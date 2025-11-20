Astesiano se acerca al Frente Amplio por su trabajo social vinculado a cárceles y ollas populares

Alejandro Astesiano , excustodio del expresidente Luis Lacalle Pou condenado por cuatro delitos , se reunió el lunes 17 con la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria. Lo hizo como secretario general de Fam Pres, una asociación de expresos y familiares de privados de libertad que da apoyo a las familias de quienes están tras las rejas.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Astesiano, que estuvo recluido de setiembre de 2022 a setiembre de 2024, y Stella Maris Padrón, quien preside la asociación, le plantearon en su despacho a Díaz que en algunas cárceles, como el Comcar, se prohibió el ingreso de leche en polvo y maicena, dos ingredientes clave para la alimentación de los reclusos. “Cortar algunos productos, como la maicena o la leche en polvo, no es cortar la entrada de droga a la cárcel, porque igual se mete dentro del marroco, como estaba entrando dentro de productos de limpieza”, dijo Astesiano a Búsqueda .

INR Solo cuatro de las 26 cárceles tienen salas de lactancia y funcionarios penitenciarios inician un juicio al Estado

Fam Pres es una de las asociaciones de familiares de reclusos con los que tiene vínculo Díaz. Familias Presentes y Dignidad tras los Muros son otras dos y hay más. “Como cada vez hay más gente presa, hay más gente organizándose afuera”, dijo la senadora a Búsqueda . Hoy hay unos 16.300 privados de libertad en el país, 5.200 en el Comcar, y estas organizaciones “tienen un alcance enorme y son una referencia para mucha gente, particularmente en las cárceles del área metropolitana”, explicó la senadora.

Fam Pres tiene 30.000 seguidores en Facebook y Familias Presentes, 3.000. Padrón fundó la primera hace nueve años, cuando su hijo cayó preso, y hoy sigue ofreciendo su oído y su palabra para atender problemas de presos y familiares. La activista contó a Búsqueda que empezó haciéndoles favores a quienes no recibían visitas y hoy es la única persona que lee, recibe y responde los mensajes de los familiares por “un tema de cuidados”. Deriva “reclamos por salud”, de “algunos presos que están amenazados y hay que moverlos rápido porque, si no, los matan”, casos de familias amenazadas por cobro de deudas generadas por el consumo de drogas. Recomienda no girar dinero a ninguna cuenta. Su hijo salió de la cárcel hace casi cinco años, pero esta es “una causa” que ha “abrazado”.

Díaz la conoce desde hace varios años y la define como “una institución” para las familias de personas privadas de libertad. “Gran parte del trabajo que hacen estas organizaciones no tiene que ver con solucionar problemas”, sino con “darles contención a las familias, orientarlas para la primera visita, cuando hay algún tipo de problema a qué oficina tienen que ir”, dijo la senadora, que las definió “como una especie de guía de recursos, algo que el Estado debería hacer y no puede porque no tiene funcionarios suficientes”.

Experiencia en prisión

Astesiano tiene 54.000 seguidores en Instagram. Hace unos meses, Padrón lo contactó por esa red social porque le interesaba que le contara “cómo había sido” su experiencia en prisión. Le ofreció sumarse al grupo. “Está trabajando bárbaro y los familiares de los presos lo quieren mucho”, dijo la militante social. Junto al excustodio está tramitando la personería para constituirse como asociación civil. “Me lo están exigiendo las autoridades. Lo que queremos es ingresar a cárceles, que es lo que no puedo ahora por no tenerlo”, dijo Padrón, que tiene contacto directo con Ana Juanche, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). “No hay palabras para agradecerle”, sostuvo, y marcó que hubo “un cambio“ en la “respuesta“ con relación a “la dirección de Luis Mendoza“.

Díaz confirmó que “la idea es protocolizar el ingreso de la sociedad civil a las cárceles”, lo que Juanche “viene planteando desde el inicio de la gestión”. En cuanto al otro planteo, el ingreso de alimentos a los penales, la senadora dijo que “eso es un problema habitual”: la forma del INR de “protocolizar el ingreso de alimentos” muchas veces “detona algunos problemas”. Destacó que “el INR ha cambiado y ha flexibilizado algunos protocolos porque la alimentación es insuficiente adentro de las cárceles”.

La legisladora aclaró que su vínculo con Fam Pres ha sido, en los últimos años, con Padrón y que es la primera vez que ve a Astesiano. “Me reúno con Fam Pres como me reúno con cualquier organización de familiares de privados de libertad en mi calidad de presidenta de la comisión de seguimiento del sistema”, remarcó.

Padrón invitó a Díaz a participar del segundo congreso de la organización, que convocará a ex privados de libertad y familiares. “Astesiano consiguió un club”, dijo la presidenta de Fam Pres.

“Es increíble”

Desde que recuperó la libertad, Astesiano ha mantenido un perfil alto. En el canal de streaming Undertake Media tiene una participación en el programa Hacemos lo que podemos y coconduce Entre rejas junto con Yesty Prieto, figura de Karibe con K y militante frenteamplista que integró la lista 906, el Espacio Celeste de Gustavo Torena.

Prieto fue uno de los artistas que colaboró con su canto el sábado 1º en el club Villa Teresa, en un evento a beneficio de la olla popular Telba Juárez, una de las tres ollas que Astesiano dice ”apadrinar”. Actuaron Martín Quiroga, y Paola y Rolando Paz, también integrantes de la 906. Además, parodistas Adams, entre otros. Juárez era estudiante de Magisterio y militante del Partido por la Victoria del Pueblo, y fue asesinada en 1976 en Buenos Aires.

“Queremos agradecer al sonido de la Huella de Seregni, que lo consiguió Alejandro Astesiano”, dijo Prieto. “Es increíble que lo hayas conseguido, Alejandro. La verdad, sin palabras”.

astesiano subtitulado

El excustodio dijo a Búsqueda que gestionó la amplificación para el evento solidario a través de Juan Godoy, militante frenteamplista, quien además le provee servicios de sonido a la Huella de Seregni. Un compañero de militancia de Godoy, que es funcionario del Frente Amplio, trasladó el pedido de equipos a Jorge Gotta, administrador general de la fuerza política. Gotta autorizó el préstamo y Godoy sumó también amplificadores de su productora.

Gotta aclaró a Búsqueda que suelen prestar estos equipos para este tipo de eventos y que no sabía que en la gestión participó Astesiano.

“Yo me siento más identificado con el Frente por el tema social”, dijo Astesiano. Recordó que su nombre era “palabra prohibida”, pero el viento está cambiando y agradece “estar en un lugar” donde lo dejan “ayudar y crecer”.

En sus redes sociales y en los programas en los que participa, el excustodio defiende su inocencia y cuestiona recurrentemente a dirigentes del Partido Nacional.

En febrero de 2023, Astesiano firmó un acuerdo abreviado y asumió la condena por cuatro delitos: asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.