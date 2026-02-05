Mateo Pulcini ganó el Latin America Amateur Championship

En una apasionante definición que incluyó dos hoyos de desempate, finalmente el argentino Mateo Pulcini se impuso en el 11er Latin America Amateur Champioship (LAAC).
Por su victoria, el golfista argentino aseguró su participación en el Masters de Augusta, el British Open y el US Open
Pulcini y el venezolano Virgilio Paz Valdés igualaron en la primera posición tras los 72 hoyos con un score de 275 golpes, cinco bajo el par de la espectacular cancha del Lima Golf Club de Perú. Un par contra un bogey en el segundo hoyo del playoff le dio la victoria al argentino de 25 años.
Por su victoria, Pulcini se aseguró la participación en el próximo Masters de Augusta, en el 154º British Open a jugarse en Royal Birkdale y en el 126º US Open con sede en Shinnecock Hills. Además, podrá jugar las instancias finales del The British Amateur y del US Amateur. En tanto, Paz Valdés, como subcampeón, recibirá una invitación para jugar las clasificaciones finales del British Open, el US Open y el US Amateur.
A pesar de su corta tradición, el LAAC se ha convertido rápidamente en el certamen más importante del golf aficionado de la región.
En conferencia de prensa, los organizadores (el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association) anunciaron que la próxima edición del LAAC se llevará a cabo la tercera semana de enero del año siguiente en la cancha El Camaleón, en Mayakoba, México.