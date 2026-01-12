  • Cotizaciones
    lunes 12 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Precios: en un 2025 con inflación “inusual” por lo baja, más de 100 bienes y servicios se abarataron

    El aceite de oliva fue el artículo cuyo precio registró el mayor incremento el año pasado (77,7%) y los consumidores pudieron pagar menos, por ejemplo, por computadoras, celulares, heladeras, automóviles y motos; ¿cuál fue la evolución de cada uno de los 367 componentes del IPC?

    Una exhibición de aceite de oliva en una feria de productos nacionales.

    Una exhibición de aceite de oliva en una feria de productos nacionales.

    FOTO

    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El costo de vida en Uruguay medido por el Índice de Precios al Consumo (IPC) tuvo en 2025 su menor incremento anual desde 2001, una evolución “inusual” que puso en alerta a las autoridades económicas; en diciembre pasado, la canasta de 367 productos y servicios representados por ese indicador fue un 3,65% más cara que en el mismo mes del año anterior.

    La variación del IPC resume los cambios en los precios de cada uno de esos componentes de la canasta, teniendo en cuenta cuánto significa cada uno en el consumo mensual de un hogar representativo. En 2025, 264 de los artículos o servicios —el 71%— se encarecieron, dos mantuvieron sus precios —el yogur común y las suscripciones a publicaciones periódicas— y los restantes 101 se abarataron, analizó Búsqueda utilizando los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

    Leé además

    La inflación erosiona el poder de compra de los ingresos y tiene efectos adversos sobre la inversión
    Newsletter

    Una calculadora para “tu inflación”

    Por Ismael Grau
    El presidente del BCU, Guillermo Tolosa.
    Precios

    El Banco Central anuncia decisión monetaria ante un riesgo “inusual”: que la inflación sea menor a la meta

    Por Ismael Grau

    El aceite de oliva fue el producto dentro del IPC que más subió de precio el año pasado (77,7%). Se trata de un rubro que, a escala mundial, había registrado un salto significativo durante 2024 hasta alcanzar máximos en al menos tres décadas —por encima de US$ 10.000 la tonelada métrica— y luego tuvo una baja moderada.

    Por otro lado, el trámite para obtener la licencia de conducir se encareció 61,8%, y casi lo mismo los puerros (61,2%).

    La lista de los rubros del IPC que más aumentaron de precios en 2025 sigue con los zapallitos y zucchini (46,2%), las joyas-bijouterie (46,1%), el pollo entero (44,3%), las mandarinas (37,2%), las zanahorias (33,5%), los limones (32,9%) y el servicio de auxilio automotor (32,4%).

    Embed

    Los rubros que se abarataron

    El aceite de soja fue el rubro del IPC que más bajó de precio en 2025; en diciembre costó 46,8% menos que un año atrás.

    Varios alimentos de origen agrícola tuvieron también descensos significativos en sus precios al consumidor, como las cebollas (–44,3%), los boniatos (–40,5%), las frutillas frescas (–31,5%), el ajo (–30,6%), las naranjas (–30,1%) y los duraznos (–29,4%).

    Entre los rubros que se abarataron el año pasado, hay varios bienes durables de origen importado, lo cual probablemente estuvo influido por el descenso del precio del dólar. Bajaron los precios de las tablets (–22,3%), las heladeras (–15,3%), las motos (–12,0%), las computadoras (–11,3%), los televisores (–11,2%), los lavarropas (–10,9%) y los celulares (–10,2%). En el caso de los automóviles o camionetas, la disminución fue de 12,6%.

    La yerba, un artículo característico del consumo entre los hogares uruguayos, se abarató un 2,2%.

    Embed

    ¿Cómo se construye el IPC?

    El IPC es un indicador del nivel general de precios de los bienes y servicios que los hogares residentes adquieren dentro del territorio nacional y destinan al consumo. Sus movimientos a lo largo del tiempo es una aproximación a la variación del costo de vida en términos de dinero y es una medida de la inflación en la economía.

    Para calcular el índice, el INE toma el precio contado pagado efectivamente incluyendo los impuestos indirectos abonados por el comprador. La fuente de información son los establecimientos de venta directa al consumidor en Montevideo y en un grupo de ciudades del interior; el relevamiento se hace durante los primeros 19 días hábiles de cada mes.

    La composición y ponderaciones de la actual canasta del IPC tienen como referencia el período noviembre 2016-octubre 2017 captado en encuestas de gasto de los hogares.

    Embed
    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Mercosur

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Una exhibición de aceite de oliva en una feria de productos nacionales.

    Precios: en un 2025 con inflación “inusual” por lo baja, más de 100 bienes y servicios se abarataron

    Por Redacción Búsqueda
    Laura Canoura cantará el viernes 16 en Pueblo Narakán (Punta del Este).

    De Punta Colorada a José Ignacio, cinco escenarios de Maldonado animan la agenda musical del verano

    Por Javier Alfonso
    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca
    Video

    Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Una paca de heno con la inscripción “No al Mercosur” se coloca en un tractor mientras agricultores participan en un bloqueo en la autopista A1 cerca de Fresnes-lès-Montauban, Paso de Calais, el 12 de enero de 2026.
    Video

    Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

    Por France 24