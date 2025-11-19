Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

La multinacional ya había despedido a 2200 empleados a nivel global el año pasado; el Ministerio de Trabajo aún no tuvo contacto con la empresa

En la mañana del martes 18, la empresa estadounidense de software aplicada a recursos humanos Ultimate Kronos Group (UKG) comunicó internamente su cierre de operaciones en Uruguay. Implica el despido de más de 300 empleados que hoy trabajan desde las oficinas del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu).

Si bien ningún ejecutivo local confirmó la noticia -ni hubo comunicados institucionales, más allá de un video dirigido exclusivamente a los empleados- el director de relaciones públicas en la casa matriz, Domenic Locapo, declaró a Búsqueda: “Puedo confirmar que UKG tomó la difícil decisión de cesar en fases las operaciones en Uruguay. Esta transición será de forma gradual durante el año que viene, para asegurar que no se generen disrupciones a nuestros clientes u operaciones. Estamos trabajando con nuestros líderes locales para apoyar a los empleados impactados, lo que incluye asistencia en la transición y servicios de recolocación laboral”.

Locapo no indicó las razones del cierre. Según reconstruyó El País, la explicación a los trabajadores refirió a “una combinación de dinámicas de mercado y prioridades comerciales a largo plazo”. Esa misma mañana habrían comenzado los despidos, con la última tanda proyectada para agosto del 2026.

UKG 4 Oficinas de UKG en el Latu. Adrián Echeverriaga Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dijeron a Búsqueda que aún no tuvieron un contacto con la empresa para conocer el estado de situación de los empleados.

UKG cuenta con más de 15.000 empleados y 70.000 clientes en 150 países como Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Francia e Inglaterra. En julio del año pasado había anunciado el despido de unos 2200 empleados distribuídos en múltiples oficinas, junto con mayores inversiones en herramientas de inteligencia artificial.