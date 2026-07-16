Con oscilaciones, el dólar se valorizó 0,2% frente al peso en medio mes

De manera similar que en Brasil, el precio del dólar en la plaza uruguaya registró movimientos de algunos centésimos al alza y a la baja en los últimos días.

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Esa ausencia de tendencia clara contrastó con la desvalorización que tuvo la divisa estadounidense frente a algunas monedas fuertes como el euro, el yen japonés y la libra, incluidas en el índice DXY.

Ayer, miércoles 15, el dólar en Uruguay se negoció en el mercado mayorista —“interbancario”— a un precio promedio de $ 40,177, una suba de 0,06% respecto a la jornada anterior. En medio julio, el tipo de cambio aumentó casi 0,2%.

Al comparecer el miércoles 8 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró que Uruguay viene mejorando su competitividad de precios.

Según el jerarca, a principios de este año Uruguay enfrentó un shock: un debilitamiento excesivo del dólar que podía “afectar la competitividad y, por lo tanto, las decisiones de inversión y de negocios de los sectores expuestos a la competencia internacional”. Por eso, afirmó, su cartera y el Banco Central desplegaron una “acción coordinada” que dio lugar a que, entre el 23 de enero y el 7 de julio, Uruguay sea “de los países que más depreció su moneda” respecto del dólar.

A partir de las medidas tomadas por el gobierno, dijo el jerarca, la competitividad calculada con el Índice de Tipo de Cambio Real “ha tendido a mejorar” frente a economías relevantes para su comercio. Frente a Argentina “se ha tenido una mejora extraordinaria, que se inició en 2024”, señaló, aunque reconoció que con respecto a Brasil los productos uruguayos siguen “persistentemente caros”.

“O sea que, en lo que en la jerga periodística se suele mencionar como atraso cambiario, eso es un capítulo que lo vigilamos muy bien”, insistió Oddone.

Oddone en el evento de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa. MEF

Legisladores de la oposición le reprocharon por los desvíos que hubo respecto de ciertas proyecciones económicas elaboradas por el ministerio y alguno le señaló el dólar débil en el mercado local como un factor explicativo del bajo crecimiento.

El jefe del equipo económico señaló que “devaluando la moneda” y bajando los salarios en dólares no se logra una mejora genuina de competitividad y es además “un camino costoso socialmente, no sostenible en el tiempo y con efectos inflacionarios muy grandes”.

Oddone insistió sobre ese concepto al disertar en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, en Canelones. Aseguró que no hay economista de su generación ni más joven que “vaya a hacer de la política cambiaria un instrumento de política económica. (…) No lo hizo Azucena (Arbeleche, la anterior ministra de Economía), y no lo vamos a hacer nosotros”.