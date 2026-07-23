Comisión desestimó efectos en la competencia por acuerdo de compra de pórtland entre intendencias y Ancap

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodeco) evaluó de manera preliminar que la eventual exclusividad de compra del pórtland que produce Ancap para las obras que realizan las intendencias no limitaría de forma sustancial la competencia ni generaría efectos adversos sobre precios, cantidades, calidad u otras variables relevantes en la actividad de las demás empresas proveedoras y fabricantes que participan en el mercado.

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Un estudio realizado por la comisión, fechado en mayo, relevó que en los últimos años la demanda de cemento pórtland por parte de los gobiernos departamentales fue “muy reducida” y representan una “porción marginal” en relación con el consumo nacional. Ese fue uno de los argumentos para desestimar que el impacto de un acuerdo que establezca exclusividad en beneficio de Ancap desaliente la permanencia en el sector del resto de los comercializadores al elevar sus costos o reducir su “escala eficiente” de operación del negocio.

En consecuencia, el informe señaló que la política que se impulsa no permite concluir que tenga la “aptitud objetiva para impedir, restringir o distorsionar la competencia” en el sector.

El análisis fue entregado como parte de la respuesta a un pedido de informes realizado por el senador colorado Pedro Bordaberry a propósito de la iniciativa del Ministerio de Industria de orientar o determinar exclusividades en la compra de pórtland producido por Ancap por parte de los gobiernos departamentales, en la búsqueda de mejorar la ecuación de ese negocio que arrastra pérdidas para el ente hace más de dos décadas.

A fines de mayo, el Congreso de Intendentes aprobó la propuesta de firmar un convenio marco con Ancap para la compra de pórtland, lubricantes y combustibles. El acuerdo aún no se firmó porque su contenido viene siendo elaborado por los equipos técnicos de Ancap, que hace pocos días elevaron una nueva redacción a consideración de las partes, dijeron a Búsqueda fuentes del ente.

Proporción “marginal”

El informe técnico de la Coprodeco relevó que las toneladas adquiridas por las intendencias representaron entre 0,3% y 1,4% del mercado entre 2023 y 2025; fueron de 2.400 a 12.000 toneladas, en un consumo del orden de 850.000 toneladas al año.

La comisión alegó que, según la literatura económica, la sola existencia de una cláusula de exclusividad “no resulta suficiente para generar preocupaciones desde la perspectiva de la competencia”. Y añadió que, para que una conducta de esa naturaleza “pueda producir efectos exclusorios” de otros participantes en el mercado o incluso su cierre (“foreclosure”), es necesario que el poder de compra de una empresa o un conjunto de agentes vinculados contractualmente represente una porción de mercado de magnitud que “limite de forma significativa las oportunidades comerciales de los competidores actuales o potenciales”.

De acuerdo a la información y la evidencia disponibles sobre el mercado del pórtland en el país, así como a las consultas y reuniones mantenidas con otros agentes, la comisión evaluó que no es posible “sostener que una eventual exclusividad de compra genere un cierre de mercado”.

Adujo que la “proporción de demanda potencialmente afectada sería marginal en relación al volumen total comercializado en el mercado nacional, lo que permite desestimar razonablemente la plausibilidad de efectos exclusorios significativos sobre los restantes proveedores de cemento pórtland”. “En efecto, los restantes productores continuarían teniendo acceso a más del 98% de la demanda nacional del producto”, agregó.

Apunta que una “eventual política de compras centralizada o coordinada podría responder a finalidades vinculadas a la mejora de eficiencia administrativa, simplificación de procesos de adquisición o la sostenibilidad económica de una empresa pública. Ello resulta especialmente relevante, en la medida que la iniciativa se enmarca en un ‘plan de reorganización del negocio del pórtland’ de Ancap, cuyos objetivos incluyen ‘mejorar la ecuación del negocio del pórtland y generar un horizonte más optimista para la actividad y el empleo asociado’”.

Más allá de la información analizada y de las conclusiones “preliminares” a las que arribó la Coprodeco, los comisionados indicaron el 2 de julio, según surge del expediente, que la valoración definitiva del asunto deberá surgir de la implementación concreta de la conducta y de sus efectos reales o potenciales en el mercado, por lo que “mantiene el compromiso” de seguir analizando el comportamiento de las adquisiciones que realicen los gobiernos departamentales.