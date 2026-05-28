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    Trump dice que puede aguantar más que Irán y desestima el impacto político de la guerra

    Donald Trump aseguró que no teme el costo político de un conflicto prolongado con Irán y afirmó que Teherán se equivocó al creer que las elecciones legislativas de noviembre lo presionarían para cerrar un acuerdo

    El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de mayo de 2026.&nbsp;

    El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de mayo de 2026. 

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    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles 27 de mayo que no le preocupan las consecuencias políticas de un conflicto extendido con Irán.

    “Pensaron que iban a aguantar más que yo”, sostuvo Trump en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, refiriéndose al liderazgo iraní. “Ya saben, 'Vamos a aguantar más. Tiene las elecciones de mitad de mandato.' No me importan las elecciones de mitad de mandato”.

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    El presidente había dicho inicialmente que la guerra duraría entre cuatro y seis semanas, pero ya se acerca al cuarto mes. En ocasiones sugirió que el conflicto podría terminar en cuestión de días, para luego insinuar que podría extenderse por un tiempo más.

    Trump hizo estos comentarios el miércoles mientras debatía cómo poner fin al conflicto. Su descarte de la presión de las elecciones intermedias podría sumarse a las preocupaciones de aliados republicanos que ya se sentían incómodos con declaraciones anteriores en las que minimizó el impacto económico de la guerra en los estadounidenses.

    La creciente inquietud de los votantes ante el alza de precios, especialmente de la gasolina, ha aumentado la presión política sobre el Partido Republicano de Trump, que según se espera ampliamente tendrá dificultades para mantener el control de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado.

    Esa incomodidad se vio agravada por la decisión de Trump de respaldar a Ken Paxton, un candidato interno envuelto en escándalos, frente al senador republicano en ejercicio John Cornyn, de Texas.

    Embed - Vicepresidente de Irán ordena levantar restricciones al internet luego de tres meses • FRANCE 24

    Paxton, quien fue acusado formalmente por fraude grave y del que su esposa se está divorciando por motivos bíblicos, venció ampliamente a Cornyn en las primarias partidarias del martes tras obtener el respaldo del presidente. Los demócratas consideran ahora que el escaño en el Senado en ese estado sólidamente republicano podría ser competitivo en noviembre.

    “Miren lo que pasó anoche”, dijo Trump, refiriéndose a la victoria de Paxton. “Eso fue un anticipo de las elecciones de mitad de mandato”.

    Durante la reunión de gabinete, Trump también mencionó sus proyectos de construcción en la capital estadounidense. Algunos legisladores republicanos afirman que estos son una distracción frente a los problemas económicos más urgentes.

    Un análisis de Reuters sobre sus declaraciones públicas desde enero reveló que el presidente ha mencionado con mayor frecuencia el salón de baile de la Casa Blanca, la renovación de la Reflecting Pool y los planes para un arco gigante.

    Con Reuters

    FUENTE:FRANCE24

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