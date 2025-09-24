Álvaro García: “el BROU dispone de recursos y quiere crecer, particularmente en el sector agropecuario”

“El banco dispone de recursos y quiere crecer, en todos lados, pero particularmente en el sector agropecuario”, comentó el presidente del Banco República, Álvaro García , en esta entrevista, realizada durante la reciente edición de la exposición Rural del Prado.

El jerarca comentó que durante esta gestión se le dará continuidad a las políticas que se venían desarrollando en el banco, “en función de la solidez del patrimonio, de la salud de la cartera, de los resultados, con algunos énfasis que nos pareció importante llevar adelante, vinculados con dos procesos transversales del mundo de hoy: la digitalización y la sostenibilidad”.

Expo Prado Con la presencia de Álvaro García, se inauguró el stand del BROU en la Expo Prado

Consultado por el endeudamiento del sector agropecuario respondió que “no es un problema”, y que la morosidad “está en niveles absolutamente razonables”.

En referencia a la línea de crédito para la compra de campos, dijo que “las cosas que funcionan bien seguirán existiendo”. Y agregó que espera mayor demanda de la línea de crédito para riego, a partir del impulso que se le dará a esa herramienta desde el gobierno. Señaló que esa tecnología tiene condiciones muy favorables para los productores de todas las escalas.

Sobre la baja de la tasa de interés y los anuncios de nuevos ajustes por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, García dijo que “puede afectar” el resultado del banco, que tiene colocados unos US$ 24.000 millones de activos. La cifra representa una tercera parte del producto bruto nacional. Por otro lado, “se puede abaratar el crédito”.

¿Con qué Banco República se encontró?

El Banco República, después de la crisis de 2002, estuvo quebrado prácticamente. La Ley de Fideicomiso de 2003, de alguna manera, abrió la posibilidad de separar las carteras categoría 5 y darle patrimonio positivo al banco. A partir de allí, en los últimos 20 años ha tenido un proceso virtuoso importante, ha pasado por cambios de gobierno, y ha generado un gobierno corporativo fuerte, que le da continuidad.

En ese marco dijimos: vamos a mantener una continuidad del banco, en función de la solidez del patrimonio, de la salud de la cartera, de los resultados del banco, con algunos énfasis que nos pareció importante llevar adelante, vinculado con dos procesos transversales del mundo de hoy, que son la digitalización y la sostenibilidad.

Esto, respetando los dos roles del banco: el comercial, en competencia, competencia dura muchas veces; y el rol de banco de desarrollo, que el Banco República lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, urbanas y rurales, por lo tanto, también estamos hablando de los productores.

¿Cómo ve el endeudamiento del sector agropecuario?

No es un problema para nosotros. El banco analiza empresa a empresa, grupo económico a grupo económico. Lo importante es que esté en un nivel sano. La morosidad está en niveles totalmente razonables, confortables. Por lo tanto, al analizar uno a uno vas analizando las posibilidades, y hasta dónde puede llegar cada caso.

En el crédito siempre hay una balanza. Por un lado, querés dar el mayor volumen de crédito posible, porque eso implica producción, empleo y demás; pero por otro lado tenés que dar un crédito sano. Por lo tanto, el volumen de crédito y la morosidad son dos factores importantes.

La morosidad, como decía, está en niveles absolutamente razonables, y como se analiza caso a caso, tenemos tranquilidad. Tener endeudamiento es bueno, lo que no es bueno es el sobreendeudamiento. Eso es algo que el banco no lo permite, y por eso se analizan los casos uno a uno.

¿Hay espacio para avanzar en financiamiento al sector agropecuario por parte del Banco República?

Espacio hay, plata hay. El banco dispone de recursos y quiere crecer, en todos lados, pero particularmente en el sector agropecuario. Por lo tanto, la disponibilidad de recursos no es un problema. El tema son los proyectos, estamos abiertos permanentemente a recibir proyectos.

¿Faltan proyectos de inversión?

No es que falten, pero si vienen más serán bienvenidos. Los proyectos que tengan viabilidad, que tengan garantía. Generalmente, en el mundo de hoy, cuando decimos garantía nos referimos a muchas cosas, como un flujo de fondos futuro, que tenga certidumbre.

Son muchos mecanismos, tanto con el Estado atrás, a través de fondos que existen en salud, por ejemplo, con las cápitas del Sistema Nacional Integrado de Salud; las intendencias, con los fondos que reciben del Estado; o flujos de fondos privados, de gente que tiene cobranzas, que los puede poner como garantía, independientemente de las garantías prendarias o hipotecarias.

¿Cómo imagina al BROU participando de la política de desarrollo del riego que está impulsando el gobierno?

Queremos estar en el equipo y jugando en primera línea, si es posible, en materia de financiamiento. El banco tiene líneas de crédito para riego. Hay una línea muy exitosa para compra de tierra y otra línea que queremos promocionarla más, para inversiones en riego, que tiene condiciones muy parecidas.

