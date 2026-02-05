Se disputó la Copa de Oro en el Cantegril Country Club

Con la participación de 250 golfistas se jugó, entre el jueves 22 y el domingo 25 de enero, la 68ª edición de la Copa de Oro del Cantegril Country Club, el torneo insignia de la institución. En forma simultánea se disputaron, con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf, las copas internacionales Río de la Plata para damas y José G. Artigas para caballeros. A continuación los resultados de todas las competencias.
En tanto, el viernes 16 y el domingo 18 de enero se llevó a cabo el 32º Abierto de La Barra Golf Club, el torneo de mayor jerarquía e importancia de la institución de Manantiales. La modalidad de juego fue sobre 54 hoyos medal play y estos fueron los resultados.