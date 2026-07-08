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    Trump, Infantino y la debacle de la FIFA

    El presidente estadounidense es el primer líder, desde Benito Mussolini en 1934, en intervenir públicamente a favor de su equipo

    Gianni Infantino se toma una selfie con Donald Trump durante el sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, 4 de diciembre de 2025.

    Gianni Infantino se toma una selfie con Donald Trump durante el sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, 4 de diciembre de 2025.

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    AFP
    Búsqueda | Edward Luce
    Por Edward Luce
    Editor y columnista nacional de EE.UU.

    Podríamos llamarlo el “toque anti-Midas”. A Donald Trump le encanta el oro. Sin embargo, gran parte de lo que toca, desde el estanque reflectante en Washington hasta las alianzas de Estados Unidos (EE.UU.), parece convertirse en otra cosa. Su última incursión fue en la Copa Mundial de la FIFA. Un torneo que se estaba convirtiendo en un éxito inesperado ha perdido su brillo después de que Trump llamó a la FIFA, la cual luego revocó la suspensión de un partido impuesta al jugador estrella de EE.UU., Folarin Balogun.

    De todos modos, EE.UU. perdió 4-1 ante Bélgica.

    En comparación con su incansable afán por multiplicar la riqueza de su familia, y con sus actos de guerra o paz, la intervención de Trump en la FIFA podría considerarse una nota al pie. Sin embargo, es muy probable que haya sido una de sus acciones más notorias a nivel mundial.

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    Los futbolistas están acostumbrados a las decisiones discutibles de los árbitros. La última vez que se anuló una tarjeta roja en un Mundial debido a presiones de las altas esferas fue en Chile en 1962, años antes del nacimiento del actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

    Trump es el primer líder desde Benito Mussolini en 1934 en intervenir públicamente a favor de su equipo (la entonces Italia fascista fue la anfitriona y ganó el torneo).

    Pese a recibir una tarjeta roja por esta falta, Folarin Balogun pudo jugar contra B&eacute;lgica.

    Pese a recibir una tarjeta roja por esta falta, Folarin Balogun pudo jugar contra Bélgica.

    La opinión pública mundial también ha tomado nota de Infantino, quien es el doppelgänger deportivo de Trump a nivel mundial. Un grupo de defensa ha presentado una demanda colectiva contra la FIFA por violar sus propias reglas de neutralidad política.

    El presidente de la FIFA, de origen suizo-italiano, asistió a la toma de posesión de Trump, alquiló oficinas en la Torre Trump de Nueva York, le otorgó el primer Premio de la Paz de la FIFA —tras haber presionado sin éxito para que Trump ganara el Nobel— y ha participado en la Junta de Paz de Trump. No se invitó a ninguna otra figura del deporte. Infantino se presentó en la primera reunión de ese organismo con una gorra roja de MAGA en apoyo a Trump.

    Infantino luci&oacute; una gorra al estilo MAGA en la reuni&oacute;n de la Junta de Paz de Trump.

    Infantino lució una gorra al estilo MAGA en la reunión de la Junta de Paz de Trump.

    Su cualidad en común más destacada es su preferencia por los autócratas y sus malas relaciones con las sociedades más basadas en el estado de derecho. Así como Trump prefiere tratar con naciones gobernadas por familias, especialmente en el Golfo, Infantino se mueve en círculos similares. Trump recibió de Catar un avión Boeing valorado en US$400 millones. Infantino viaja por todo el mundo en un avión facilitado por el emirato.

    También siente predilección por las caravanas oficiales con escolta policial. Nueva Zelanda rechazó su solicitud de una durante la Copa Mundial Femenina de 2023; la ciudad de Vancouver también se negó cuando fue sede de una reunión de la FIFA en abril. Los lectores pueden adivinar qué países le otorgan ese privilegio a Infantino. Se saltó el proceso de selección de la FIFA para asegurarse de que Arabia Saudita fuera el único postor para organizar la Copa Mundial de 2034 (Qatar fue la de 2022).

    Al igual que Trump, Infantino es un espectáculo unipersonal. No se consultó a los vicepresidentes de la FIFA sobre el premio que le preparó apresuradamente a Trump en diciembre. “El mundo es un lugar más seguro gracias a Trump”, dijo Infantino al entregarle el medallón de oro. Ambos también comparten su apoyo a Vladimír Putin, quien le otorgó a Infantino la Orden Rusa de la Amistad después de que Rusia organizara el Mundial de 2018.

    Putin entrega a Infantino la &ldquo;Orden Rusa de la Amistad&rdquo; en el Kremlin en mayo de 2019.

    Putin entrega a Infantino la “Orden Rusa de la Amistad” en el Kremlin en mayo de 2019.

    Cada uno alimenta su propio culto a la personalidad. “Somos testigos de una nueva era”, reza el nuevo grabado en el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. “La era dorada del fútbol de clubes . . . Inspirada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino”. Y ambos son objeto de críticas en los mismos países: la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, acusó a la FIFA de cruzar una “línea roja” al revocar la suspensión de Balogun.

    En Europa y Canadá, las acciones de Trump suelen causar conmoción. Pero no hubo un coro de condenas europeas cuando los agentes de Trump deportaron a un árbitro somalí, prohibieron que la selección de Irán pasara la noche en territorio estadounidense y retrasaron la expedición de visas y la entrada de jugadores de Senegal, Haití e Iraq. Lamentablemente, ese trato ya se veía venir.

    Aunque la mayoría de la gente en todo el mundo habrá oído hablar de las artimañas de Trump con la FIFA, la mayor parte de las críticas provino de otras naciones occidentales, junto con unos pocos liberales aislados en EE.UU. que denunciaron la injerencia de Trump. Pero la mayoría de los estadounidenses, incluyendo muchos críticos de Trump, parecían contentos en este caso con que se flexibilizaran las reglas.

    Al final, la medida de Trump resultó ser inútil; la selección estadounidense perdió. Mientras tanto, los estadounidenses de origen extranjero pueden apoyar a sus otros equipos.

    El jugador Chris Richards de Estados Unidos es consolado por Mauricio Pochettino, entrenador de la selecci&oacute;n estadounidense, tras la derrota de su equipo por 1-4 en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y B&eacute;lgica, disputado en el Estadio de Seattle el 6 de julio de 2026 en Seattle, Washington.

    El jugador Chris Richards de Estados Unidos es consolado por Mauricio Pochettino, entrenador de la selección estadounidense, tras la derrota de su equipo por 1-4 en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bélgica, disputado en el Estadio de Seattle el 6 de julio de 2026 en Seattle, Washington.

    Trump e Infantino saben muy bien algo que sus detractores suelen olvidar: la gente perdona muchas cosas si logras mantenerla entretenida. Olvídate de las trivialidades sobre que el fútbol une a la gente, y mucho menos que promueve la paz; el enfrentamiento entre selecciones nacionales es una guerra por otros medios.

    Si EE.UU. hubiera derrotado a Bélgica con la ayuda del pie derecho de Balogun, habría habido muchos chiflidos desde el otro lado el Atlántico. Trump ha dañado gravemente el poder blando de EE.UU. Pero para el resto del mundo, esta indignación es algo habitual y, tal vez, esperada. EE.UU. siempre ha hecho lo que ha podido y las naciones más pequeñas han sufrido lo que han tenido que sufrir.

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