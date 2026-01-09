Dos personas heridas en Portland, EEUU, por tiros de agentes federales

"Dos personas están en el hospital después de un tiroteo que involucró a agentes federales", señaló la Policía de Portland en un comunicado, un día después de que una mujer estadounidense, Renee Nicole Good, muriera por los disparos de un oficial de inmigración en Mineápolis.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La policía local -que recalcó que sus agentes no estuvieron involucrados en el tiroteo- dijo en un comunicado que acudió tras recibir llamados de auxilio a primera hora de la tarde. "Los agentes respondieron y encontraron a un hombre y a una mujer con aparentes heridas de bala. Los policías aplicaron un torniquete y solicitaron la presencia de personal médico de emergencia", informó la nota.

"Los pacientes fueron trasladados al hospital. Se desconoce su estado. Los oficiales determinaron que las dos personas resultaron heridas en el tiroteo que involucró a agentes federales", agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos abrió fuego y que lo hizo en defensa propia mientras llevaba a cabo lo que calificaron como una "detención selectiva de vehículo".

"Disparo defensivo"

"El pasajero del vehículo y objetivo es un inmigrante venezolano en situación ilegal afiliado a la red transnacional de prostitución del Tren de Aragua e implicado en un reciente tiroteo en Portland", decía el comunicado, que señaló también al conductor del vehículo como integrante de dicha banda criminal.

"Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor convirtió el vehículo en un arma e intentó atropellar a los agentes del orden. "Temiendo por su vida y su seguridad, un agente efectuó un disparo defensivo. El conductor huyó con el pasajero y abandonaron la escena", añadía el comunicado.

La oficina local del FBI hizo una publicación en redes sociales confirmando el tiroteo, pero luego la eliminó. La cadena local KATU2, afiliada a ABC, señaló que las personas heridas huyeron de la escena del tiroteo y entraron a un complejo de apartamentos, donde pidieron ayuda.

El alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, aseguró que el hecho es el "resultado" de la presencia de agentes federales fuertemente armados en su ciudad, como parte de los operativos ordenados por el presidente Donald Trump contra la inmigración irregular. "Solo un día después de la horrenda violencia en Minnesota a manos de agentes federales, nuestra comunidad en Portland ahora se enfrenta a otro problemático incidente", afirmó.

"Portland no es un 'campo de entrenamiento' para agentes militarizados y la 'fuerza total' con la que amenaza la administración tiene consecuencias mortales", dijo. Y pidió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que termine "todas las operaciones" en su ciudad hasta que acabe la investigación.

FUENTE:RFI