecen de cuenta propia en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), motivo por el cual sus ingresos se canalizan directamente a través del organismo rector del fútbol local. Mensualmente, la institución remite la planilla con los datos de jugadores y funcionarios, y es la AUF la encargada de efectuar los pagos correspondientes; de esos fondos, subrayó el abogado, el club “no agarra un peso”. En ese contexto, Ramos calificó la denuncia contra Cerro de “bastante kafkiana” y “ridícula”.

“Yo mañana denuncio a cualquiera diciendo que es narcotraficante y lo escribo y acá está, y ahí va. O sea, es el mismo nivel de ridiculez que estamos manejando acá”, sostuvo.

La denuncia contra el club, realizada bajo identidad reservada, quedó a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del MEC, organismo que ejerce el control administrativo sobre las asociaciones civiles y fundaciones, incluida su aprobación, la fiscalización de su funcionamiento, la reforma de estatutos, la liquidación y la disolución. El escrito plantea desvío de fondos a cuentas particulares, obstrucción del sistema de pagos en la sede social, facturación ilegal, irregularidades impositivas y gestión de fondos por parte de particulares.

Tras recibir la denuncia, el MEC notificó a la institución y abrió un procedimiento para que presentara sus descargos. Cerro respondió con la entrega de los libros de actas de la comisión directiva, los libros de actas de asamblea, los libros de caja, el libro de registro de socios (padrón social) y los libros de registro de asistencia a asambleas.

La posición con Tenfield

Al Parlamento, Ramos acudió junto con Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro, y su hijo Nicolás, directivo de la institución y mencionado específicamente en la denuncia presentada ante el MEC. A raíz de las acusaciones en su contra, Nicolás Jaureguiverry presentó una denuncia por difamación ante la Fiscalía General de la Nación.

Aunque Jaureguiverry hijo no habló ante el Parlamento, sí lo hizo su padre, electo por primera vez presidente de Cerro en 2016 y reelecto en diciembre de 2024. “La verdad es que podría haber decidido no venir, pero como no hay nada que ocultar y uno se maneja más o menos en la vida de frente, vine a esta convocatoria”, planteó el directivo, quien también preside desde 2022 a la gremial de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu).

En su intervención afirmó que, aunque la denuncia en el Ministerio de Educación y Cultura fue presentada bajo identidad reservada, los directivos de Cerro lograron identificar a los denunciantes a través de mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales. Sin brindar detalles ni nombres concretos, manifestó inquietud de que los denunciantes y quienes impulsaron la denuncia “no son nenes de pecho” y provienen de “una zona complicada” del barrio. “Y la verdad es que yo no soy un testigo protegido”, deslizó.

Por otro lado, añadió que una de las razones de la acusación ante el MEC puede responder a un cambio en el posicionamiento político de la institución en los últimos años, al pasar de alinearse inicialmente con Tenfield y enfrentarse a la AUF a respaldar posteriormente a la asociación, que intensificó sus diferencias con Tenfield en el marco del proceso que desembocó en los nuevos contratos audiovisuales y comerciales del fútbol uruguayo.

El árbitro Gustavo Tejera, al suspender el partido entre Peñarol y Cerro en abril de 2025, por la fecha 13 del Torneo Apertura. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

El conflicto entre la AUF y Tenfield se profundizó a partir de 2024, ante la proximidad del vencimiento del contrato de televisión vigente desde 2015 y que venció en 2025. Un grupo de clubes respaldó a Tenfield en su intención de renovar el contrato con la AUF para mantener los derechos sobre la liga local, mientras otros —a los que se sumó Cerro— apoyaron la realización de una licitación para convocar a otros oferentes. En enero, la AUF completó la licitación internacional que dividió los derechos en ocho lotes para el período 2026-2029 y puso fin al esquema vigente desde 1998, que concentraba todos los derechos en Tenfield.

Sobre este punto, Jaureguiverry intentó explicar algunos de los trasfondos del conflicto entre la AUF y Tenfield de 2024 a la fecha. “Yo toda la vida voté para una empresa; esa empresa, a los clubes que le estaban debiendo hace más de tres años, les empezó a cortar, a cortar, a cortar. ¿Qué es lo que se quería? Lo sé perfectamente: que algún club no pagara, no importa que fuera Cerro, Wanderers, River, el que fuera; con el tema de la televisación, se quería que algún equipo no pagara. ¿Y qué es lo que iba a pasar? La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales iba a parar el fútbol; no pueden bajar un equipo, que no pague; entonces, era el lío en el fútbol, que no ocurrió”.

De manera ambigua, Jaureguiverry también especuló sobre una posible relación entre esta interna política y los incidentes ocasionados por la hinchada de Cerro en abril de 2025, durante un partido como visitante contra Peñarol por la fecha 13 del Torneo Apertura. Ese día, el árbitro Gustavo Tejera suspendió el encuentro a los 62 minutos, con una victoria parcial de Peñarol por 3 a 1, luego de que algunos hinchas visitantes rompieran instalaciones del Campeón del Siglo y arrojaran piedras hacia las tribunas locales.

La Comisión Disciplinaria de la AUF dio el partido por perdido para Cerro, le quitó un punto en ese torneo y lo sancionó con cuatro partidos sin público en condición de local. Jaureguiverry aseguró tener “muy presente” ese día: “Rompieron todo. Eso estaba pago; estaba pago que se rompiera todo y se nos hiciera ese lío por las roturas que hicieron; eso estaba pago. Lo sabemos perfectamente, porque llevo cuarenta años en el fútbol. ¿Saben cuántas veces entré en la AUF, cuántas veces entré en Tenfield? Conozco a todos los presidentes”.