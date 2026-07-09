Los jugadores de la selección uruguaya recibirán alrededor de US$ 5 millones por participar del Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pagará un total de US$ 5 millones a los 26 futbolistas del plantel que disputó el Mundial 2026. El premio corresponde al 50% de lo que la FIFA abonará a cada una de las 48 selecciones que jugaron el torneo, del cual Uruguay quedó eliminado en primera ronda.

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Se trata de una cifra histórica para la FIFA, que ha aumentado consecutivamente los premios en cada edición de la Copa del Mundo hasta el máximo de US$ 871 millones en esta edición, organizada por Estados Unidos, México y Canadá. El premio de la FIFA supone US$ 50 millones para el campeón —US$ 8 millones más que en Catar 2022— y US$ 12,5 millones para todas las selecciones solo por participar, aun si fueron eliminadas en la fase de grupos, como Uruguay.

De ese monto, cada asociación recibió US$ 2,5 millones en concepto de “fondo de preparación”, que, según la FIFA, está destinado a cubrir gastos, como centros de entrenamiento, logística y desplazamientos durante el campeonato. Los US$ 10 millones restantes corresponden al premio por la clasificación al torneo y la participación en la fase de grupos. De esa partida, la AUF destinará el 50% al pago de los premios acordados para los 26 futbolistas convocados por el entrenador Marcelo Bielsa. Una fracción menor de ese porcentaje se distribuirá entre integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, conforme a los criterios establecidos por la asociación. Bielsa no percibirá un premio económico por la participación de la selección en el torneo.

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Por fuera de los US$ 12,5 millones de la FIFA, la AUF recibirá US$ 500.000 por parte de Nike en concepto de desempeño. Así lo estipula el contrato con la firma de vestimenta estadounidense, firmado en 2024.

Uruguay integró el grupo H del Mundial 2026 y debutó el 15 de junio ante Arabia Saudita, en Miami, con un empate 1-1. En la segunda fecha empató 2-2 con Cabo Verde, el 21 de junio y también en Miami. Finalizó su participación con una derrota 1-0 contra España, el 26 de junio en Guadalajara. Con apenas 2 puntos, Uruguay no logró clasificar a los dieciseisavos de final del campeonato.

La Copa del Mundo inició el 11 de junio y finaliza el 19 de julio en Nueva York. Por primera vez en la historia participaron un récord de 48 selecciones, 16 más que las 32 que competían desde Francia 1998; el torneo se organizó en 12 grupos de cuatro equipos y avanzaron los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, que disputaron la instancia de dieciseisavos de final.

Hoy el Mundial está en su fase de cuartos de final con ocho selecciones aún en competencia: Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos, Noruega y Suiza.

Un Mundial récord

Como parte de la distribución económica del Mundial, el Consejo de la FIFA aprobó inicialmente, en diciembre de 2025, una contribución financiera récord de US$ 727 millones para los 48 equipos participantes. En abril de este año, la FIFA elevó esa cifra a un monto aún mayor: US$ 871 millones, consolidándolo como el fondo de distribución más alto en la historia del torneo.

La selección que se consagre campeona recibirá US$ 50 millones, el mayor premio económico otorgado hasta la fecha al ganador de una Copa del Mundo. La cifra representa un incremento de US$ 8 millones respecto de los US$ 42 millones que percibió Argentina tras conquistar el Mundial de Catar 2022.

El subcampeón obtendrá US$ 35 millones, mientras que la selección que finalice en el tercer puesto recibirá US$ 30 millones y la que ocupe el cuarto lugar US$ 28 millones. Por su parte, los ocho equipos que alcanzaron los cuartos de final ya se garantizaron un premio de US$ 20 millones.

Guillermo Varela y Federico Valverde durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Patricia de Melo Moreira/AFP

La FIFA financia los premios a las 48 asociaciones nacionales con ingresos generados por la explotación comercial del torneo, principalmente a través de los derechos de transmisión televisiva, los derechos de marketing, la hospitalidad y la venta de entradas. Según el presupuesto oficial de FIFA, los ingresos previstos rondan los US$ 8.900 millones.

Los derechos audiovisuales representan una de las principales fuentes de ingresos, con cerca de US$ 3.900 millones, seguidos por los ingresos de hospitalidad y entradas (cercanos a US$ 3.000 millones) y por los derechos comerciales y de marketing (alrededor de US$ 2.800 millones).