Buquebus plantea invertir US$ 66 millones en modernizar terminal de Montevideo y reconstruir muelle Maciel

Luego de que en marzo la Administración Nacional de Puertos ( ANP) declarara de interés la iniciativa privada de Buquebus (Los Cipreses S.A.) que promueve invertir en modernizar y ampliar la terminal fluviomarítima del Puerto de Montevideo, el organismo hizo público ese expediente y su Área de Comercialización ya elaboró las bases generales del llamado público para la concesión.

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La iniciativa privada promovida por la empresa del argentino Juan Carlos López Mena —que bajo la administración anterior había reafirmado su interés y planteó a las actuales autoridades alternativas al proyecto primario— prevé una inversión de US$ 65,6 millones, según la documentación a la que accedió Búsqueda .

El proyecto, presentado en noviembre de 2025, “estima procedente un plazo de 50 años de concesión” y prevé modificaciones, ampliaciones y nuevas construcciones en una primera etapa para la reorganización del flujo de vehículos y personas, además de la reconstrucción del centenario muelle Maciel.

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En una segunda fase, Buquebus está dispuesto a invertir en conectar la terminal con la ciudad a través de un puente elevado para personas y vehículos, y a realizar obras en una manzana lindera al edificio sede de la ANP.

La idea de modernización y aumento de capacidad de la terminal busca potenciar la conexión con Argentina y dinamizar el turismo asegurando la “paridad competitiva con Buenos Aires”, señala la propuesta de la empresa de transporte fluvial.

El diseño del proyecto, plantea, “permitirá la adaptación a diferentes soluciones para el futuro cruce hacia la ciudad”.

62378.jpg Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus.

Desde el 2015, la gestión de la terminal fluviomarítima se encuentra en manos de la ANP, tras dos décadas de haber estado concesionada a Buquebus. En paralelo a que la empresa de transporte reafirmó su interés en la inversión presentada en el período pasado, reclamó a esta administración por los problemas de infraestructura, mantenimiento edilicio, reparación de la manga y falta de dragado en la dársena fluvial.

Entre enero y abril de este año más de 316.770 pasajeros pasaron por la terminal de Montevideo embarcando hacia Buenos Aires o llegando desde la capital argentina en los barcos de Buquebus, el único operador habilitado hasta el momento para brindar ese servicio de conexión fluvial.

En todo 2025 el movimiento total de pasajeros fue de 795.577, un incremento de 29% respecto al 2024.

Colonia Express (Lumary S.A.), que compite con Buquebus en la línea desde Colonia, se encuentra gestionando ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas una autorización para navegar la ruta Montevideo-Buenos Aires.

De hecho, en los próximos meses esa empresa prevé inaugurar el buque Montevideo Express. Lo hará en el puerto coloniense, donde reforzará la línea con un aumento de la capacidad de transporte. El nuevo buque de alta velocidad tiene una capacidad para 600 pasajeros y 60 autos.

La iniciativa de Buquebus

La propuesta, titulada “Nueva terminal multimodal de Montevideo”, describe que actualmente la infraestructura de la terminal de cruceros y la de arribos y partidas de Buquebus “carece de una coordinación integral y compartición adecuada de instalaciones”, lo que afecta “la fluidez de vehículos y pasajeros”.

Apunta además que la “terminal histórica de Buquebus, si bien posee un valor arquitectónico notable, no cumple con los requisitos contemporáneos para el creciente número de visitantes que utilizan estos servicios como puerta de entrada a Montevideo. Se hace evidente la necesidad urgente de una nueva terminal multimodal que no solo responda a las demandas operativas del puerto en constante evolución, sino también enriquecer el paisaje urbano y turístico de la ciudad, aprovechando vistas panorámicas hacia la bahía y el centro histórico”.

El texto sostiene que una “nueva terminal multimodal no solo fortalecerá” la posición del Puerto de Montevideo como “hub regional clave”, sino que “realzará su valor” patrimonial y turístico.

Captura de pantalla 2026-06-09 a la(s) 16.09.38 Captura de uno de los diseños incluidos en la iniciativa privada. Buquebus

Para ese fin, se propone en una primera etapa la intervención en cuatro áreas en el predio portuario.

En materia de infraestructura en la terminal, por ejemplo, incluye la construcción completamente a nuevo del muelle Maciel, dado el “avanzado y desalentador deterioro estructural”. Según la propuesta, el diseño tendría dimensiones similares al actual y la construcción será en tramos, para no entorpecer la operativa.

Otra área de acción refiere a la ampliación del estacionamiento, a fin de descongestionar el predio. Se plantea multiplicar por cinco la capacidad actual, con una planta baja y cuatro niveles, creando además lugares para embarque y desembarque, espacios para taxis, rentals, etcétera. Propone colocar un sistema de paneles fotovoltaicos (que den sombra a los vehículos del último nivel de ese edificio) para reducir el consumo de energía de la terminal y reflejar además la “apuesta de la empresa” por las fuentes renovables y el cuidado del ambiente.

