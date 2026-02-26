  • Cotizaciones
    Disputa comercial: Ecuador aumenta del 30% al 50 % arancel para importaciones desde Colombia

    El gobierno ecuatoriano anunció este jueves el aumento desde el próximo 1 de marzo del 30 % al 50 % de la llamada "tasa de seguridad", un arancel que impone a las importaciones provenientes de Colombia porque considera que ese país no ha concretado medidas de seguridad en la zona fronteriza

    Daniel Noboa y Gustavo Petro durante una cumbre internacional.

    Daniel Noboa y Gustavo Petro durante una cumbre internacional.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas”, señaló el Ministerio de Producción, Comercio Exterior a inversiones un comunicado.

    Por ello, “a partir del 1 de marzo, se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30% al 50%”, puntualizó.

    Apuntó que esta decisión responde “a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”.

    Ecuador había impuesto una tasa de seguridad del 30 % desde el 1 de febrero y el pasado martes Colombia aplicó la misma medida a 23 partidas de productos ecuatorianos.

    El anuncio se dio un día después que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, asegurase que el gobierno “mantiene el diálogo” con Colombia a través de las respectivas embajadas y de contactos directos entre autoridades.

    La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero pasado cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la aplicación de una "tasa de seguridad" del 30 % a productos colombianos desde el 1 de febrero, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico.

    En respuesta, Colombia anunció medidas similares y comenzó este martes a cobrar el mismo porcentaje a productos ecuatorianos, decisión que alcanza a 23 partidas arancelarias agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales.

    Como consecuencia, varios productos permanecen almanecados en bodegas de la ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, por la prohibición del país vecino de acceder vía terrestre.

    La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), que este martes instó al Ejecutivo a retomar las conversaciones con el país vecino, los aranceles impactan aproximadamente a 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales hacia Colombia, lo que equivale a cerca de un tercio del valor total que Ecuador vende a ese mercado.

    FUENTE:FRANCE24

