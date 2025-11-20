Se disputó la Copa Itaú en el Club de Golf del Uruguay

Con la participación de 300 golfistas, se disputó en el
Club de Golf del Uruguay la 18ª edición de la Copa Itaú, uno de los campeonatos más importantes dentro del calendario de la institución de Punta Carretas. El certamen, válido para el ranking mundial de aficionados, se disputó en la modalidad de 54 hoyos medal play para las categorías de bajo index, mientras que el resto lo hizo sobre 18 hoyos. A continuación, los ganadores de todas las categorías en juego:
+
Damas scratch: 1) Jimena Marqués, 232 golpes; 2) Josefina Aguerre, 242.
1ª categoría: 1) María Paz Marqués, 221 golpes; 2) María Noel Coates, 228.
2ª categoría: 1) Isabella Márcora, 73 golpes; 2) Susana Gepp, 75.
3ª categoría: 1) Cristina Zanoni, 69 golpes; 2) Silvia Praderi, 74.
4ª categoría: 1) Mercedes Irureta, 63 golpes; 2) Pilar Loueches 70.
Senior 1ª categoría: 1) Ristelia de Armas, 72 golpes; 2) Rosana Rodríguez, 77.
Senior 2ª categoría: 1) Virginia Koncke, 68 golpes; 2) Ana Inés Carluccio, 77.
Caballeros scratch: 1) Juan Cruz Esmoris, 217 golpes; 2) Aparicio López, 219.
1ª categoría: 1) Matías Angenscheidt, 135 golpes; 2) Juan Pedro Altamirano, 140.
2ª categoría: 1) Marcos Castagnasso, 139 golpes; 2) Matías de Freitas, 143.
3ª categoría: 1) Eduardo Muró, 67 golpes; 2) Juan Pablo Risso, 70.
4ª categoría: 1) Fernando Martínez, 71 golpes; 2) Humberto Ceretta, 72.
5ª categoría: 1) Juan Eugenio Álvarez, 66 golpes; 2) Jorge Sanguinetti, 71.
Senior 1ª categoría: 1) Fernando Etcheverry, 74 golpes; 2) Gregor Schmid, 74.
Senior 2ª categoría: 1) Víctor Zerbino, 68 golpes; 2) Winston Willans, 70.
Senior 3ª categoría: 1) Julio Rodríguez, 70 golpes; 2) Pablo Bonti, 70.
Senior 4ª categoría: 1) Jorge Omar Sosa, 68 golpes; 2) Gustavo Carrasco, 71.
Categoría principiantes: 1) Daniel Fernández, 57 golpes; 2) Duncan Espiga, 60.
En tanto, en cancha de La Tahona se disputó la 13ª edición del torneo realizado a beneficio de la Fundación Niños con Alas en el formato de 18 hoyos
singles medal play con los siguientes resultados:
Caballeros mejor
score gross: 1) Juan Ignacio Azpiroz, 82 golpes.
1ª categoría: 1) Nicolás Arechavaleta, 69 golpes; 2) Marc Beare, 73.
2ª categoría: 1) Carlos Eguía, 71 golpes; 2) José Nino Pesce, 72.
3ª categoría: 1) Enrique García de Zúñiga, 70 golpes; 2) Abelardo Sánchez, 70.
4ª categoría: 1) Stefan Jochum, 59 golpes; 2) Gustavo Ordoqui, 63.
5ª categoría: 1) Alejandro Vázquez, 66 golpes; 2) Fernando Osorio, 69.
Senior 1ª categoría: 1) Andrés Romero, 71 golpes.
Senior 2ª categoría: 1) Jorge Farto, 69 golpes.
Damas mejor
score gross: 1) Inés Leborgne, 88 golpes.
Categoría con hándicap: 1) Inés Dartayete, 68 golpes; 2) Sol Fernández, 72.
Categoría senior: 1) Irina Kang, 75 golpes.
Categoría principiantes: 1) Santiago Zubiri, 53 golpes; 2) Diego Sonnenschein, 55.