Precios: en un 2025 con inflación “inusual” por lo baja, más de 100 bienes y servicios se abarataron

El costo de vida en Uruguay medido por el Índice de Precios al Consumo ( IPC ) tuvo en 2025 su menor incremento anual desde 2001, una evolución “inusual” que puso en alerta a las autoridades económicas ; en diciembre pasado, la canasta de 367 productos y servicios representados por ese indicador fue un 3,65% más cara que en el mismo mes del año anterior.

La variación del IPC resume los cambios en los precios de cada uno de esos componentes de la canasta, teniendo en cuenta cuánto significa cada uno en el consumo mensual de un hogar representativo. En 2025, 264 de los artículos o servicios —el 71%— se encarecieron, dos mantuvieron sus precios —el yogur común y las suscripciones a publicaciones periódicas— y los restantes 101 se abarataron, analizó Búsqueda utilizando los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aceite de oliva fue el producto dentro del IPC que más subió de precio el año pasado (77,7%). Se trata de un rubro que, a escala mundial, había registrado un salto significativo durante 2024 hasta alcanzar máximos en al menos tres décadas —por encima de US$ 10.000 la tonelada métrica— y luego tuvo una baja moderada.

Por otro lado, el trámite para obtener la licencia de conducir se encareció 61,8%, y casi lo mismo los puerros (61,2%).

La lista de los rubros del IPC que más aumentaron de precios en 2025 sigue con los zapallitos y zucchini (46,2%), las joyas-bijouterie (46,1%), el pollo entero (44,3%), las mandarinas (37,2%), las zanahorias (33,5%), los limones (32,9%) y el servicio de auxilio automotor (32,4%).

Los rubros que se abarataron

El aceite de soja fue el rubro del IPC que más bajó de precio en 2025; en diciembre costó 46,8% menos que un año atrás.

Varios alimentos de origen agrícola tuvieron también descensos significativos en sus precios al consumidor, como las cebollas (–44,3%), los boniatos (–40,5%), las frutillas frescas (–31,5%), el ajo (–30,6%), las naranjas (–30,1%) y los duraznos (–29,4%).

Entre los rubros que se abarataron el año pasado, hay varios bienes durables de origen importado, lo cual probablemente estuvo influido por el descenso del precio del dólar. Bajaron los precios de las tablets (–22,3%), las heladeras (–15,3%), las motos (–12,0%), las computadoras (–11,3%), los televisores (–11,2%), los lavarropas (–10,9%) y los celulares (–10,2%). En el caso de los automóviles o camionetas, la disminución fue de 12,6%.

La yerba, un artículo característico del consumo entre los hogares uruguayos, se abarató un 2,2%.

¿Cómo se construye el IPC?

El IPC es un indicador del nivel general de precios de los bienes y servicios que los hogares residentes adquieren dentro del territorio nacional y destinan al consumo. Sus movimientos a lo largo del tiempo es una aproximación a la variación del costo de vida en términos de dinero y es una medida de la inflación en la economía.

Para calcular el índice, el INE toma el precio contado pagado efectivamente incluyendo los impuestos indirectos abonados por el comprador. La fuente de información son los establecimientos de venta directa al consumidor en Montevideo y en un grupo de ciudades del interior; el relevamiento se hace durante los primeros 19 días hábiles de cada mes.

La composición y ponderaciones de la actual canasta del IPC tienen como referencia el período noviembre 2016-octubre 2017 captado en encuestas de gasto de los hogares.