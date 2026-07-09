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    BPS: casos de patologías mentales ganan peso entre los subsidios por enfermedad

    El aumento de ese tipo de prestaciones es señalado por las autoridades del organismo como una de las explicaciones del deterioro financiero de 2025; a mayo de 2026, más de 12.000 personas cobraban el subsidio debido a afectaciones mentales

    Sede central del BPS.

    Sede central del BPS.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Al comparecer días atrás ante una comisión de la Cámara de Diputados que tiene a consideración un proyecto de refinanciación de adeudos con el Banco de Previsión Social (BPS), la presidenta de ese organismo, Jimena Pardo, fue interrogada por un representante de la oposición sobre el resultado “negativo históricamente elevado” que tuvo en 2025 y la “asistencia financiera particularmente importante ese año por parte del Tesoro Nacional de cerca de US$ 500 millones”.

    Las cifras, conocidas en los primeros días de abril con la publicación de los estados financieros del BPS, habían mostrado que el déficit del BPS fue equivalente a US$ 277 millones, aunque el resultado negativo se reduce en US$ 100 millones si se consideran las utilidades de República AFAP —sociedad de la que el banco es accionista minoritario— y los Fideicomisos de la Seguridad Social propiedad del instituto. A su vez, la asistencia de Rentas Generales rondó los US$ 497 millones.

    En un comunicado difundido entonces, el BPS atribuyó el déficit a la regularización, durante 2025, de trámites jubilatorios atrasados que se arrastraban de la gestión anterior —se otorgaron 6.723 jubilaciones más que en 2024—; al aumento en el acceso a pensiones; al incremento en la cantidad de prestaciones familiares, de salud y seguros por desempleo; y a la implementación de la asignación prevista en la ley de embarazos múltiples, que implicó pagos retroactivos.

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    Al comparecer el 24 de junio en la Comisión de Hacienda de Diputados, Pardo se explayó en algunos de esos puntos.

    “¿Cómo se explican los incrementos del deterioro en lo que es el resultado financiero y de la asistencia financiera? Básicamente por más beneficios, en particular, por las más de 6.000 jubilaciones, que obviamente tienen un impacto en los resultados; eso explica gran parte de ese incremento, pero también hubo una mayor utilización de algunos beneficios activos como, por ejemplo, los subsidios por enfermedad”, señaló la jerarca.

    Añadió que el BPS está trabajando para implementar “algunos controles que hasta ahora no se hacían. Pero, en realidad, si uno mira ese incremento del monto erogado por subsidios por enfermedad, si bien también subió la cantidad de usuarios o de beneficiarios, hubo un incremento del monto y esto se relaciona en particular con que crecen en el total los subsidios por patologías mentales”. Informó que el número de días certificados por ese tipo de casos supera al del resto, “pero también sube el número de días certificados por patologías mentales: pasan de 113 días en promedio en 2024 a 124, si no me equivoco, en 2025”.

    Pardo señaló que también se produjo un incremento en los beneficios o ayudas familiares, explicado por la implementación de la ley de embarazos múltiples y debido a más “ayudas extraordinarias, es decir, apoyos a neurodivergencias, que han crecido sistemáticamente después de la pandemia tanto en número de usuarios como en montos erogados. A su vez, dentro de las ayudas extraordinarias, estamos viendo un crecimiento para cubrir lo que es la cuota instituto, que es más del 97% de lo que se paga por ayudas extraordinarias. Se exige siempre que el médico indique dos tratamientos, y lo que estamos viendo es que está creciendo el tratamiento de psicoterapia. O sea que está siendo también una forma de apoyo a lo que es la salud mental”.

    En la exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas que tiene actualmente a consideración la Cámara de Diputados, se indica que los egresos del BPS por subsidios por enfermedad mostraron un crecimiento de 17,7% en 2025 respecto de 2024. Los trastornos mentales representaron el 26% de los egresos en las prestaciones por enfermedad el año pasado y fueron una de las principales causas, junto con las patologías osteomusculares y del tejido conjuntivo.

    En cantidad de personas, los beneficiarios por salud mental pasaron de 8.690 en 2024 a 10.646 en 2025, un aumento de 22,5%, informó Pardo a Búsqueda.

    La tendencia respecto de los subsidios a ese tipo de patología se mantiene en 2026.

    A mayo, 56.232 personas recibían subsidio por enfermedad de cualquier tipo, un 8% más que en igual mes de 2025. De ese total, 12.157 casos correspondieron a patologías mentales, por lo cual se mantiene como una de las categorías más relevantes.

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