Compras públicas: ahorros a través de “convenios marco” lo hacen un procedimiento “preferente”

La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) estima que desde su implementación en 2015 a la fecha el sector público ahorró de manera efectiva unos US$ 200 millones al emplear esa modalidad de adquisición

La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) no tiene el rol de comprador, sino que lleva adelante procedimientos de agregación de demanda del sector público con el fin de generar eficiencias.

Una de las modalidades de adquisición implementada hace algunos años en Uruguay es el “convenio marco”: se establecen las condiciones técnicas y comerciales en que ciertos productos o servicios deben ser ofertados a través de una tienda virtual disponible en el ámbito de la agencia durante cierto plazo, y distintas reparticiones públicas pueden abastecerse allí. Entre los convenios más recientes, están uno de artículos de limpieza y otro para materiales —más de 450 artículos— destinados a la refacción y mantenimiento edilicio.

La directora de la ARCE, Isis Burguez, afirmó a Búsqueda que la “potencia de este instrumento” está demostrada con los ahorros efectivamente logrados, medidos comparando los precios por dentro y fuera de la tienda virtual. Desde que empezaron a aplicarse los convenios en 2015 a la fecha, el ahorro estimado es de unos US$ 200 millones. A su vez, los ahorros potenciales —los que se hubieran conseguido de haberse realizado todas las compras en la tienda virtual— fueron calculados en US$ 580 millones para el mismo período.

Para la jerarca, estos números son “una de las razones por las cuales el convenio marco debe ser un instrumento preferente y los compradores deberían elegirlo antes que otro procedimiento competitivo. Son ahorros importantes en tiempos en que los recursos son escasos”.

Acotó que, además, se suma una ganancia de eficiencia desde el punto de vista transaccional o de costo administrativo. Se considera que hay un ahorro de 85 veces el trabajo por ir directamente a comprar mediante un convenio marco.