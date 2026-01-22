  • Cotizaciones
    jueves 22 de enero de 2026

    Ministerio de Turismo licitará parador que, “en rojo” cuando era gestionado por el PIT-CNT, cerró en 2025

    La nueva concesión se reducirá a 15 años, entre otras “modificaciones sustanciales” respecto al pliego anterior

    Reinaguración del Parador y Hotel José D’Elía en la zona de Punta Gorda de la localidad de Nueva Palmira, Colonia.

    FOTO

    FOTO

    Ministerio de Turismo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A fines del año 2015, y luego de varios llamados a licitación sin oferentes, el Ministerio de Turismo (Mintur) le otorgó la concesión por 20 años del Parador y Hotel José D’Elía —en la zona de Punta Gorda de la localidad de Nueva Palmira, Colonia— al PIT-CNT. A cambio, esos nuevos administradores realizaron una inversión de US$ 500.000 para la refacción del local, que terminó reinagurándose en 2018.

    Después de una década de gestión, en agosto del año pasado la central sindical comunicó a los cinco trabajadores del parador que los números estaban “en rojo” y que, en consecuencia, cesaría su actividad. En ese momento, en declaraciones a Medios Públicos, el dirigente Gabriel Melgarejo vinculó esa situación con otro emprendimiento similar en Rocha que llevaba adelante el PIT-CNT; dijo que “la ecuación económica dejó de cerrar cuando se (les) quitó la gestión del camping La Aguada”, luego de que en el 2021 la Intendencia de Rocha no renovara el contrato.

    El director nacional de Turismo, Cristian Pos, informó a Búsqueda que Presidencia de la República ya tiene en sus manos el “pliego de condiciones particulares y anexos” para una nueva concesión del establecimiento lacazino, que será ofrecido en un llamado abierto a fines de febrero próximo. El hotel cuenta con 14 habitaciones, piscina y un parque de cinco hectáreas.

    Desde la dirección general del Mintur agregaron que decidieron realizar “modificaciones sustanciales” respecto al pliego anterior. La nueva concesión se reducirá a 15 años y ya no tendrá como condición un plan de refacción, “ya que el estado del inmueble como su equipamiento —excepto artículos de cocina— permiten su explotación inmediata una vez firmado el contrato”. Informaron que, mientras se tramita la nueva adjudicación, la cartera tiene a su cargo la conservación y el mantenimiento.

    Consultados por las condiciones para prever una viabilidad del negocio, las fuentes mencionaron que las propuestas de los potenciales interesados “deberán incluir antecedentes relativos a actuaciones en la administración y/o dirección de actividades hoteleras y turísticas, constancias de solvencia económica que aseguren el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades durante la vigencia del plazo del contrato, referencias bancarias, comerciales y financieras, un plan de negocios que contenga la estrategia en que se basará la explotación del parador, montos de inversión y mantenimiento”.

    Hotel de Carmelo

    El Mintur también tiene en sus manos el futuro del Hotel Casino Carmelo, ubicado en el mismo departamento y clausurado a mediados del 2020. Luego de varios fracasos en su proceso de venta, en diciembre Pos comentó a Búsqueda que las negociaciones se reanudaron. “Durante todo este año estuvimos viendo distintas opciones, de usos sociales o educativos que también tenían que ver con el relacionamiento con otras instituciones. Antes del fin de año seguramente informemos lo que vamos a hacer ahí”, declaró, sin más detalles.

    Esta semana añadió que, luego del surgimiento de “una posible oportunidad”, la aprobación del pliego se aplazó para marzo.

