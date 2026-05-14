BROU aplica “enfoque de ‘tolerancia cero’” ante corrupción y soborno; recibió tres denuncias en 2025

Como algunas otras instituciones públicas, el Banco República (BROU) empezó en años recientes a aplicar políticas anticorrupción y antisoborno que, poco a poco, van calando dentro de una organización —la mayor del sistema financiero uruguayo— en la que trabajan casi 3.400 personas.

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Desde diciembre de 2024, el BROU activó un canal digital “destinado a facilitar la detección y el reporte de irregularidades”. Funciona con un formulario de contacto en la página institucional, que envía un mail a la casilla [email protected] y es recibido por los cuatro integrantes de ese órgano y la Secretaría del banco. Durante 2025 se recibieron tres denuncias, según respondió el República ante un pedido de acceso a la información de Búsqueda .

Inicialmente, ese canal de recepción de denuncias funcionó sin que el banco tuviera políticas anticorrupción y antisoborno, las que fueron aprobadas por su directorio en julio del año pasado. Ese documento, de cuatro páginas, señala que “la corrupción y el soborno socavan la confianza en las instituciones y erosionan el tejido social. La lucha contra estos actos implica un compromiso inquebrantable que guía cada aspecto de la organización. Nuestra institución, en calidad de ente autónomo del Estado, se erige como un modelo de integridad en el sector financiero, defendiendo un enfoque de ‘tolerancia cero’ hacia prácticas corruptas y de soborno, en todas las áreas de sus negocios”.

Como objetivos de estas políticas, expresa la intención de “promover la transparencia en la gestión, disuadiendo cualquier práctica de corrupción y/o soborno tanto en el BROU como en las empresas asociadas” en las que tiene participación accionaria, como República AFAP o República Microfinanzas.

Define la corrupción como el “uso del poder o la autoridad para beneficio personal, a menudo a través de medios ilegales o poco éticos”, y el soborno como la “oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independientemente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona”.

Álvaro García, BROU Álvaro García, presidente del BROU, en la casa central de la institución. Mauricio Zina/adhocFOTOS

El documento establece que las personas que, directa o indirectamente, “representen, invoquen, involucren o de alguna manera asocien al BROU con sus operaciones, actividades o negocios deben poner el máximo cuidado y la debida diligencia en aplicar la normativa destinada a la lucha contra la corrupción y/o el soborno”.

Como principio general, estas políticas disponen que “se prohíbe la corrupción y el soborno en todas sus formas, saliente y/o entrante, como, por ejemplo: pagos de facilitación, comisiones no autorizadas, obsequios, renta, hospitalidad, viajes, entretenimiento, contribuciones benéficas, donaciones, caridad, becas, descuentos” o “cualquier otro tipo que implique beneficio o ventaja, que de otra forma no se obtendría”.

Sobre el alcance, aclara que este principio “no comprende las atenciones, producto de las prácticas habituales y que no implican un compromiso ni sugerencia de cambio de favores”.

Dispone, asimismo, que ante la “detección, observación y/o sospecha de un acto de corrupción y/o soborno en el ámbito institucional y/o del conglomerado BROU, se debe denunciar”.

Según estas políticas, el BROU y sus empresas vinculadas “se comprometen a mantener y actualizar en forma continua un Programa de Mitigación de Riesgos de Corrupción y/o de Soborno”, teniendo como premisas “conducir la actividad comercial de forma justa, honesta y transparente”; “no pagar ni ofrecer sobornos en nombre propio ni de la institución, ya sea directa o indirectamente, para conseguir ventajas comerciales”; “no aceptar sobornos, tanto directa como indirectamente, para conceder ventajas comerciales o de otro tipo, ni permitir que estos sean aceptados en nombre propio o de la institución”; “evitar hacer negocios con quienes no acepten los valores institucionales, perjudicando la reputación”, y “llevar registros claros y actualizados de los patrocinios y/o donaciones” que realice el banco o sus sociedades relacionadas.

El documento también enuncia disposiciones relativas a los “conflictos de interés” y aclara que estas pautas de conducta se deben aplicar tanto en las relaciones entre los funcionarios, como en las que mantengan con los clientes, los proveedores o cualquier otro tercero.

Por último, dispone que el personal del BROU y de las empresas vinculadas tienen la obligación de participar en las actividades de capacitación en prácticas anticorrupción y antisoborno que correspondan, según el cargo que desempeñen. La respuesta al pedido de acceso informa que desde 2021 “se han cubierto 3.030 plazas” de capacitaciones en estas temáticas.

Las denuncias

El formulario previsto en la web institucional pide al denunciante identificarse con nombre, documento de identidad, país, teléfono y mail. Se indica que puede utilizar esa vía “cualquier persona física o jurídica que tenga argumentos para realizar una denuncia vinculada a temas éticos”.

Aclara que “no se analizarán denuncias por abuso o acoso sexual, por discriminación, por abuso de autoridad o acoso laboral por parte de un jefe o colega”.

Las tres denuncias canalizadas durante 2025 hacia el Comité de Ética del BROU no produjeron mayores resultados. Una “no era competencia” de ese órgano, “por lo que se derivó al Comité de Sostenibilidad y se le comunicó esto al denunciante”, indicó el banco en su contestación a Búsqueda. Otra “no tenía información suficiente para la identificación del asunto y su correspondiente investigación; tratándose de una denuncia anónima y sin datos de contacto hubo de desestimarse”. Una tercera “se investigó siguiendo los preceptos del Código de Ética y se elaboró el informe final, que se elevó a directorio” y este “resolvió su archivo”.

El BROU cuenta con activos por unos US$ 25.400 millones y tiene pasivos —principalmente depósitos de sus clientes— por US$ 22.569 millones, según su memoria de 2025.