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    Caja Notarial tuvo déficit en 2025, al cerrar la etapa de “prueba” para considerar su sostenibilidad

    La cantidad de pasivos creció más que los escribanos que aportan, a la vez que decrecieron las ganancias por inversiones forestales en comparación con 2024

    Sede de la Caja Notarial.&nbsp;

    Sede de la Caja Notarial. 

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    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de mejorar sus números en 2024, el resultado integral del ejercicio de 2025 de la Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS) empeoró y tuvo un déficit de $ 748 millones, equivalente a US$ 18,2 millones convertido al tipo de cambio promedio de ese año.

    En 2024, la institución había arrojado un superávit de $ 164 millones, es decir, unos US$ 4 millones.

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    La reforma de la seguridad social instalada por el gobierno anterior con la Ley 20.130 exceptuó la convergencia de la CNSS al Sistema Previsional Común —eximió a los nuevos afiliados de aportar obligatoriamente a una administradora de fondos previsionales (AFAP)—, pero con la condición de que, luego de tres años de vigencia de la norma, que se cumplen en este 2026, la institución demuestre capacidad de tener sostenibilidad financiera. Una vez finalizado el plazo “de prueba”, el órgano encargado de analizar los últimos tres ejercicios —2023, 2024 y 2025— para recomendar un proceder al Poder Ejecutivo sería la Agencia Reguladora de la Seguridad Social, al momento inactiva.

    Según cálculos propios del instituto, el sistema previsional notarial cuenta con un horizonte de sostenibilidad financiera hasta el año 2042.

    Pasividades

    La caja de los notarios cerró el año pasado con 10.536 afiliados; desde esa perspectiva, es más pequeña que los otros dos institutos previsionales paraestatales (de bancarios y de profesionales universitarios). Frente al ejercicio previo, aumentó un 5% la cantidad de pasivos —jubilados y pensionistas— y se redujeron en 1% los cotizantes. Eso deja una relación de 2,4 afiliados activos por cada pasividad en curso de pago.

    Según el balance financiero, en 2025 pagó $ 4.338 millones en jubilaciones y pensiones, mientras que la recaudación por el “montepío notarial” aportado por los afiliados activos fue de $ 3.986 millones.

    Para aminorar la presión de una creciente esperanza de vida entre sus afiliados, entre otros argumentos, la institución implementó en 2020 una reforma (Ley 19.826) que fijó una progresión a los 65 años de edad para el retiro, redujo tasas de reemplazo y estableció un aumento de los aportes mínimos de los activos cada cuatro años de acuerdo con los balances financieros de la caja. En la actualidad, la tasa de aportación es del 19%.

    Inversiones

    La CNSS invierte sus ingresos en activos de su propiedad —explotaciones ganaderas, forestales e inmobiliarias—, además de inversiones financieras. Se desprende de su memoria anual que por ellas tuvo ingresos netos totales en 2025 por US$ 13,3 millones, un descenso de 2% respecto al año anterior.

    En 2024, las ganancias por inversiones forestales explicaban casi la mitad del total, pero en 2025 se redujeron 37,6% por un “retroceso” en la venta de pino, que en el ejercicio anterior mostró mejoras en la demanda, y eucalipto.

    Los retornos por instrumentos financieros —sobre todo deuda soberana y fideicomisos con participación estatal— se incrementaron 16,2%, lo que explicó la mayoría de ingresos por inversión.

    Por otro lado, el patrimonio total de la CNSS también tuvo un leve descenso del 5% el año pasado, totalizando en $ 14.960 millones (unos US$ 364 millones).

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