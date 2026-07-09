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    Los jugadores de la selección uruguaya recibirán alrededor de US$ 5 millones por participar del Mundial 2026

    El premio fue pactado por los futbolistas con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y provendrá de un pago que realiza la FIFA

    Los futbolistas de la selección de Uruguay cantan el himno previo a su partido con España por la última fecha del grupo H del Mundial.&nbsp;

    Los futbolistas de la selección de Uruguay cantan el himno previo a su partido con España por la última fecha del grupo H del Mundial. 

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    Ismael Rosas/NurPhoto vía AFP
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pagará un total de US$ 5 millones a los 26 futbolistas del plantel que disputó el Mundial 2026. El premio corresponde al 50% de lo que la FIFA abonará a cada una de las 48 selecciones que jugaron el torneo, del cual Uruguay quedó eliminado en primera ronda.

    Se trata de una cifra histórica para la FIFA, que ha aumentado consecutivamente los premios en cada edición de la Copa del Mundo hasta el máximo de US$ 871 millones en esta edición, organizada por Estados Unidos, México y Canadá. El premio de la FIFA supone US$ 50 millones para el campeón —US$ 8 millones más que en Catar 2022— y US$ 12,5 millones para todas las selecciones solo por participar, aun si fueron eliminadas en la fase de grupos, como Uruguay.

    De ese monto, cada asociación recibió US$ 2,5 millones en concepto de “fondo de preparación”, que, según la FIFA, está destinado a cubrir gastos, como centros de entrenamiento, logística y desplazamientos durante el campeonato. Los US$ 10 millones restantes corresponden al premio por la clasificación al torneo y la participación en la fase de grupos. De esa partida, la AUF destinará el 50% al pago de los premios acordados para los 26 futbolistas convocados por el entrenador Marcelo Bielsa. Una fracción menor de ese porcentaje se distribuirá entre integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, conforme a los criterios establecidos por la asociación. Bielsa no percibirá un premio económico por la participación de la selección en el torneo.

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    Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya de fútbol.

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    Por fuera de los US$ 12,5 millones de la FIFA, la AUF recibirá US$ 500.000 por parte de Nike en concepto de desempeño. Así lo estipula el contrato con la firma de vestimenta estadounidense, firmado en 2024.

    Uruguay integró el grupo H del Mundial 2026 y debutó el 15 de junio ante Arabia Saudita, en Miami, con un empate 1-1. En la segunda fecha empató 2-2 con Cabo Verde, el 21 de junio y también en Miami. Finalizó su participación con una derrota 1-0 contra España, el 26 de junio en Guadalajara. Con apenas 2 puntos, Uruguay no logró clasificar a los dieciseisavos de final del campeonato.

    La Copa del Mundo inició el 11 de junio y finaliza el 19 de julio en Nueva York. Por primera vez en la historia participaron un récord de 48 selecciones, 16 más que las 32 que competían desde Francia 1998; el torneo se organizó en 12 grupos de cuatro equipos y avanzaron los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, que disputaron la instancia de dieciseisavos de final.

    Hoy el Mundial está en su fase de cuartos de final con ocho selecciones aún en competencia: Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos, Noruega y Suiza.

    Un Mundial récord

    Como parte de la distribución económica del Mundial, el Consejo de la FIFA aprobó inicialmente, en diciembre de 2025, una contribución financiera récord de US$ 727 millones para los 48 equipos participantes. En abril de este año, la FIFA elevó esa cifra a un monto aún mayor: US$ 871 millones, consolidándolo como el fondo de distribución más alto en la historia del torneo.

    La selección que se consagre campeona recibirá US$ 50 millones, el mayor premio económico otorgado hasta la fecha al ganador de una Copa del Mundo. La cifra representa un incremento de US$ 8 millones respecto de los US$ 42 millones que percibió Argentina tras conquistar el Mundial de Catar 2022.

    El subcampeón obtendrá US$ 35 millones, mientras que la selección que finalice en el tercer puesto recibirá US$ 30 millones y la que ocupe el cuarto lugar US$ 28 millones. Por su parte, los ocho equipos que alcanzaron los cuartos de final ya se garantizaron un premio de US$ 20 millones.

    Guillermo Varela y Federico Valverde durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita.

    Guillermo Varela y Federico Valverde durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita.

    La FIFA financia los premios a las 48 asociaciones nacionales con ingresos generados por la explotación comercial del torneo, principalmente a través de los derechos de transmisión televisiva, los derechos de marketing, la hospitalidad y la venta de entradas. Según el presupuesto oficial de FIFA, los ingresos previstos rondan los US$ 8.900 millones.

    Los derechos audiovisuales representan una de las principales fuentes de ingresos, con cerca de US$ 3.900 millones, seguidos por los ingresos de hospitalidad y entradas (cercanos a US$ 3.000 millones) y por los derechos comerciales y de marketing (alrededor de US$ 2.800 millones).

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