Con esta iniciativa que se publicitó hace unos días en la Rural del Prado, el banco está completamente involucrado y poniendo a disposición esa línea u otras que haya que estudiar, para atender las necesidades de las empresas.

¿Cómo va a seguir trabajando el BROU en la línea de crédito para la compra de campos?

En el mismo sentido. Equipo que gana no se cambia, como dice la frase. Las cosas que funcionan bien seguirán existiendo. Es un crédito para la compra de predios de todos los tamaños. Esta es una aclaración importante, que tuvimos que hacer en varias de las reuniones que mantuvimos en la Rural del Prado.

No estamos hablando solamente de grandes productores, sino también de medianos, pequeños y micros. Muchísimos productores de algunas hectáreas han utilizado esta modalidad, para aprovechar la oportunidad de comprar el campo lindero. El banco permite la posibilidad de comprar en plazos, que para micro y pequeños productores, van hasta 30 años.

Esto era algo impensado hasta hace 10 años atrás

Sí, y hoy es un crédito muy usado. Creemos que es muy importante, porque mejora el perfil de la producción. Capaz que puede duplicar la escala, por más pequeña que sea.

¿Qué factores influyen para tener este tipo de créditos disponibles en el mercado?

El banco quiere proyectos, quiere avanzar en el otorgamiento de créditos, en este caso tiene la garantía hipotecaria del campo, que es una tranquilidad. Pero hay que demostrar flujos de fondos que permitan el repago, porque al banco tampoco le interesa quedarse con una cartera inmobiliaria, no somos un banco inmobiliario, sino que queremos fomentar la producción.

Por lo tanto, la garantía hipotecaria del campo permite hacer la operación, y después se estudian los flujos, con plazos para productores grandes y medianos, de hasta 15 años, y para pequeños y micro productores de hasta 30 años. Ahí los números tienen que cerrar.

¿La línea de crédito para inversiones en riego no ha tenido la demanda esperada?

A partir de este impulso que se le dará a esta política de riego esperamos que la gente se arrime al banco y pregunte por esta línea de crédito. Creemos que estamos cubriendo todas las necesidades que puedan existir, sin importar el tamaño de la empresa. Con esta línea también se puede ir hasta plazos muy largos, con tasas muy convenientes.

¿Qué novedades presentó el BROU en la Rural del Prado?

Presentamos la tarjeta Visa Agro, con el sello Visa. La novedad que tiene la tarjeta, que es única en ese sentido, es adaptar los plazos de exigibilidad de la deuda en la compra con tarjeta a los plazos del agro. No funciona solamente como una tarjeta de crédito tradicional, aunque se puede usar así, pagando mes a mes, sino que el cliente puede definir que se le haga exigible a los tres meses, o a los seis meses.

Esto implica que la compra de insumos, como semillas, se puede realizar antes de sembrar un cultivo, por ejemplo, y que el pago sea exigible después de la cosecha, cuando se vendió la producción.

En cuanto al costo, es como la tarjeta tradicional, hasta un mes no tiene recargo, después de ahí corren los intereses. En el caso de los plazos más largos tiene una tasa muy bonificada, bastante menos de la mitad en la tasa en pesos, y un 30% menos para la tasa en dólares. Las compras se pueden hacer en las dos monedas.

Esto aporta, además, mayor agilidad en el acceso al crédito.

Claro, cualquier cliente del banco puede pedir la tarjeta y obtenerla de manera inmediata, ahí se le adjudicarán los límites de compra. Y teniendo la tarjeta a mano el productor puede ir a comprar los insumos y pagarlos a los tres meses o a los seis meses.

¿Cuál será la estrategia para bancarizar a pequeños y microemprendimientos rurales y urbanos?

Apuntamos a todo tipo de actividad, industrial, comercial, de servicios. Hemos sacado algunos productos, uno muy importante, que lo presentamos hace algo más de un mes, que está teniendo muy buena respuesta, es el BROU a mano comercios.

Una persona que está brindando servicios en el campo se tiene que trasladar, y lo que le permite este producto es cobrar a través de su celular, que funciona como un pos, arrimándole otro celular, con un código QR, o una tarjeta de débito o de crédito, de cualquier parte del mundo. Si es con código QR el dinero entra inmediatamente en la cuenta, y si es con tarjeta se acredita a las 24 horas.

La conectividad que tiene Uruguay, de las más alta de la región, permite que sea una herramienta importante.

Ayuda muchísimo. Además, no tiene el costo de compra de pos, ni de arrendamiento mensual del aparato. Esto está disponible para la tecnología Android, que es el 80% de los celulares que hay. No está disponible para Iphone, porque Apple no lo disponibilizó, pero el día que esté disponible lo incorporaremos.

