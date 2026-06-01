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    Donald Trump asegura que Irán aceptó la condición de renunciar a tener armas nucleares

    El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó haber obtenido garantías de Irán de que no desarrollará armas nucleares, después de que medios informaran de que había endurecido su propuesta de paz con la república islámica

    El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca.

    El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Cualquier cambio en la propuesta podría aplazar aún más un acuerdo para poner fin a la guerra de Oriente Medio y reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, tras semanas de negociaciones celebradas en medio de una retórica incendiaria y ocasionales ataques.

    Los medios New York Times y Axios informaron el sábado que Trump había enviado a Irán un nuevo marco de discusiones con condiciones más rígidas, aunque inicialmente no quedó claro su contenido.

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    Financial Times

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    Trump ha afirmado que sus prioridades para cualquier acuerdo incluyen que Irán se comprometa a no desarrollar armas nucleares y la reapertura del bloqueado estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

    El conflicto estalló cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. “La garantía que necesito tener es que no habrá una arma nuclear. Ellos aceptaron eso y es muy interesante“, declaró a su nuera Lara Trump en una entrevista transmitida por Fox News la noche del sábado.

    Pero Teherán ha puesto previamente en duda las aseveraciones de Trump, y las partes parecían distantes en sus prioridades.

    Irán ha insistido en que requiere de la liberación de 12.000 millones de dólares en recursos congelados antes de avanzar en conversaciones de fondo sobre temas como su programa nuclear.

    También aseguró que no tienen sustento los comentarios de Trump de que su uranio enriquecido (un precursor de las armas nucleares) fue destruido, según la prensa iraní.

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    Acción en Líbano

    Teherán también reclama que Líbano esté incluido en cualquier acuerdo para terminar la guerra, luego de que Beirut acusara a Israel de aplicar una “política de tierra arrasada“, por sus ataques contra el territorio libanés en su conflicto con el movimiento prorianí Hezbolá.

    El ejército israelí anunció el domingo que su ofensiva contra Hezbolá en Líbano “se extiende a otras zonas“.

    Fuentes estadounidenses dijeron a la AFP que la propuesta de paz con Irán estaba a la espera de la aprobación de Trump, pero el mandatario no ha tomado una decisión.

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    “No tengo prisa“, declaró Trump. “De forma lenta pero segura estamos logrando, creo, lo que queremos y si no obtenemos lo que queremos, vamos a terminar de otra manera“.

    Un comentario similar formuló previamente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien sostuvo el sábado en una cumbre de seguridad en Singapur que Washington es “más que capaz“ de reiniciar la guerra de ser necesario.

    Desde el alto el fuego temporal de abril entre Washington y Teherán han cesado los bombardeos diarios en Irán y sus vecinos del Golfo, pero ha habido brotes de conflicto armado.

    Embed - Israel cruzó el río Litani en Líbano asegurando un "golpe aplastante" contra Hezbolá

    Los Guardianes de la Revolución de Irán derribaron un dron militar estadounidense que estaba “cerca de ingresar a aguas territoriales iraníes para realizar operaciones hostiles“, declaró la televisión estatal iraní IRIB. Washington no ha confirmado la versión.

    Días atrás se registraron los peores combates desde el inicio de la frágil tregua, cuando las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra el puerto iraní de Bandar Abás, lo que provocó disparos iraníes en respuesta.

    No obstante, la diplomacia ha continuado, en momentos que Trump enfrenta presión por alcanzar un acuerdo que permita a Irán levantar su bloqueo en el estrecho de Ormuz, que ha frenado gran parte del suministro mundial de petróleo y gas, provocando aumentos de precios con severos impactos en la economía mundial.

    FUENTE:RFI

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