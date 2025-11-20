Otra advertencia en el Parlamento por la violencia en el fútbol: “Los barras van a ser futuros dirigentes”

Los diagnósticos son cada días más, y más preocupantes. Desde el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los clubes profesionales discrepan sobre las medidas, las responsabilidades y las soluciones, pero coinciden en una conclusión: la violencia en el fútbol no son acciones a cargo de una centena de “inadaptados”, sino parte de una dinámica social y delictiva mucho más numerosa, riesgosa y compleja.

“No vamos a erradicar la violencia porque el crimen organizado está presente en las barras”, afirmó el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl. Abogado y diputado por el Partido Nacional, Dehl concurrió en su rol de legislador a la Cámara de Representantes, donde el 4 de noviembre la Comisión Especial de Deporte recibió a una delegación de la AUF para discutir sobre un proyecto de ley sobre erradicación del odio, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Su opinión no es excepcional. En los últimos meses, una mirada muy similar manifestaron otros directivos —entre ellos, el presidente de Nacional, Ricardo Vairo , también en el Parlamento— e incluso la titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Dehl, sin embargo, añadió un ingrediente más: la presencia a futuro de los barras bravas en la propia estructura oficial de los clubes.

“El crimen organizado no está solamente en las barras; hoy está por llegar a algunas comisiones directivas de instituciones que en poco tiempo tienen elecciones. Entonces, las barras son muy importantes en el fútbol y van a ser futuros dirigentes. Esa es la realidad del fútbol uruguayo”, planteó.

La noción de que la violencia en los estadios opera dentro del crimen organizado es hoy admitida por diversos actores del fútbol. Muy atrás quedó aquella posición simplista e ingenua que explicaba el problema como algo de unos pocos hinchas dispuestos a provocar disturbios, enfrentarse con rivales, apropiarse de banderas o vender droga en la tribuna.

A la Comisión Especial de Deporte de Diputados concurrió Gustavo Mariossa, actual jefe de Seguridad de la AUF y policía retirado, quien de 2011 a 2015 fue subdirector de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, una de las divisiones policiales más relevantes en el combate a los grupos delictivos. Mariossa habló en una sintonía parecida a la de Dehl, al apelar a sus “35 años de experiencia” policial para advertir a los legisladores sobre la amenaza creciente de los barras bravas.

Deporte-Caballo-Entrda-Tribuna-Santiago Mazzarovich-adhocFOTOS Miembros de la Guardia Republicana en la entrada de la tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario, previo a un clásico entre Nacional y Peñarol. Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

“Yo pongo como punto de partida la visualización de este tipo de fenómenos como fenómenos del crimen organizado. Estas conductas que estamos viendo son fenómenos de crimen organizado”, dijo. Argumentó que, tal como en las bandas dedicadas al narcotráfico, en las barras hay “una estructura de poder escalonada”, sustentada por intereses económicos.

Indirectamente se refirió a la hinchada de Nacional, que tiene a dos de sus tres líderes encarcelados en Argentina por pertenecer a una banda que intentó robar un banco. Mariossa añadió, además, que otros cuatro miembros, de la segunda línea de la cúpula, están también procesados penalmente.

Los barras bravas, sin la espada de He-Man

El primer semestre de 2025 fue un dolor de cabeza para el Ministerio del Interior, con reiterados y graves hechos de violencia en el fútbol que obligaron a una reunión de urgencia encabezada por el ministro Carlos Negro con Vairo, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y la directora ejecutiva de la AUF, Victoria Díaz.

El cónclave derivó en la creación de una mesa conjunta sobre seguridad entre integrantes de la Policía Nacional y representantes de la AUF y los clubes, entre los cuales está Mariossa. En el Parlamento, el expolicía reiteró una posición que transmitió a Negro: “Si ustedes van a asumir la función en el ministerio pensando que cuando termina el primer tiempo van a la barra de la Ámsterdam y le leen el Evangelio y creen que cuando el partido terminó salen todos los chicos evangelizados, no arranquen esta pelea porque está perdida”, recordó.

