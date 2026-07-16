Con baja demanda, el gobierno declaró desierta emisión de Notas; bonos en dólares estables

Al mismo tiempo que el precio de los bonos en dólares emitidos por el gobierno en el exterior se estabilizó en los últimos días, la subasta de Notas del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) del martes 14 fue declarada desierta.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ofreció colocar 2.250 millones de UP —equivalentes a unos US$ 100 millones— de la serie 5 de Notas, pero la demanda fue de apenas 300 millones y la Unidad de Gestión de Deuda desistió de emitir. Aunque entonces con más apetito por parte de los inversores, en diciembre del año pasado también había declarado desierta una ampliación de la misma serie, que vence en 2047.

Esta era la segunda licitación en el marco del calendario del segundo semestre publicado por el MEF, que contempla un total de 18 subastas de seis instrumentos: dos denominados en pesos nominales, dos en unidades indexadas (UI) a la inflación y dos en UP. Cinco de estas subastas son reaperturas de Notas existentes y la restante es de una nueva serie —14— en pesos corrientes, que se licitará en octubre y en diciembre.

Para cubrir sus necesidades financieras, el gobierno también recurre a los mercados de crédito del exterior. El miércoles 8, un decreto habilitó al MEF a contratar los servicios del estudio jurídico estadounidense Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, para el asesoramiento legal “en los procesos de emisiones de títulos de deuda a nivel global y documentación asociada”.

En el mensaje que acompañó el proyecto de Rendición de Cuentas que empezó a considerar este mes el Parlamento, el MEF informó que las necesidades totales de financiamiento del gobierno central para el año en curso se proyectan en US$ 6.889 millones, que espera obtener principalmente en los mercados.

La emisión bruta total de títulos públicos en 2026, a escala interna y en el exterior, se estima en aproximadamente US$ 5.988 millones. Durante el primer semestre, el MEF colocó deuda por el equivalente a US$ 1.943 millones, “solamente en el mercado doméstico”, resalta el mensaje presupuestal. Adicionalmente, el financiamiento en 2026 se prevé complementar con préstamos de organismos multilaterales de crédito por US$ 613 millones.

Para proyectar la evolución del stock de deuda del gobierno al 2030, el MEF tuvo en consideración el escenario macroeconómico de Uruguay e internacional de base, el nivel y composición del endeudamiento a marzo de 2026, así como el programa financiero y los supuestos de tasas de financiamiento anual por moneda e instrumento.

El supuesto en materia de tasas informado es que la SOFR —tasa de interés de referencia a un día en dólares que representa el costo de los préstamos diarios garantizados con títulos del Tesoro de Estados Unidos— se ubicará en 3,45% en promedio este año, bajará a 3,08% en 2027 y subirá en los siguientes (a 3,15% en 2028, 3,32% en 2029 y 3,48% en 2030). A su vez, el ministerio espera que la tasa de los Treasuries a 10 años disminuya (4,39%, 4,26%, 4,15%, 4,10% y 4,10% en esos mismos años).

También proyecta un descenso generalizado en las tasas de referencia de los bonos uruguayos en distintas monedas; en dólares a 10 años bajaría de 5,19% en 2026 a 4,80% en 2030, en pesos corrientes lo haría de 7,80% a 7,10% en iguales años, y en UI el costo de endeudamiento para el gobierno se reduciría de 3,00% a 2,60%.

De todos modos, según las proyecciones oficiales, el ratio de deuda en relación con el Producto Bruto Interno iría aumentando hasta llegar a 66,0% (bruta) y 63,1% (neta) en 2030.

Mercados accionarios

En el contexto de un rebrote de las agresiones bélicas en Medio Oriente y nuevas trabas al tránsito comercial en el estrecho de Ormuz, así como de balances trimestrales positivos informados por grandes bancos estadounidenses, los principales índices bursátiles de Wall Street avanzaron en los últimos días.

El Dow Jones, que sintetiza la cotización de las acciones de empresas industriales y comerciales tradicionales, se movió ayer en torno a los 52.600 puntos; en lo que va de julio, la suba fue de en torno a medio punto porcentual.