En cuanto al pabellón histórico de la terminal, propone reconvertirlo a un welcome center, donde se realizaría el check-in. El emblemático edificio se mantendría como la “pieza central” de la terminal, donde se distribuye todo el flujo de pasajeros, y se instalarán actividades gastronómicas y vinculadas al turismo. De prosperar la iniciativa, desde este pabellón se conectaría a futuro la nueva vía aérea hacia el embarque y hacia la ciudad. La actual zona de acceso al pabellón principal se transformará, según la propuesta, en una “plaza-rotonda parquizada”.

La cuarta intervención edilicia en el área portuaria está prevista para el anexo de la terminal, que duplicaría su capacidad. Se propone reciclar el edificio anexo de prembarque y arribos, y la renovación completa de la pasarela y la instalación-construcción de mangas móviles que permitan usarlas en diversos tipos de buques.

Captura de pantalla 2026-06-09 a la(s) 16.41.43 Vista aérea de la modernización de la terminal fluviomarítima proyectada con áreas verdes. Expediente de ANP

Eso produciría una “imagen de avanzada tecnología”, lo que posicionaría a la terminal en la “misma escala” de otras de la región y “en diálogo” con la de Buenos Aires, que actualmente está en “obras de gran envergadura”, indica el proyecto.

La ampliación del anexo sería lateral y en altura, creando un nuevo piso para VIP y free shop y un sector en planta baja para oficinas.

Según la iniciativa, la terminal de ómnibus seguiría en su ubicación actual y se sumaría un nuevo andén.

Inversión y plazos

En esas transformaciones y obras de ampliación, el monto de inversión estimado por Buquebus —incluyendo las leyes sociales— asciende a US$ 65.581.432.

Ese total se desglosa en US$ 25 millones en la construcción a nuevo del muelle Maciel (que data de 1928 y tuvo reparaciones en 1965), que se propone realizar en tramos. Inicialmente, se plantea la realización de un estudio geológico para fundarlo, y el estudio y el diseño del proyecto ejecutivo. Eso llevaría unos cinco meses; en tanto, la obra propiamente dicha demandaría 12 meses de ejecución por cada fase: la de reconstrucción del sector Sur, de 180 metros lineales, y la reconstrucción del sector Norte, de unos 160 metros de extensión, donde hoy se está operando.

En el edificio central, la inversión rondaría en US$ 1,1 millones, detalla. Otros US$ 11,1 millones insumirían las obras del edificio anexo. La ampliación del estacionamiento demandaría US$ 13,7 millones.

Otras inversiones de menor porte serían en un parque y en circunvalaciones nuevas (US$ 1,5 millones), en la pasarela, las mangas y dos pontones (US$ 3 millones), y otros US$ 1,6 millones para “imprevistos”.

Segunda etapa

Según surge del expediente, Buquebus señaló a la ANP que en una segunda etapa de inversión, “de acuerdo al desarrollo del negocio” y “con un margen de no menos de cinco años respecto al cumplimiento de la primera etapa”, está dispuesta a realizar la conexión de la terminal con la ciudad mediante un puente y obras a realizar en nueve padrones de la administración. Esos terrenos comprenderían la manzana conformada por la rambla 25 de Agosto y las calles Juan Lindolfo Cuestas, Piedras y Guaraní. La superficie total es de 8.144 metros cuadrados.

Captura de pantalla 2026-06-09 a la(s) 16.41.19 Imagen incluida en estudio de viabilidad de la Intendencia de Montevideo, de diciembre de 2025. Expediente de ANP

En 2023, el plan de la empresa proponía una conexión o “galería elevada (10 metros) de casi 300 metros de longitud en tres niveles para la circulación de vehículos, pasajeros y paseo público urbano superior”. Para esa pintoresca obra se estimaba una inversión superior a los US$ 10,8 millones.

En una de las reformulaciones de la propuesta, fechada en mayo del 2025, el puente/viaducto planteado tiene 220 metros de longitud, nueve de ancho y 10 metros de altura, y un sistema de apertura para el tránsito libre de maquinaria u objetos de mayor altura. El texto de la iniciativa indica que esta intervención en altura permitiría la “continuidad del paseo costero” y de la Ciudad Vieja. “Sería fin y comienzo, ya que la terminal estaría recibiendo turistas, los cuales partirían hacia la ciudad, generando sinergias con todo el entorno del ex Club Neptuno, antigua Facultad de Matemáticas y todo un sector a desarrollar de Ciudad Vieja”, apunta.

“Este viaducto facilitará no solo la interconexión física entre la ciudad y el puerto, sino también la integración binacional con Argentina, promoviendo la accesibilidad transfronteriza”, agrega.

Captura de pantalla 2026-06-09 a la(s) 17.06.54 Imagen de puente/viaducto proyectado con tres niveles. Expediente de ANP

Durante la actual administración, la ANP consultó a la Intendencia de Montevideo sobre la “viabilidad” de ese tipo de conexión entre la terminal fluviomarítima y la ciudad. La Comisión de Iniciativa Privada de la ANP indicó que esa obra tendría “compatibilidad” con el “plan de desarrollo de Ciudad Vieja” del gobierno departamental.

Según una resolución del Directorio de la ANP de marzo pasado, esa segunda etapa de obras de la “conexión a desnivel” debería definirse entre el año cero y el tercero de la concesión y comenzar como máximo en el tercero, para finalizar antes del sexto año de la concesión.