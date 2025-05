Fiscalía investiga actividades de tres posibles espías rusos que obtuvieron pasaportes uruguayos con documentos falsos

El camino que siguieron los rusos para conseguir los documentos uruguayos no está relacionado con la operativa a la que estuvo vinculado Alejandro Astesiano. En febrero de 2023 el entonces jefe de la custodia presidencial llegó a un acuerdo con Fiscalía en el que se declaró culpable de varios delitos, entre ellos el de asociación para delinquir, por su participación en una organización que tramitaba pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos a través del uso de documentos de ciudadanía apócrifos.

Informacion-Fiscalia-Audiencia-Astesiano-Calvelo-adhoc.jpg Audiencia judicial realizada en 2022 como parte de la investigación sobre Alejandro Astesiano y la entrega de pasaportes uruguayos Javier Calvelo/adhocFOTOS

En Uruguay, la Fiscalía investigó a una red —integrada por Astesiano, entre otros— que desde 2013 entregó de manera irregular alrededor de 200 pasaportes uruguayos a rusos. Los pasaportes eran originales y gestionados legalmente ante la Dirección Nacional de Identificación Civil, pero se falsificaban las partidas de nacimiento de los involucrados, haciéndolos pasar ilícitamente por hijos de uruguayos.

La presunción de los policías y fiscales que estuvieron en el caso es que esos pasaportes no eran destinados a empleados del Departamento Central de Inteligencia (GRU) de Rusia, el servicio de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, sino a ciudadanos rusos de alto poder adquisitivo que buscaban un pasaporte de otro país para tener mayor flexibilidad en viajes al exterior. El pasaporte ruso, en particular después de la invasión a Ucrania en 2022, tiene restricciones de visado en muchas naciones occidentales y sus ciudadanos son sujetos de más controles migratorios.

Los ilegales y el trabajo para Vladimir Putin

Ludwig Gisch, María Rosa Mayer Muños y sus dos hijos conformaban una familia de clase media argentina. Hasta que fueron detenidos en 2024 en Eslovenia. Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños eran, en realidad dos nombres falsos. La cuarta identidad de cada uno, describe el periodista argentino Hugo Alconada en su libro Topos. La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones, publicado en 2025.

Los "ilegales" construyeron una vida que les permitiría después desarrollar sus tareas de espionaje en Europa para el gobierno de Vladimir Putin. Vivieron mucho tiempo en el barrio porteño de Belgrano, estuvieron incluso en Uruguay en 2017 y fueron el año pasado finalmente arrestados en Eslovenia, condenados por espionaje y falsificación de documentos. En el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros, fueron liberados y trasladados a Moscú junto con sus dos hijos, quienes no sabían que sus padres eran espías.

El presidente ruso los recibió en agosto de 2024 como héroes en Moscú. Su caso expuso el alcance en la región del programa de "ilegales" que desarrolla Rusia para desplegar espías en Occidente.

El programa no es una novedad. Se remonta a los inicios de la Unión Soviética y consistía en infiltrar agentes en países rivales para que llevaran una vida aparentemente normal mientras espiaban. Eran conocidos como "ilegales" para diferenciarlos de los espías con cobertura diplomática, recuerda el periodista británico Shaun Walker en su libro publicado en mayo The Illegals: Russia’s Most Audacious Spies and the Plot to Infiltrate the West.

El artículo de The New York Times describe principalmente el esfuerzo de las fuerzas de seguridad de Brasil, con la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros, incluido Uruguay, para desarmar esta estructura.

"La investigación de Brasil asestó un golpe devastador al programa de agentes 'ilegales' de Moscú. Eliminó a un grupo de oficiales altamente capacitados que serán difíciles de reemplazar. Al menos dos fueron arrestados. Otros se retiraron apresuradamente a Rusia", relata. "Con sus secretos al descubierto, lo más probable es que nunca vuelvan a trabajar en el extranjero".