Para Mariossa, las autoridades políticas y de los clubes en ocasiones no dimensionan la realidad que enfrentan. “Se está tratando una enfermedad grave con aspirina”, afirmó. Dijo que en la lista negra, que impide el ingreso a espectáculos deportivos de personas que hayan cometido determinadas faltas y delitos, hay hinchas con “cuatro o cinco homicidios por rapiña”, lo que demuestra que en las barras bravas “hay actividades extremadamente peligrosas”.

“Entiendo que los clubes han sido hackeados porque su dirigencia no midió el peligro del trato y parece, a veces, hasta fantasioso cuando uno escucha: ‘No, porque yo hablo con la barra, yo tengo acceso...’. Mentira, el barra va a acceder a usted y le va hacer caso mientras que usted le conceda. Pero mire que el día que él pierda y tenga que ir a un juzgado, lo va a arrastrar al juzgado; no tiene ningún tipo de problema”, alertó.

Deporte-Gustavo-Mariossa-Presidencia de la República Gustavo Mariossa, jefe de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ministerio del Interior.

Sobre el cierre de su comparecencia, el jefe de Seguridad de la AUF habló sobre la prohibición de las banderas de gran porte, una de las primeras iniciativas que se tomó en la mesa formada con la Policía. El reglamento de seguridad de la AUF establece que el tamaño máximo de las banderas que pueden ingresar a una cancha es de dos metros por un metro y las que exceden esas dimensiones deben ser retenidas en la entrada.

Aunque la normativa está vigente al menos desde 2021, su aplicación se volvió realmente estricta recién ahora, como respuesta a incidentes ocurridos en la primera mitad del año, entre ellos, una bengala que hirió a un Policía durante un clásico en el Estadio Centenario. A lo largo del Torneo Clausura 2025, que comenzó el 1 de agosto y terminó este mes, la mayoría de las tribunas del fútbol uruguayo estuvieron sin banderas de gran porte, en un trabajo que depende de la seguridad privada contratada por el club locatario. Cuando las banderas ingresan a la cancha, se sanciona económicamente al local organizador del partido.

La decisión de prohibir este tipo de distintivos responde tanto a motivos de seguridad como a razones vinculadas al espectáculo, como evitar que las banderas se utilicen para esconder armas, drogas, pirotecnia u otros elementos prohibidos, que los hinchas se oculten detrás de ellas, que se produzcan provocaciones mediante consignas o banderas robadas y que se obstaculice la visión del público.

Para Mariossa, la decisión de la Policía y la AUF de sacar estas banderas ya dio resultados concretos, entre los que se encuentra la pérdida del “sentido de identidad” por parte de las hinchadas. “Si ustedes miran hoy las manifestaciones de la barra en la tribuna, advertirán que ha descendido la intensidad de festejo. Es como si a He-Man le sacáramos la espada. Por primera vez, por lo menos en los 9 años que llevo en la AUF, se ha comenzado a sancionar por las banderas. Y hay equipos importantísimos de nuestro medio que ya llevan aproximadamente US$ 25.000 en multas”, sostuvo, en referencia a Peñarol.

Mientras que el Ministerio del Interior y la AUF llegaron a un acuerdo en el tema banderas, mantienen diferencias respecto a la presencia policial: la asociación y los clubes entienden que la Policía debe retornar a la cancha, tras una medida tomada en 2014 que se mantiene hasta hoy. El ministro Negro ha insistido en que esa decisión se mantendrá, y que las seguridad dentro de los escenarios corresponde a las empresas privadas contratadas por el equipo que hace de local.

“Para llegar a una solución definitiva en el tema de seguridad en el fútbol tiene que intervenir la Policía; la Policía tiene que estar en la cancha”, pidió Dehl en la Cámara de Diputados, en un reclamo ya repetido por todos los dirigentes del fútbol uruguayo. “En clubes grandes, con muchos aficionados es prácticamente imposible controlar a la hinchada. Entonces, acá la responsabilidad la tiene que asumir el Ministerio del Interior, y la Policía tiene que estar en el cancha”.