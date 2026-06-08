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    Israel responde al ataque de Irán bombardeando objetivos militares

    Pese al pedido de Donald Trump a Benjamín Netanyahu, Israel replicó al lanzamiento de misiles iraníes. La República Islámica afirma que las negociaciones indirectas de alto el fuego continúan. El reinicio de la confrontación militar repercutió en el precio del barril de petróleo Brent, que subió más del 5% el lunes

    El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y los comandantes superiores del ejército dirigen desde la sala de mando de la Fuerza Aérea las operaciones en Irán.

    El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y los comandantes superiores del ejército dirigen desde la sala de mando de la Fuerza Aérea las operaciones en Irán.

    FOTO

    EFE/ IDF
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Israel e Irán han reanudado sus ataques directos por primera vez desde la tregua acordada hace dos meses, lo que el lunes frustró las esperanzas de Donald Trump de alcanzar rápidamente un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

    Tras 100 días de conflicto y la entrada en vigor el 8 de abril de un alto el fuego ya muy frágil, la región vuelve a arder, a pesar de los llamamientos a la moderación dirigidos por el presidente estadounidense a Israel.

    Embed - Claves de la actual escalada entre Irán e Israel pese al alto el fuego

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    Una mujer sostiene una fotografía del difunto Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei, mientras la gente se reúne durante una manifestación tras el ataque iraní contra Israel, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 7 de junio de 2026.
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    Guerra en Medio Oriente

    Irán ataca Israel, pone en jaque la negociación de paz y obliga a Trump a pedir contención a Netanyahu
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    Guerra en Medio Oriente

    A pesar del alto el fuego, Israel planea “continuar sus bombardeos” en Líbano

    Estos disparos son una “advertencia”, advirtió Teherán, amenazando con una “respuesta más amplia”, mientras que la República Islámica considera que los dos frentes del conflicto son inseparables.

    El ejército israelí anunció el lunes que detectó una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán y que movilizó su defensa aérea para contener la amenaza. “Hace poco, el ejército israelí identificó misiles lanzados desde Irán en dirección al territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa fueron activados para interceptar la amenaza”, publicó el cuerpo militar en Telegram.

    Por su parte, periodistas de la agencia de noticias AFP dijeron haber escuchado una explosión sobre Jerusalén poco después de que se activara una alerta aérea.

    Unas horas antes, la televisión estatal iraní había informado de explosiones en Teherán y en las ciudades de Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), al mismo tiempo que el ejército israelí anunciaba que su fuerza aérea había bombardeado “objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en el oeste y el centro de Irán”.

    Embed - Informe desde Jerusalén: Israel lanza respuesta a ataque de Irán

    Una planta petroquímica en Mahshahr (suroeste) sufrió daños y su personal fue evacuado, según los medios iraníes.

    Por su parte, Israel indicó que había atacado y destruido sistemas de defensa en Irán. “Ningún país que se precie toleraría un ataque de este tipo”, comentó en X el embajador israelí en Estados Unidos (EE.UU.), Yechiel Leiter.

    Si bien en los últimos días se han producido escaramuzas en el estrecho de Ormuz entre EE.UU. e Irán, es la primera vez que Teherán ataca territorio israelí desde el alto el fuego del 8 de abril y que Israel bombardea suelo iraní.

    Esta reanudación de las hostilidades “afectará” a las conversaciones con EE.UU., aunque las negociaciones diplomáticas a través del mediador pakistaní continúan, según el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baghai.

    El precio del barril de petróleo Brent subió más del 5% el lunes tras los ataques cruzados entre Irán e Israel que ponen a prueba el alto el fuego vigente en la guerra en Oriente Medio.

    Los contratos para agosto del crudo Brent, de referencia internacional, subieron un 5,1% hasta los 97,83 dólares por barril. El petróleo West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, repuntó un 4,8% a 94,85 dólares.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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