Berrutti (Portfolio Ganadero) avisó que no puede pagar a inversores pero confía en evitar la quiebra

Los ruidos por la caída de tres empresas que ofrecían invertir en el engorde de ganado —Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera — no se apagan en el ámbito judicial y, de hecho, otro caso empieza a sonar por estos días: Berrutti United Breeders & Packers (Portfolio Capital) comunicó a sus clientes que no está pudiendo pagar los intereses ni devolver el capital anticipadamente ante la “corrida” de los inversores.

Consultado por Búsqueda, Alejandro Berrutti, responsable de la empresa, señaló: “Es un poco por los coletazos… Afortunadamente, nuestro esquema y nuestro volumen son muy inferiores a las empresas que han tenido dificultades. (…) Mucha gente de muchos años viene, en los últimos tiempos todos, al vencimiento de sus acuerdos para renovar sus inversiones, pero hoy todos deciden vender sus acciones. Eso nos genera esta situación”.

Informó a su vez que el incumplimiento afecta a 403 inversores que invirtieron en total entre US$ 13 millones y US$ 14 millones. Dijo que la falta de cumplimiento es “puntual”, porque no se generaron los dividendos. “Se fue desarmando esa máquina de producir, nos ha afectado en la parte productiva (…). Hay problemas de diversa índole, climáticos, pero es multicausal”, afirmó. Pero aclaró: “Es una dificultad puntual. No estamos en crisis a punto de quebrar. Al contrario, tenemos un plan de reestructuración que lo vamos a plantear el 10 y 11 de junio a los accionistas, donde cada uno de ellos va a salir con el capital que tiene invertido”.

La reunión en la Cámara Mercantil se realizará para los accionistas de dos sociedades anónimas del negocio: Reina Vaca y Oro Rojo.

“El objetivo que nosotros planificamos y en el que trabajamos con un equipo multidisciplinario es que cada uno de los inversores —obviamente todos vamos a tener que hacer un sacrificio— pueda cobrar el 100% de lo que tiene invertido”, explicó el empresario.

Los productos de inversión

Berrutti United Breeders & Packers ofrecía invertir en esas sociedades en contratos a cinco años con un dividendo fijo de 9% anual —pagadero semestralmente, el 20 de mayo y el 20 de noviembre— menos el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas. Otra opción era comprar vacas a tasa variable.

Una fuente al tanto de la situación informó que hace un par de meses el Grupo Pampas, de capitales colombianos y argentinos, se retiró de la sociedad con los negocios de Berrutti, lo que habría complicado más las cosas.

En 2018, el Banco Central había instado a las sociedades Reina Vaca, Oro Rojo y Berrutti & Argenti S.A. y a Alejandro Luis Berrutti Risso y María José Argenti a “cesar de inmediato la actividad de oferta pública de valores comprendidos en el producto denominado “Portfolio Ganadero–Renta Fija” hasta tanto no se cumplan con los requisitos de inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Servicios Financieros. El regulador entendió que el negocio ofrecido a los inversores comprende acciones ordinarias de sociedades anónimas, sin perjuicio de que a su vez se encuentra acompañado de un convenio de sindicación de acciones.

(*) La versión original fue corregida al indicarse por error que Alejandro Berrutti es director del frigorífico BPU.