Es algo muy importante, por ejemplo, para los feriantes, delivery, cuentapropistas, para cualquiera que brinde servicios a domicilio, como plomeros, electricistas, profesionales o cualquier tipo de emprendimiento.

¿Cómo fue el relacionamiento con los distintos actores del sector agropecuario en esta Rural del Prado?

El BROU tuvo su estand, que en la tarde funcionó como una sucursal del banco, con un cajero automático en la puerta, que fue muy utilizado por la gente. Y durante la mañana, cuando estuvo cerrada la sucursal, usamos el estand para mantener reuniones con diferentes gremiales.

El banco les presentó una lista, con una muy amplia gama de productos y servicios para el agro, y quedamos a disposición para seguir trabajando, y no llegar solo a las directivas de las gremiales sino a los productores en diferentes lugares del país.

Muchos productores reclaman que las sucursales del interior desconocen productos financieros que se anuncian desde la casa central del BROU.

No hay que perder la perspectiva de que en el Banco República somos 3.500 personas, y la transmisión de cosas que se resuelven a nivel de directorio y de alta gerencia, que son 20 o 25 personas, después hay que transmitirlas al resto de la organización.

Hay mecanismos muy fuertes de transmisión, de manera permanente, en el mail del banco se están brindando las informaciones sobre los nuevos productos, el aviso para que los ejecutivos de las sucursales estén informados. Pero después están todos los instructivos, de procedimientos sobre cómo se deben llevar adelante.

Ese es un trabajo permanente. Como además el banco está lanzando muchos productos nuevos, esto se incrementa. Por lo tanto, la mejora de esa comunicación no tiene fin.

Además, el banco está procesando una renovación generacional que es muy grande. Hoy en día el tradicional Banco República tiene cara de mujer joven. Recorrés las sucursales y lo ves. En el último llamado ingresaron 107 funcionarios, 76% mujeres, con 32 años de promedio. Esa renovación implica la necesidad de aprovechar la experiencia de los más veteranos y más veteranas.

¿Qué implican los productos para proyectos sostenibles?

Quisimos poner el tema de la sostenibilidad como un concepto transversal clave, no solo para el banco, ni para el Uruguay, sino para el mundo. Utilizamos un mecanismo que había sido exitoso, que fueron las licitaciones de proyectos, que se hicieron de 2005 en adelante, que hoy no tiene sentido hacerlas de manera general, pero planteamos aplicar esa tecnología al tema sostenibilidad.

Estamos hablando de cuestiones que sean sostenibles, principalmente de manera ambiental, como energías renovables, movilidad sostenible, tratamiento de residuos, economía circular, tratamiento de agua. Todo lo que afecta la ecología en el campo es objeto de este llamado.

Pero puede haber también sostenibilidad social. El otro día nos preguntaban si la mejora tecnológica de ponerle una cabina a un tractor entraría, creemos que sí, porque es una mejora de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, es bastante amplio el concepto. Por supuesto, tiene que tener sostenibilidad económico-financiera, porque es lo que evalúa el banco.

En febrero del año que viene los proyectos que se cataloguen como sostenibles, considerando empresas de todos los tamaños, sin importar rubro, van a tener una mejora de tasa, de plazo y en el porcentaje del proyecto financiado por el crédito.

¿Está acotado el número de proyectos para este llamado?

No. Acordate de lo que hablamos al principio: el banco está ávido de proyectos. Ponemos el foco en esto, y todos los proyectos que podamos financiar serán financiados.

¿Cómo observa el panorama internacional, sobre todo la posibilidad de más bajas en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU.?

El banco lo está analizando permanentemente, tiene una liquidez y colocaciones muy importantes. Esto es súper relevante, porque cualquier movimiento en la tasa afecta los resultados del banco. Siempre estamos buscando las mejores soluciones y las más seguras, dado que nuestro accionista es el pueblo uruguayo, a través del Estado.

Una baja de la tasa de interés puede afectar el volumen del resultado, naturalmente, porque el banco está colocado en instrumentos AAA (bonos y acciones con la calificación crediticia más alta) o AAB.

¿La otra cara es que baja la tasa para el financiamiento de proyectos?

Claro, porque toda baja en la tasa de interés favorece la economía real.

¿Cuánto tiene colocado el BROU en esos instrumentos?

El Banco República tiene unos US$ 24.000 millones de activos, esto es, aproximadamente, una tercera parte del producto bruto nacional.

¿Es récord?

Sí, ha venido creciendo, de manera permanente. El pasivo se ubica algo por encima de US$ 20.000 millones, o sea que tenemos más de US$ 3.000 millones de patrimonio. De los US$ 24.000 millones de activos hay casi US$ 5.000 millones que corresponden a crédito empresa y US$ 3.000 millones a créditos a personas. El resto de los activos están en liquidez y colocaciones, maximizándolas, pero con un criterio conservador, de seguridad.