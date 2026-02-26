  • Cotizaciones
    Inversiones en metales en 2026: asesores recomiendan comprar oro y mayor cautela con la plata

    Mientras que el oro “continúa respaldado” y “con viento de cola” gracias al debilitamiento del precio del dólar, la plata “no tiene el mismo colchón” ni es “apta para todos los inversores”

    Oro en barras en una galería en Indonesia, en enero de 2026.&nbsp;

    Oro en barras en una galería en Indonesia, en enero de 2026. 

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En la recta final de enero pasado, el precio internacional del oro llegó a su máximo histórico de US$ 5.355 la onza, para luego estabilizarse, mientras que la plata alcanzó un valor de US$ 115, aunque después se desplomó más de un 30% en una sola jornada. Ese episodio junto con las derivaciones que se han visto en febrero “van a quedar en los libros”, afirmó a Búsqueda Stefano Drago, jefe de estrategia en la empresa de asesoramiento financiero Puente.

    La caída en el valor del dólar que se arrastra desde el año pasado y la incertidumbre que introdujo la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevaron a muchos inversores a migrar sus portafolios hacia activos diversificadores por fuera de ese país, lo que se reflejó en el alza del precio de los metales preciosos.

    En un informe de enero, la economista Paula Bujía, de Bengochea Inversiones, señaló la principal diferencia que tienen estos activos con respecto a la renta fija o variable: carecen de un valor “intrínseco” y su precio se determina por “el nivel necesario para balancear oferta y demanda”, lo que explica en parte su volatilidad. En los commodities, y especialmente en momentos alcistas, las correcciones “violentas y rápidas” dentro del margen del 10% a 20% “son normales”, tranquilizó.

    Oro

    El precio del oro “continúa respaldado por compras de bancos centrales, flujos hacia ETF (fondos de inversión cotizados en bolsa) y un contexto global de alta incertidumbre fiscal y geopolítica”, comentó a Búsqueda Martín Glass, asesor financiero de la corredora de bolsa Balanz.

    Drago coincidió: en los últimos cuatro años los bancos centrales han comprado 1.000 toneladas de oro por año, una demanda que “no se va a evaporar”. A su vez, “el dólar perdió más del 9% en 2025 y sigue bajo presión”. Mientras esa divisa “no encuentre un piso sólido” para su precio el oro “tiene viento de cola”, ilustró. Y agregó que “los grandes bancos mantienen sus visiones alcistas de largo plazo” con objetivos de US$ 4.475 a US$ 6.000 la onza.

    En Uruguay, desde hace algunos años el Banco Central mantiene oro como reserva en proporciones simbólicas. A fin del año pasado, sus posiciones en “oro monetario” —y de los créditos a favor con otros bancos centrales, entre otros activos— representaban un 0,5% de los activos totales.

    Para el estratega de Puente, desde la perspectiva del inversor el oro vale la pena no por creer que seguirá “subiendo indefinidamente” de precio, sino porque en términos históricos “cumple un rol que ningún otro activo cumple” al funcionar como reserva de valor real, “sin riesgo de contraparte en cualquier escenario de turbulencia”. En ese sentido, recomendó una posición del 5% al 10% en el portafolio como una “cobertura inteligente”. A diferencia de la plata, lo consideró apto “para todos los perfiles” de inversor.

    El informe de Bujía condice: sugirió comprar oro y cobre, y sobre la plata recomendó esperar a las correcciones antes de invertir, ya que el movimiento reciente “fue excesivo”.

    Plata

    La valorización de la plata no se trata de una “burbuja”, sino de “un mercado clásico con escasez física”, aclaró la economista de Bengochea. Junto con el cobre, la demanda de ese metal está impulsada por la inversión en tecnología como los data centers, los vehículos eléctricos y los paneles solares. “No es casual que ambos hayan sido considerados minerales estratégicos tanto por Estados Unidos como por China”, observó. Y Opinó que este 2026 puede haber correcciones hacia niveles de US$ 70 y US$ 80 por onza, y luego alcanzar nuevos máximos, tal como sucedió el año pasado con el oro.

    El valor de la plata recae un 60% en la demanda industrial, reafirmó Drago, mientras que el resto “es inversión”. Por eso, cuando la economía crece y la “transición energética” avanza “se beneficia como ningún otro metal precioso”, pero cuando el mercado “se asusta” la plata “no tiene el colchón que tiene el oro” porque “ningún banco central la compra como reserva de valor”. A pesar del alto potencial de retorno, su volatilidad “no es apta para todos los inversores” advirtió, sino para quienes tienen “apetito de riesgo real y un horizonte definido”.

    ¿Cómo invertir en metales?

    Todos los analistas consultados recomendaron la inversión en oro y plata a través de fondos cotizados en bolsa (SPDR Gold Trust, iShares Silver Trust y iShares Diversified Commodity Swap, entre otros). Glass en particular justificó que esos instrumentos sean “más eficientes” porque las acciones de empresas mineras “suelen presentar una volatilidad más elevada y un perfil de riesgo menos predecible” a pesar de ofrecer mayores retornos en algunos tramos.

    Bujía también mencionó la apuesta por fondos de productoras de energía estadounidense, como el State Street Energy Select (XLE) —sector que “puede comenzar a liderar la suba— y empresas de acciones de materias primas.

    Para los inversores con perfiles más agresivos, Drago agregó los Fondos Mutuos de mineras de ambos metales y, para los más conservadores, los Fondos Mutuos de commodities, que “pueden funcionar como punto de entrada más gradual”.

