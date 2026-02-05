  • Cotizaciones
    Se disputó la Copa de Oro en el Cantegril Country Club

    En La Barra Golf Club se llevó a cabo el 32º Abierto, el torneo de mayor jerarquía e importancia de la institución

    Golf Resultados
    Por Eduardo Payovich

    Con la participación de 250 golfistas se jugó, entre el jueves 22 y el domingo 25 de enero, la 68ª edición de la Copa de Oro del Cantegril Country Club, el torneo insignia de la institución. En forma simultánea se disputaron, con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf, las copas internacionales Río de la Plata para damas y José G. Artigas para caballeros. A continuación los resultados de todas las competencias.

    Damas scratch: 1) Francisca Horitz (Chile), 300 golpes; 2) Jimena Marqués, 304.

    Punta del Este.
    Clubes de golf de Punta del Este destacan “una de las mejores temporadas golfísticas de los últimos tiempos”

    Por Eduardo Payovich
    Mateo Pucini, ganador del Latin America Amateur Championship 2026.
    Mateo Pulcini ganó el Latin America Amateur Championship

    Por Eduardo Payovich

    Categoría I: 1) Tatiana Goes, 286 golpes; 2) Morena Benzadón, 298.

    Categoría II: 1) Noris Barboza, 215 golpes; 2) Liliana Jorba, 217.

    Categoría III: 1) María Marenco, 223 golpes; 2) Ana Pugliano, 223.

    Caballeros scratch: 1) Raúl Román (Chile), 284 golpes; 2) Herik Machado (Brasil), 284.

    Categoría I: 1) Joaquín Landucci, 282 golpes; 2) Igor Pereira, 284.

    Categoría II: 1) Martín Silveira, 282 golpes; 2) Diego San Martín, 289.

    Categoría III: 1) Andrés Martínez Vivot, 208 golpes; 2) Max Sperandio, 210.

    Categoría IV: 1) Tomás Osman, 210 golpes; 2) Carlos Tita, 211.

    Categoría V: 1) David Buenos, 208 golpes; 2) Alan Campos, 209.

    Copa Río de la Plata: Chile (Francisca Horitz–Dennise Schwammenhofer), 607 golpes.

    Copa General José G. Artigas: Chile (Raúl Román–Joaquín Sandoval), 574 golpes.

    La Barra Golf Club

    En tanto, el viernes 16 y el domingo 18 de enero se llevó a cabo el 32º Abierto de La Barra Golf Club, el torneo de mayor jerarquía e importancia de la institución de Manantiales. La modalidad de juego fue sobre 54 hoyos medal play y estos fueron los resultados.

    Damas scratch: 1) Carolina Mailhos, 228 golpes; 2) Priscilla Almeida, 239.

    Categoría I: 1) Victoria Di Luciano, 223 golpes; 2) Ana Évora, 232.

    Categoría II: 1) Victoria Monteso, 237 golpes; 2) Inés Leborgne, 231.

    Categoría III: 1) María Lemire, 221 golpes; 2) Janina Kool, 227.

    Caballeros scratch: 1) Juan Cruz Esmoris, 219 golpes; 2) Justo Rosales, 220.

    Categoría I: 1) Miguel Galperín, 214 golpes; 2) Kevin Welzel, 217.

    Categoría II: 1) José Quinto Valls, 223 golpes; 2) Martín Caubarrere, 225.

    Categoría III: 1) Diego Primavesi, 216 golpes; 2) Marcelo Di Rosa, 223.

    Categoría IV: 1) Bairon Campos, 218 golpes; 2) Eduardo Silberfaden, 227.

    Categoría juveniles.

    Mejor gross: Matías Angenscheidt, 238 golpes.

    Mejor neto: Martín Pereira, 213 golpes.

    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

